El tiempo del miércoles, 14 de julio: suben las temperaturas y bajan en el Mediterráneo y Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, miércoles, una bajada de las temperaturas en el litoral mediterráneo y en Canarias, mientras que subirán en la mayor parte de la Península.



Cielo nuboso o cubierto con lluvias en el Cantábrico oriental y en el norte de Navarra, que se podrían extender de forma más débil y dispersa, al resto del extremo norte peninsular.



Es probable algún chubasco o tormenta, en general débil y aislado, en el noreste de Cataluña y de Baleares.



Intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias de mayor relieve y al principio del día en la mitad sur del área mediterránea. Poco nuboso o despejado en el resto del país.

El tiempo para el miércoles, 14 de julio

Vientos de componente norte en la mitad norte peninsular con algunos intervalos fuertes en el litoral de Galicia y de madrugada en el bajo Ebro. Moderado de Levante en el Estrecho y litorales del sureste peninsular. Flojo variable en el resto de la Península y en Baleares. En Canarias, alisios del noreste, con algunos intervalos fuertes.

Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el extremo norte e intervalos de nubes altas en el resto. No se descartan brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el sur y con pocos cambios en el resto, y máximas en ascenso, salvo en el litoral norte donde permanecerán con pocos cambios. Viento del noreste, en general flojo, hasta aumentar de intensidad durante la segunda mitad del día, sobre todo en el litoral atlántico.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto de nubes bajas, salvo en el extremo suroeste donde habrá intervalos nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles o lloviznas ocasionales y dispersas en la mitad oriental. No se descartan brumas matinales en la mitad occidental. Temperaturas en ligero ascenso, salvo en el litoral que permanecerán con pocos cambios. Viento flojo variable tendiendo a noreste.



- CANTABRIA: nuboso o cubierto de nubes bajas con lluvias débiles dispersas que irán remitiendo por la tarde y que no se esperan en el extremo sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo, aunque a primeras horas del día, en la costa, soplará del oeste.



- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto con lluvias débiles que serán más probables en Guipúzcoa y poco probables en la mitad sur de Álava donde se abrirán grandes claros durante la tarde. Temperaturas en ascenso, más marcado en las máximas. Viento de noroeste en el litoral que disminuirá por la mañana de oeste a este, y flojo de componente norte en el interior.



- CASTILLA Y LEÓN: en el norte montañoso y noreste nuboso, sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas, con tendencia a poco nuboso. En el resto poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ascenso. Vientos del noreste.



- NAVARRA: nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en el sur con tendencia a quedar poco nuboso. Lluvias débiles en el noroeste y Pirineos, remitiendo por la tarde. Brumas y bancos de niebla en el tercio norte. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el norte y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso, más marcado en el tercio sur. Viento de noroeste.



- RIOJA: intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Vientos del norte en la Ibérica y del noroeste en el valle.



- ARAGÓN: en el Pirineo, intervalos nubosos en general y nuboso en la divisoria, donde serán probables precipitaciones débiles. En el resto, predominio de cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad baja matinal en la Ibérica y nubosidad de evolución en las sierras más orientales de Teruel por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos locales en el Pirineo, y máximas en ascenso, más acentuado en la mitad septentrional. En la depresión del Ebro, viento del noroeste moderado; en el resto, variable flojo, con predominio de la componente norte en zonas altas.



- CATALUÑA: en el Pirineo occidental, intervalos nubosos en general y nuboso en el valle de Arán, donde serán probables precipitaciones débiles por la tarde. Temperaturas en ascenso en el Pirineo occidental, más acentuado de las máximas, con pocos cambios en el resto, excepto ascenso de las máximas en el interior de Tarragona y el sur de Lérida. En el Ampurdán, viento del norte de flojo a moderado; en el resto, variable flojo con brisas en zonas litorales a partir de mediodía e intervalos de noroeste moderado a primeras horas de la jornada en el sur de Tarragona.



- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos del noreste, flojos.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en la sierra y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ascenso. Viento flojo del norte y noreste, salvo en la sierra donde será variable, y con algunos intervalos más intensos .



- CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde, y en Albacete también algún intervalo de nubes bajas por la mañana en el sureste y de nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento en el tercio oeste y en la serranía de Cuenca y con pocos cambios en el resto. Máximas en ascenso, salvo en la mitad sureste de Albacete donde se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del este y noreste, salvo en la mitad suroriental de Albacete donde será del sureste, y con intervalos más intensos en la mitad oriental.



- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado con nubosidad baja matinal en el interior de Valencia y algunos intervalos de nubosidad de evolución a partir de mediodía en zonas del interior. Temperaturas sin cambios significativos excepto descensos locales de las máximas en el interior de Valencia. Viento variable flojo en general con intervalos de noroeste moderado a primeras horas del día en el norte de Castellón, con tendencia durante la tarde a componente este, reforzado en los litorales.



- MURCIA: cielos con intervalos nubosos matinales, disminuyendo a poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en las sierras del noroeste. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Vientos de componente , aumentando por la tarde.



- BALEARES: intervalos nubosos con nubes de evolución diurna, no se descarta alguna precipitación en general débil y ocasional por la tarde en Menorca e interior de Mallorca. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de dirección variable con brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en la vertiente mediterránea y nubosidad de evolución en las sierras del interior. Temperaturas mínimas en ascenso en Sierra Morena y Huelva, y sin cambios en el resto, y máximas en descenso en el litoral de Huelva y área del Estrecho, en ascenso en Sierra Morena y Jaén y con pocos cambios en el resto. Vientos de levante en el litoral mediterráneo y el Estrecho, y variables en el resto.



- CANARIAS: poco nuboso , salvo en los litorales norte en donde habrá intervalos nubosos. Ligera calima en altura, remitiendo desde primeras horas de la mañana. Temperaturas en descenso. Viento del noreste moderado con intervalos de fuerte. Probabilidad de que las rachas alcancen ocasionalmente los 70 kilómetros por hora.