El primer temporal de frío llega a España: Aemet avisa por aire polar, tormentas y 50 l/m2 de lluvia en las próximas horas

La formación de una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) de enorme extensión sobre Europa Central marcará el tiempo en España la semana que viene, un ambiente ya inestabilizado por el efecto del chorro polar sobre nuestro país. Este domingo continuará la caída de las temperaturas que comenzó ayer, según confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La responsable de la inestabilidad es una vaguada, una lengua de aire frío en capas altas de la atmósfera, cuyo extremo "cerrará su circulación y dará lugar a una dana profunda y activa sobre Francia", advierte Víctor González, meteorólogo de Meteored. Aunque no se formará directamente sobre la península Ibérica, sus efectos se harán sentir especialmente en el norte.

Mientras, este domingo y en determinados puntos, la temperatura podrá incluso subir en el Mediterráneo y Baleares. De esta manera se superarán los 34 ºC, por ejemplo en en puntos de Mallorca, interior de la Comunidad Valenciana, Guadalquivir y provincia de Málaga. En el otro extremo, muchas localidades del oeste, norte y centro se quedarán con una máxima de entre 18 y 20 ºC como mucho.

Habrá probabilidad de chubascos en amplias zonas del norte de la Península, y podrán llegar hasta el este y Baleares, aunque de forma más esporádica. Las lluvias podrán ser muy fuertes en el nordeste y dejar acumulados importantes en el Pirineo. Además, estas tormentas fuertes podrán ir acompañadas de granizo.

El lunes será ya un día completamente otoñal con ambiente frío para la época del año, especialmente en la mitad norte, donde los termómetros se situarán entre cinco y diez grados por debajo de lo habitual para esta época del año.

Aquí podéis ver la primera DANA del otoño. ⛈️



Mientras se desliga del chorro polar, activará el desarrollo de tormentas muy fuertes en Francia, Suiza e Italia. También en el norte de la España peninsular el domingo. Después sobrevolará Centroeuropa.



¡Todos firmes en Meteored!

Las temperaturas seguirán bajando, especialmente en el este peninsular y Baleares. El viento del norte y del noroeste soplará con fuerza, lo que aumentará la sensación de tiempo desapacible.

Ciudades como León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo únicamente alcanzarán temperaturas máximas de 16 a 18 ºC. Sólo Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia llegarán a 30 ºC. Lloverá en el Cantábrico mientras se seguirán produciendo chubascos en el nordeste y Baleares. Podrán ser intensos a primera hora, pero irán remitiendo a última.

A partir del martes y miércoles, las temperaturas tenderán a recuperarse, pero la dana europea será un factor de inestabilidad. "Las altas presiones permanecerán en el norte de Europa y se fortalecerán sobre el mar del Norte a partir de mediados de la próxima semana, lo que permitirá el descuelgue de nuevas vaguadas", advierte González.

A este ambiente inestable se sumará el efecto del "futuro huracán Gabrielle", que sufrirá un proceso de extratropicalización, acercándose por el Atlántico y "asestando un buen impulso al chorro polar y ondulando aún más su circulación". Así, las lluvias podrían extenderse por el resto de la península en función de las vaguadas que lleguen, e incluso podrían formarse nuevas danas.

"Con este régimen de circulación por delante, con detalles tan difíciles de predecir, y los mares de nuestro entorno por encima de su temperatura habitual en esta época del año, que es cálida de por sí, quedará pendiente vigilar por su potencial los episodios de lluvias y tormentas que puedan darse", concluye el especialista.