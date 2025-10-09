Aemet activa avisos por hasta 250 l/m2 de lluvia en España ante la llegada de la dana Alice: "Hay riesgo de inundaciones"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a cinco provincias en alerta por lluvia este jueves. Aemet

Aunque la dana (depresión aislada en niveles altos) Alice no se formará hasta el sábado, la inestabilidad atmosférica ya será notable en los próximos días con precipitaciones muy fuertes que pueden dar lugar a inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Ya desde primeras horas de este jueves los chubascos se extenderán al litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza y Formentera, resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que también haya precipitaciones en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y sistema Central. En total, hay cinco provincias en alerta por las lluvias.

08/10 12:30 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/NWYFRs6ftG — AEMET (@AEMET_Esp) October 8, 2025

Dos de ellas, Valencia y Alicante, se encuentran en aviso naranja, por lo que existe un riesgo importante con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Localmente, explica el portavoz de la Aemet Rubén del Campo, "se podrían dar en cuatro horas o en bastante menos tiempo".

"De ahí la peligrosidad de la situación", apunta el meteorólogo, que reconoce el debate que puede haber entre los meteorólogos sobre si esta dana cumple con todas las características de estos sistemas.

Su nombramiento, el primero de una dana desde que surgió el sistema de nombramiento de borrascas en 2017, responde a la elevada adversidad potencial del episodio.

Y es que la intensidad y persistencia de los chubascos puede dar lugar a inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Esta situación viene asociada a la inestabilidad atmosférica generada por una masa de aire frío en capas altas de la troposfera donde se formará la dana Alice, a la que se unirá humedad alta en niveles próximos a la superficie.

Riesgo de crecidas súbitas

Según la predicción de eltiempo.es, será a partir de este jueves cuando comience el temporal más intenso. La combinación de la inestabilidad atmosférica y un flujo húmedo del este en toda la región será determinante.

Las tormentas empezarán a desarrollarse desde la madrugada, acompañadas de intensas precipitaciones. Se espera que las regiones más afectadas en esta jornada sean Valencia, Alicante y Murcia.

A lo largo de la mañana, eso sí, la inestabilidad se concentrará principalmente en el sur de Valencia, el norte de Alicante y la isla de Ibiza.

Ya durante la tarde se prevén tormentas fuertes en Murcia, que podrán extenderse a provincias cercanas como Jaén, Albacete y Almería.

También se darán algunas tormentas intensas en Cataluña, especialmente en la provincia de Barcelona. En el resto del territorio continuarán los chubascos.

El meteorólogo de Meteored Duncan Wingen no lo considera suficiente como para hablar "en sentido estricto de dana".

Aun así, la combinación de vientos marítimos y aire frío en niveles medios de la troposfera dará lugar este jueves a lluvias intensas en las comunidades mediterráneas: hasta 50 l/m2 en 1 hora y 100 l/m2 en 12 horas.

Las precipitaciones también se extenderán al sur de Castellón, con acumulados de más de 30 l/m² en una hora y que podrían ir acompañados de granizo, así como de fuertes rachas de viento.

Con las cantidades de precipitación previstas, el riesgo de inundaciones o crecidas súbitas en zonas bajas se mantiene tanto para el jueves como para el próximo día. Por ello desde la Aemet recomiendan "extremar las precauciones".

Hasta cuándo se prolongará

Y es que a partir del viernes continuará el tiempo adverso, que se concentrará sobre todo en áreas del sureste de la Península, centro y sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia y puntos de Ibiza y Formentera.

Los acumulados de lluvia podrían ser elevados en algunas zonas a lo largo de este episodio. En puntos de la provincia de Valencia se podrían superar los 250 l/m2. Otras provincias, como Alicante, Murcia o Castellón, podrían registrar acumulados de hasta 100 l/m2.

Predicción de 'eltiempo.es' desde este jueves hasta el próximo domingo.

En el resto de las regiones las cantidades serían más moderadas, situándose entre 30 y 60 l/m2. Pero al ser un episodio de tormentas, es probable que localmente los acumulados totales sean superiores.

La situación de inestabilidad atmosférica permanecerá de cara al fin de semana, puesto que la dana Alice se descolgará el sábado de la vaguada que ha entrado desde este miércoles por el norte peninsular.

La inestabilidad, en cualquier caso, tenderá a disminuir al final del domingo, y el lunes se espera una jornada más estable, aunque se podrían producir algunos chubascos aislados, que serían ya mucho más débiles que en las jornadas anteriores.

En su última actualización, no obstante, la Aemet ha prolongado hasta el próximo lunes el aviso especial por lluvias fuertes y persistentes provocados por la dana Alice.