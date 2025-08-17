El calor activa avisos rojos en ocho comunidades autónomas y naranja en seis con riesgo de nuevos incendios

Un vecino colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense). Brais Lorenzo Efe

La ola de calor, con temperaturas máximas este domingo de hasta 45 grados, supone el aviso rojo (riesgo extremo) en zonas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana, y de nivel naranja (riesgo importante) en otras seis.

Las alertas estarán activas desde las 11:00 horas y también las hay de nivel amarillo (riesgo) por tormentas en Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Nivel rojo por máximas de 45 grados en Andalucía, en concreto en la campiña cordobesa; un grado menos, 44, se espera en las campiñas gaditana y sevillana, así como en Jaén (Morena y Condado y valle del Guadalquivir). En casi todo el resto de la comunidad el aviso es naranja con máximas de hasta 42 grados.

El termómetro también llegará a 44 grados en Extremadura, en Vegas del Guadiana (Badajoz) y en Villuercas y Montánchez (Cáceres), donde el aviso es rojo, mientras el resto permanece en naranja por máximas de entre 41 y 43 grados.

Las máximas se prevén de 44 grados en la Vega del Segura, en Murcia, con aviso rojo, y naranja para el resto de la región por riesgo importante de llegar a 42 grados.

En la Comunidad Valenciana la alerta roja se activa en los litorales sur de Alicante y Valencia, con máximas de 42 grados. El aviso se refiere a las zonas de interior, mientras en las zonas más costeras las temperaturas máximas se esperan más bajas.

En Cataluña, también hay aviso rojo en la depresión central, prelitoral y litoral sur de Tarragona, con máximas de entre 40 y 42 grados, así como en la depresión central de Lleida, con 42 grados, y en el Ampurdán (Girona), donde se llegará a los 40.

Máximas de 42 grados activan en Aragón el aviso rojo en la ribera del Ebro de Zaragoza, mientras zonas de Huesca y Teruel están en naranja por hasta 41 grados.

Navarra está en nivel rojo, por temperaturas de 42 grados en la ribera del Ebro y la zona centro, además en esta última hay aviso amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

También hay aviso rojo en La Rioja, que se refiere a la Ribera del Ebro por máximas de 42 grados, además de nivel amarillo en la Ibérica riojana por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En el País Vasco, el aviso por altas temperaturas de nivel naranja afecta a Álava, por máximas de 39 grados, donde además hay aviso amarillo por tormentas, que también podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Castilla y León, el calor activa el nivel naranja en zonas de toda la comunidad, con máximas de hasta 39 grados, salvo en León y Soria, que están en amarillo. Además, el aviso es amarillo en Burgos (cordillera Cantábrica, en la Ibérica y Condado de Treviño) por tormentas con la probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

En las islas Baleares, el aviso naranja por calor afecta a Ibiza, Formentera e interior, sur y levante de Mallorca, con máximas de 41 grados.

En aviso naranja también está activado en Castilla-La Mancha, con termómetros de hasta 40 grados, así como en la Comunidad de Madrid, donde se llegará a los 41, y zonas de Cantabria, donde las máximas serán de 39 grados.

Galicia queda en aviso amarillo, que afecta a la zona del Miño y sur de la provincia de Ourense, donde se esperan los 36 grados.

Canarias también está este domingo en nivel amarillo, en toda La Gomera y El Hierro, además de en zonas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, donde los termómetros máximos oscilará entre 34 y 36 grados.