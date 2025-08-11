Aemet activa la alerta roja por la ola de calor en zonas de Aragón y País Vasco, con avisos en toda España por altas temperaturas

Las diecisiete comunidades autónomas de España se encuentran este lunes en alerta por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activa el aviso 'rojo' (peligro extraordinario) en las zonas de Gipuzkoa interior y Ribera del Ebro (Zaragoza) al prever que las máximas superarán los 40 y 42 grados respectivamente. Asturias que antes no aparecía en el mapa de avisos, tiene ahora aviso amarillo por riesgo de hasta 36 grados en la suroccidental asturiana.

El actual episodio térmico que azota a España durará al menos hasta este miércoles, según las últimas predicciones de Aemet. Para la jornada de hoy, los meteorólogos prevén ascensos adicionales de las temperaturas en distintos puntos del país como la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y el Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el cuadrante noroeste, de forma más acusada en Galicia.

Así, en zonas de Aragón, con temperaturas que podrán rebasar los 42 grados de forma más probable en la mitad oriental, y en puntos del País Vasco, donde se prevén valores de 40 grados, se ha habilitado el aviso rojo por peligro extraordinario. En las Islas Baleares, Galicia, Asturias y gran parte del archipiélago canario están activos para la jornada avisos amarillos (riesgo).

Continuarán alcanzándose valores de entre 37 y 39 grados de forma generalizada en el interior peninsular, que se extenderán también al entorno del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 grados, según estas predicciones.



En el bajo Guadalquivir las máximas podrán situarse por encima de los 42 grados y se podría superar este umbral en el valle del Ebro y en las depresiones del nordeste, donde esta jornada sería la más calurosa del episodio, ha avisado la Aemet. Las altas temperaturas de hasta 42 grados en algunos puntos podrán registrarse en más CC. AA. en el noveno día de ola de calor.

⚠️🔴 AVISOS ROJOS POR TEMPERATURAS MÁXIMAS | Gipuzkoa interior y Ribera del Ebro de Zaragoza.



→ Se podrán superar los 40 y 42 °C, respectivamente. Peligro extraordinario. ¡Precaución!



🟠 Adversidad por el calor intenso en la mayor parte de España. Numerosos avisos naranjas. pic.twitter.com/MJAsd9CZNP — AEMET (@AEMET_Esp) August 11, 2025



En el archipiélago canario, se ha retirado en amplias zonas de Gran Canaria un aviso rojo con el que se había iniciado la jornada, al rebajar la previsión inicial de 40 grados de máxima a 37 en las Cumbres de Gran Canaria, al igual que en el este, sur y oeste de la isla. En el norte se llegará a los 34 grados.

El aviso naranja (riesgo importante) está activo ahora en amplias zonas de 12 comunidades: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

La estación de Badajoz alcanzó la temperatura máxima más elevada de la península, con 43,3 grados, este domingo en pleno episodio de ola de calor, seguida de cerca de la de Fuentes de Andalucía, en Sevilla, donde los termómetros llegaron a marcar 43,1 grados.

Los valores fueron asimismo extremos en otros puntos del país como Torla-Ordesa, en la provincia de Huesca, donde a las 14:20 horas (peninsulares) la temperatura se situaba en 42,9 grados, y llegaba a los 42,8 grados en otros lugares como Mérida (Badajoz), Montoro (Córdoba) y Tías (Las Palmas).

Otros puntos peninsulares donde los termómetros rebasaron los 42 grados fueron el Aeropuerto de Badajoz (42,4), Miranda de Ebro (Burgos), con 42,2, Olivenza (Badajoz), con 42,1 y Serradilla (Cáceres), donde hubo máximas de 42 grados.



En cuanto a las mínimas, en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, los termómetros, según la Aemet, registraron a las 06:40 horas (peninsulares) 10,5 grados, y 10,6 grados en Puerto del Pico, provincia de Ávila.



En Benasque (Huesca) y Nerpio (Albacete) se registraron el domingo mínimas de 11,3 grados a primera hora de la mañana mientras que en otros lugares como Reinosa (Cantabria), la temperatura mínima fue de 11,5 grados.