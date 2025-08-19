Adiós al calor extremo: llegan las tormentas a España en las próximas horas con hasta 40 l/m2 de lluvia según Aemet

Una docena de provincias de España tienen avisos activos por precipitaciones, tormentas, viento, oleaje, rissagas y altas temperaturas tras el final de la ola de calor que ha durado 16 días, confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los avisos por oleaje se han activado en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife (Islas Canarias), mientras que en Menorca (Islas Baleares) habrá avisos por rissagas.

Las provincias en nivel naranja por lluvia y tormentas son Castellón (Comunidad Valenciana), Lleida (Cataluña) y Huesca y Teruel (Aragón), con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en Teruel y en Castellón en una hora. También estarán en alerta por precipitaciones y tormentas Tarragona (Cataluña) y Zaragoza (Aragón), pero en nivel amarillo.

"La responsable de esta inestabilidad será una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) que en las próximas horas cruzará el mar Cantábrico, avanzando de noroeste o sureste", advierte Samuel Biener, experto de Meteored. "Aunque nuestro territorio no quedará en la franja de mayor inestabilidad, las condiciones serán favorables para que crezcan nubes convectivas a partir del mediodía que dejarán tormentas muy intensas con fenómenos adversos".

"A esto hay que añadir el calor, la convergencia de vientos en superficie y el plus de energía que aporta un Mediterráneo muy caldeado, con una temperatura superficial marina que ha alcanzado los 30 ºC en puntos del mar Balear en las últimas jornadas", añade Biener.

Ojito hoy con las tormentas! Pueden afectar a cualquier punto de la CV pero especialmente al interior. Serán localmente muy intensas! pic.twitter.com/aCvnlZnCcI — ValènciaWeather⚡️ (@Valencia_WX) August 18, 2025

Los avisos por altas temperaturas todavía se darán en Murcia (Vega del Segura), Albacete (Castilla-La Mancha), Mallorca (Islas Baleares), Almería y Málaga (Andalucía), así como en Gran Canaria (Islas Canarias). También habrá avisos por viento en Almería (Andalucía) y en La Gomera (Islas Canarias), con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) en ambos casos.

Aemet prevé para este martes que continúe el paso de una vaguada por la Península y Baleares, con entrada de aire atlántico más fresco. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y con bancos de nieblas matinales y vespertinos. En el resto, estará poco nuboso o con nubosidad media y alta.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en los tercios norte y este, que será más abundante en el nordeste, donde son probables los chubascos y tormentas en la montaña y en zonas próximas. Tampoco se descartan en Baleares, y serán localmente fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias.

En Canarias se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas. También se prevé una ligera calima en las islas Canarias orientales y posibilidad de polvo en suspensión en el tercio oriental peninsular y Baleares.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso generalizado, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. El descenso será notable en los tercios sudeste y este. Aun así, se superarán los 35ºC en el Guadalquivir, en depresiones del sudeste y puntos de los archipiélagos.

Por su parte, habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, que será menos marcado en el Cantábrico y archipiélagos. Todavía no bajará de 20ºC en el tercio sudeste, en depresiones del nordeste, área mediterránea y en Canarias, incluso 25ºC en litorales mediterráneos y puntos de Canarias.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. Además, se espera poniente moderado en el Estrecho y con intervalos de fuerte en Alborán y litoral sureste. Se prevén vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado por la tarde; y predominará componente este en el área mediterránea oriental, oeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y alto Ebro y variable en el resto.