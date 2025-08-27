Llega lo peor de la borrasca Erin: Aemet avisa a España por 8 ºC menos y hasta 80 l/m2 en las próximas horas en estas zonas

El acercamiento de una vaguada atlántica a España impulsada por el ex-huracán Erin, convertido en borrasca sobre las islas británicas, provocará un aumento de la inestabilidad en la mitad norte peninsular, con lluvias en el Cantábrico. Las precipitaciones pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el entorno pirenaico, donde pueden acumularse hasta 80 l/m2 para el sábado.

Una docena de provincias tienen avisos activos para este miércoles por lluvia, tormentas, olas y altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las provincias en nivel naranja por precipitaciones son Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón), Lleida (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana), donde se acumularán hasta 40 l/m2.

También tienen avisos por tormentas y precipitaciones La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Navarra (centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra), Tarragona (Cataluña) y Soria (Castilla y León). Las provincias con avisos por altas temperaturas son Mallorca (Islas Baleares) y Málaga (Andalucía), y los avisos por oleaje se darán en A Coruña (Galicia).

Por la tarde se espera que los cielos tiendan a cubrirse en el resto de la mitad norte y sureste. Las precipitaciones se intensificarán en el tercio noroeste y en especial en el cuadrante nordeste, donde se prevé que los chubascos y tormentas lleguen a ser fuertes, con granizo en amplias zonas.

"Caída de las temperaturas en picado"

Las temperaturas máximas descenderán en general y de forma notable en áreas del oeste y nordeste peninsular. Los ascensos se darán en Baleares, superando los 36 ºC en Mallorca y localmente en otras zonas del Mediterráneo sur.

En cuanto a las mínimas, descenderán en la mitad noroeste. No bajarán de 20 ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular, en depresiones del nordeste. En puntos del Mediterráneo no bajarán de 25 ºC.

"Entre el miércoles y viernes las temperaturas caerán en picado, dejando valores incluso fríos para la época", advierte Marta Almarcha, meteoróloga de ElTiempo.es. "En el sur de Galicia, oeste de Castilla y León y también en puntos del Ebro, pueden perder entre 6-8 ºC".

Mañana jueves, las temperaturas volverán a bajar en casi todo el país, con descensos más notables en la franja central y norte de la península. El jueves será el día "más fresco de la semana", advierte Almarcha, y ya habrá pocas regiones que alcancen los 35 ºC.

Repunte el fin de semana

A partir del viernes, no obstante, comenzarán de nuevo las subidas en los termómetros y el calor de más de 35ºC volverá el fin de semana a la mitad sur del país: Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, sur de C. Valenciana y sobre todo a Andalucía.

Soplará el alisio en Canarias y habrá probables intervalos de fuerte al final. Además se esperan vientos moderados de componente norte en litorales del Mediterráneo norte que tenderán a amainar.

El viento será de componente oeste en la vertiente atlántica, Cantábrico y litorales del sur peninsular, con probables intervalos de fuerte en Alborán. También habrá predominio de vientos flojos del este en el resto, rolando a suroeste moderado en Baleares.