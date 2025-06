Mario Picazo, meteorólogo, alerta a España: "Una masa de aire africano disparará el calor en los próximos días"

Tras una breve tregua en las temperaturas, España se encamina a un nuevo episodio de calor extremo. Y sólo estamos en junio. En los próximos días, los registros serán los propios de los meses de julio y agosto, tal y como ha advertido la Aemet. “La próxima semana se espera un episodio de intenso calor: máximas y mínimas de pleno verano excepto en Canarias”.

¿Estamos ante la primera ola de calor del año? Lo cierto es que la Aemet no lo descarta, pero aún no la ha declarado ya que no cumple con todos los criterios necesarios. Esto es: que sea un episodio de al menos tres días consecutivos en los que, al menos, el 10% de las estaciones meteorológicas registran temperaturas máximas por encima del percentil 95 de su serie histórica. Este último punto es el que de momento no se cumple.

“Ahora que habíamos conseguido refrescar algo el ambiente, bajar las temperaturas, a pesar de las fuertes tormentas, el tiempo vuelve a cambiar y vamos a tener algunas lluvias el fin de semana pero el calor sin duda va a volver a ser la noticia durante los próximos días”, ha advertido el meteorólogo Mario Picazo.

El motivo, tal y como explica Picazo, es la “incursión de aire cálido desde el norte de África”. Este hecho, sumado a las “largas horas de insolación que se esperan este fin de semana, hará que las temperaturas tanto diurnas como nocturnas vuelvan a alcanzar valores mucho más elevados de los que habitualmente medimos por estas fechas”.

Según Picazo, este fin de semana, las temperaturas del norte se quedarán por debajo de los 20 grados, pero en el sur ya se empezarán a rondar los 40 ºC, fundamentalmente en el valle del Guadalquivir.

Así, el episodio de calor arrancará este mismo viernes con una importante subida de temperaturas en amplias zonas del país, sobre todo de la mitad sur. “Las máximas subirán de forma notable durante las próximas tres jornadas, con subidas totales entre los tres días de hasta 8 ºC a 10 ºC en zonas del sur y oeste”, explican desde eltiempo.es.

“Con todo ello, el domingo, por ejemplo, ya se rondarán los 37 ºC a 38 ºC en ciudades como Granada, Córdoba, Ciudad Real o Murcia. Salvo la cornisa cantábrica, el resto del territorio peninsular y las islas Baleares superarán los 30 ºC de forma casi generalizada”, añaden.

Esto será sólo el principio, porque las temperaturas continuarán siendo altas durante toda la semana. El lunes se podrían alcanzar los 40 ºC en amplias zonas del sur de la Península. El calor, además, irá extendiéndose por la mitad norte, aunque los termómetros podrían bajar en el Mediterráneo y Baleares.

“El martes y miércoles habrá nuevas subidas generalizadas. Esto llevaría a alcanzar temperaturas de 37 ºC a 38 ºC en ciudades como Ourense, Zamora, Madrid, Zaragoza o Murcia. En el Cantábrico, Oviedo y Bilbao podrían rondar los 30 ºC, mientras en A Coruña y Santander se quedarían en unos 26 ºC”, apuntan desde eltiempo.es.

Las noches también podrían ser calurosas, debido al incremento de las mínimas en buena parte del país, llegando a ser incluso “tropicales” en algunos puntos de España. Así, el calor podría durar hasta el fin de semana siguiente, cuando comenzarían a bajar las temperaturas y a situarse en valores propios de estas fechas.

Este viernes, por el momento, la Aemet mantiene en aviso a ocho provincias, en un día en el que la peor parte se la llevarán Huesca y Zaragoza (Aragón), en nivel naranja por tormentas. El resto de avisos por tormentas se registrarán en Teruel (Aragón); Lérida (Cataluña), Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha); y Centro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra).

La vertiente cantábrica de Navarra y el Pirineo navarro (Comunidad Foral de Navarra) estarán en aviso por lluvias y tormentas y Huesca (Aragón) tendrá un aviso por lluvias al margen del aviso naranja por tormentas. Al margen de ello, los avisos por calor se localizarán en Huesca y Zaragoza (Aragón); Mallorca (Baleares); y Lleida (Cataluña).