España se despide de la ola de calor con más de 45 ºC en seis estaciones de Aemet y aviso rojo en Murcia y Alicante

El domingo 17 marcó el punto culminante del calor en España, con temperaturas por encima del umbral de los 45 grados en seis estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas ellas en Andalucía. En otras 239 de las repartidas por el país los niveles fueron muy altos también, con 40 grados o más, justo antes de que comience el descenso de temperaturas.

La región de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana están hoy en alerta roja con riesgo extremo ante la previsión de temperaturas de hasta 44 grados, a las que se suman también por calor otras tres comunidades aunque con aviso naranja (riesgo importante) y cinco en amarillo, con riesgo para ciertas actividades. Son Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha.



A estas se suman en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades) Aragón y Cataluña por calor, lluvias y tormentas. Madrid, Navarra y también la ciudad autónoma de Melilla también tienen aviso amarillo por altas temperaturas. En el caso de Canarias la alerta amarilla es por calor y fenómenos costeros.





La región de Murcia está en rojo por temperaturas de hasta 44 grados en la vega del Segura (Murcia), al igual que el litoral sur de Alicante (Comunidad Valenciana) ante la previsión de temperaturas de 42 grados. También se alcanzarán esos niveles de calor en el altiplano y en el noroeste de la región, y en Guadalentín, Lorca y Águilas, que pasarán a activar la alerta naranja por ello.



También en la comunidad Valenciana se prevén valores de hasta 42 grados de forma local en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia. Se alcanzarán 40 grados en zonas del interior de la región. En Castellón y Valencia se esperan además fuertes tormentas.

En Andalucía se prevén hasta 42 grados en amplias zonas de la comunidad, entre otras en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), en Antequera (Málaga), en el valle del Guadalquivir (Jaén), en la campiña sevillana o en la cuenca del Genil (Granada). En el caso de la campiña cordobesa se podrán alcanzar 43 grados y puntualmente hasta 44 grados.



En Baleares se llegará hasta 39 grados en islas como Mallorca, Ibiza y Formentera.. En Castilla-La Mancha se alcanzarán 40 grados en la Mancha albaceteña, según la Aemet.

Domingo tórrido

El aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) encabeza la lista con 45,8 grados, seguido por El Granado, en Huelva, con 45,4 grados, según datos definitivos facilitados por Aemet. A continuación destacan otras cuatro estaciones con 45,2 grados respectivamente de temperatura máxima ayer: Montoro (Córdoba), Tomares (Sevilla), La Rambla (Córdoba) y Morón de la Frontera (Sevilla).



En una séptima estación, la de Roda de Andalucía (Sevilla) se llegó exactamente a 45 grados. Por otra parte, ayer se registraron valores iguales o superiores a 40 grados en 239 estaciones de la red de Aemet. En 105 estaciones se superaron ayer los 42 grados, repartidas por Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Aragón, Valencia y Murcia.



En 22 estaciones se superaron los 44 grados, situadas en Andalucía, Murcia y sur de Castilla-La Mancha. "De manera singular, el humo de los incendios del oeste peninsular, al velar la luz del sol, ha impedido que las temperaturas en el levante y el nordeste hayan escalado hasta niveles tan elevados como los previstos", según Aemet.

Las temperaturas nocturnas también están siendo muy elevadas. La pasada madrugada en Doña Mencía, en Córdoba, se registraron 31,8 grados, y en Osuna, Sevilla, el termómetro no bajó de 30,8 grados.

No obstante, las temperaturas ya están en retroceso en el Cantábrico tras los récords alcanzados el viernes 15. La máxima se registró en Baíña (Mieres), con 42,9 grados, seguida de Oviedo, con 41,2 grados, superando por más de dos grados el anterior récord de 39 ºC.

Las noches tórridas con temperaturas superiores a 25 grados se han extendido por amplias zonas de Andalucía, Extremadura, mesetas sur, litorales y prelitorales de Murcia, Valencia y Cataluña, Baleares y Canarias.



Según Aemet, ayer se registraron tormentas y actividad eléctrica en una franja norte sur desde el País Vasco y Cantabria hasta la costa de Granada y sierras béticas acompañadas de precipitaciones escasas y rachas de viento fuerte o muy fuerte.