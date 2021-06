El tiempo para el lunes 28 de junio: cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes vientos con intervalos fuertes en el litoral cantábrico, Estrecho y Canarias y tiempo seco y estable con cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país.



No obstante, según el pronóstico de la Aemet, una borrasca seguirá afectando al extremo norte de la Península, con lluvias y chubascos en el norte de Galicia, área cantábrica y, ocasionalmente acompañados de tormentas, en Pirineos y noreste de Cataluña.



Los chubascos podrán ser algo más intensos en el Pirineo catalán, y caer de forma aislada y ocasional en puntos del sur de Cataluña y del sistema Ibérico.

El tiempo: predicción para el lunes 27 de junio



La Aemet anuncia brumas y nubes bajas matinales en Baleares y zonas altas del noroeste peninsular y nubes en el norte de las islas del archipiélago canario.



Las temperaturas diurnas subirán en Galicia, Cantábrico y litoral mediterráneo sudeste, y bajarán en el resto del país, al igual que las mínimas.



Predominarán los vientos del noroeste, más débiles que el día anterior, en la vertiente atlántica y valle del Ebro; rolarán de componente sur a noroeste, con rachas fuertes o muy fuertes, en el litoral Cantábrico y soplará poniente en el Estrecho y Alborán, y alisios en Canarias, con intervalos de fuerte.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: Nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos, siendo algo más intensos y frecuentes en el nordeste de A Coruña, cesando las precipitaciones de oeste a este durante la segunda mitad del día cuando se abren temporalmente claros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del interior. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente oeste, que en el interior sur será flojo, amainado a flojo por la tarde en el resto de la Comunidad salvo en el extremo norte de la costa.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos. Brumas y bancos de niebla en la Cordillera. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros, salvo un ascenso significativo de las máximas en el extremo oriental. Viento de componente oeste, fuerte en el litoral durante las horas centrales, amainando a flojo en el interior por la noche.



- CANTABRIA: Nuboso, con nubes de evolución en las horas centrales, más abundantes en zonas de montaña. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña. Lluvias débiles por la mañana en la mitad occidental que, por la tarde, se extenderán al resto acompañadas de chubascos dispersos, menos probables e intensos hacia el sur. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos de componente sur girando a oeste y noroeste y, en el litoral, aumentando de intensidad, incluso con intervalos de fuerte.



- PAÍS VASCO: Intervalos nubosos aumentando a nuboso, con nubes de evolución en las horas centrales y probabilidad de algunos chubascos dispersos en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el interior. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos de componente sur girando a oeste y noroeste y, en el litoral, aumentando de intensidad, incluso con intervalos de fuerte.



- CASTILLA Y LEÓN: En el noroeste y norte nuboso a cubierto con precipitaciones débiles ocasionales. En el resto intervalos nubosos con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios en el tercio oeste y en descenso en el resto y máximas en descenso en el sureste, en ascenso en el extremo nordeste, y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Vientos del suroeste al oeste, tendiendo al noroeste por la tarde.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Poco nuboso o con intervalos nubosos, aumentando a nuboso en la mitad norte con nubosidad de evolución a partir del final de la mañana. Probabilidad de chubascos dispersos en el tercio norte que, en el Pirineo, podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en la mitad sur. Temperaturas máximas en aumento en el extremo norte, en descenso en la ribera baja del Ebro y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos del noroeste, con cierzo más intenso en la Ribera del Ebro.



- LA RIOJA: Poco nuboso con nubosidad de evolución, sin descartar precipitaciones débiles por la tarde en el norte de la Rioja Alta. Temperaturas en descenso. Vientos del noroeste en el Valle, y del suroeste tendiendo al noroeste por la tarde en la Ibérica.



- ARAGÓN: En el Pirineo, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales, de madrugada y de nuevo por la tarde. En el resto, predominio de cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en las sierras orientales de Teruel, donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislada y ocasional. Temperaturas en descenso; las máximas bajarán de forma localmente notable en el valle del Ebro. Viento del noroeste flojo, con intervalos de moderado en el valle del Ebro.



- CATALUÑA: Intervalos nubosos por la mañana, con nubes bajas y brumas en la mitad sur del litoral. A partir de mediodía, en el Pirineo e interior del cuadrante nordeste habrá nubosidad de evolución con chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, y no se descartan de forma aislada en el prelitoral; en el resto de zonas tenderá a poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso en la mitad norte, y en ascenso en el sur de Tarragona. Hasta mediodía, viento del norte moderado en el Ampurdán, del noroeste moderado en el sur de Tarragona, e intervalos de este moderado en el litoral central; por la tarde, viento de sureste flojo en el litoral y prelitoral, y de componente oeste en el resto. Rachas fuertes o muy fuertes de viento del sur en cotas altas del Pirineo.



- EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del oeste al noroeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: Despejado, salvo algún intervalo de nubes de evolución diurna en el extremo norte. Temperaturas en descenso. Viento flojo del norte y noroeste, rolando temporalmente al oeste durante las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: Predominio de cielos despejados, con algún intervalo de nubes de evolución en el Sistema Central. Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en el sureste de Albacete, donde ascienden. Viento flojo de componente norte en Guadalajara; en el resto, flojo de componente oeste tendiendo a componente norte al final del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales en puntos del litoral. Por la tarde, nubosidad de evolución en el interior, con probabilidad de algún chubasco o tormenta aislada y ocasional en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en Castellón y Valencia, más acusado en el litoral sur de Valencia. Viento variable flojo, con intervalos de componente este moderado en el litoral.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región. Temperaturas en ascenso. Vientos variables flojos, tendiendo a sureste por la tarde.



- ILLES BALEARS: Predominio de poco nuboso, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada y la mañana. Brumas matinales, con baja probabilidad de algún banco de niebla. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas sin cambios o en descenso. Viento del sur y suroeste, en general flojo, con brisas costeras.



- ANDALUCÍA: Cielos despejados. Temperaturas en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto. Vientos de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo. Poniente en el Estrecho.



- CANARIAS: En Fuerteventura, poco nuboso a despejado con intervalos nubosos durante la primera mitad del día en litorales este y oeste. En el norte de las demás islas, nuboso a cubierto y poco nuboso a despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso de las máximas en el interior. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte.