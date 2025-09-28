Aemet avisa a España: llega la borrasca ex-Gabrielle con hasta 250 l/m2 de lluvias en las próximas horas en estas zonas

La borrasca 'ex Gabrielle', que nació como un huracán tropical con el mismo nombre y se ha estado aproximando a España a lo largo de la semana, llegará "debilitada" a la península en las próximas horas. Generará rachas muy fuertes de viento y lluvias en su trayectoria, sobre todo en zonas del oeste y del sur peninsular según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Será este domingo por la tarde cuando Gabrielle toque la costa oeste, y aunque "la trayectoria y la intensidad final aún presentan incertidumbre", se esperan lluvias "significativas" en Extremadura y Andalucía Occidental, avisa Rubén Del Campo, portavoz de Aemet. No se descarta que las lluvias se extiendan a otras zonas de la península.

Las mayores intensidades y acumulados de lluvia se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 litros/metro cuadrados de lluvias torrenciales. Habrá lluvias generalizadas, especialmente intensas en Extremadura y Andalucía Occidental, donde podrían acumularse cantidades significativas, hasta 25 l/m2 según Meteored.

Las rachas de viento alcanzarán más de 100 km/h en torno al centro de exGabrielle, pero irán perdiendo fuerza a medida que avancen sobre tierra. "En las costas gallegas se notarán rachas de más de 60 km/h en zonas expuestas", advierte Silvia Ferrer, experta de Meteored. "El viento ganará intensidad con picos de 50 a 60 km/h en la meseta norte, Extremadura y más tarde hacia el sudoeste de Andalucía, en el entorno golfo de Cádiz".

Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en zonas del oeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, el portavoz de Aemet ha subrayado que el pronóstico es aún incierto, pero podrían subir en el este peninsular, alcanzando los 30 grados en áreas mediterráneas.

En los días posteriores, el pronóstico sigue siendo incierto, pero todo apunta a un aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo peninsular y Baleares, con chubascos localmente intensos. En cuanto a las temperaturas, se prevén altibajos, pero a partir del lunes podrían subir de forma destacada.

En el oeste se superarán los 34 grados en algunos puntos, lo que indica que, un año más, el "veranillo de San Miguel" hará acto de presencia, ha precisado Del Campo. El lunes aumenta notablemente la incertidumbre, aunque "el escenario más probable" apunta a un tiempo inestable en el Cantábrico, el tercio oriental peninsular, Baleares y el sur de Andalucía.

Habrá chubascos tormentosos localmente intensos, aunque "aún es difícil precisar las zonas exactas", matizan desde Aemet. Las temperaturas tenderían a subir de forma notable en el suroeste (donde podrían superarse los 32-34 grados) y a bajar en el área mediterránea.

Para el martes se espera el "veranillo de San Miguel" en buena parte del oeste peninsular. En el Valle del Guadalquivir, Extremadura y Galicia sur, los termómetros podrían volver a superar los 32-34 grados con ambiente muy cálido para estas fechas. En contraste, el área mediterránea seguirá con un tiempo más inestable, con posibilidad de chubascos localmente intensos y temperaturas más suaves.