El tiempo para el jueves 17 de junio: bajada generalizada de temperaturas en España

Mañana se espera un aumento de la inestabilidad que provocará cielos nubosos con chubascos y tormentas en las mitades norte y este peninsulares, que pueden ser localmente fuertes y con granizo e incluso muy fuertes en el norte de Aragón, Navarra, Pirineos y en el extremo oriental de la zona cantábrica.



La nubosidad y la probabilidad de precipitaciones será menor en el suroeste peninsular y en el litoral mediterráneo y sin precipitación en Baleares. En Canarias, intervalos nubosos y probabilidad de chubascos débiles en el norte de las islas.

El tiempo para el jueves 17 de junio.

Las temperaturas bajarán de forma general y será notable el descenso de las máximas en el extremo norte e interior de la mitad este peninsular. En Canarias y en el extremo suroeste de la península habrá pocos cambios.



Vientos de componente norte en Canarias, el Cantábrico y con algún intervalo fuerte en el litoral oeste de Galicia. De componente oeste en el tercio sur peninsular, con algún intervalo fuerte en el litoral de Almería. Del sureste en el valle del Ebro y en Cataluña, del sur en Baleares, y variables en el resto, con rachas fuertes en zonas de tormenta.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: nuboso o cubierto con chubascos, ocasionalmente fuertes, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo. Precipitaciones localmente persistentes. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas, excepto en el litoral. Viento de componente norte, más intenso por la tarde y en el litoral occidental.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto con chubascos, ocasionalmente fuertes, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas excepto en el litoral. Viento flojo de componente norte, arreciando durante la tarde con intervalos más intensos en el litoral y en zonas altas de la cordillera.



- CANTABRIA: nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes, persistentes, con granizo y ocasionalmente con tormentas. Temperaturas en descenso, notable el de las máximas excepto en el litoral. En el litoral, viento del oeste flojo rolando por la mañana a componente norte algo más intenso. En el interior, viento de componente norte por lo general flojo.



- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas y granizo. Temperaturas en descenso, que será notable en el caso de las máximas. En el litoral, viento del oeste flojo rolando por la mañana a componente norte algo más intenso. En el interior, viento de componente norte por lo general flojo, excepto en Álava por la mañana donde habrá viento del este flojo.



- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos hasta aumentar a nuboso con chubascos acompañados de tormenta a lo largo del día, más frecuentes por la tarde, que localmente pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso. Vientos variables, predominando del este en el norte y del oeste en el sur.



- NAVARRA: intervalos nubosos hasta aumentar a nuboso o cubierto con nubes de evolución. Lluvias y chubascos generalizados, localmente con tormentas y con granizo por la tarde, que pueden llegar a ser localmente muy fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso y será notable el de las máximas. Viento del este y sureste flojo, más intenso en la Ribera Baja, con intervalos de norte y noreste en el norte, y rolando por la tarde a componente sur. No se descartan rachas muy fuertes en el Pirineo a últimas horas del día.



- LA RIOJA: intervalos nubosos hasta aumentar a nuboso con chubascos acompañados de tormenta a lo largo del día, localmente fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. Vientos del sureste girando por la tarde a componente oeste.



- ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto con apertura de claros a últimas horas del día por el tercio sur. Chubascos y tormentas generalizados, que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso. Las máximas bajarán de forma notable, localmente extraordinaria. Viento del sureste flojo con intervalos de moderado girando en la Ibérica a suroeste y probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.



- CATALUÑA: cielo nuboso o cubierto con tendencia a abrirse algunos claros a partir de la tarde. Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y con granizo, preferentemente en la mitad occidental y en el Pirineo, y que serán menos probables cuanto más hacia el este. Temperaturas en descenso, más acusado en la mitad occidental, donde las máximas bajarán de forma localmente notable. Viento del este y sureste moderado y probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.



- EXTREMADURA: intervalos nubosos o nuboso, sin descartar chubascos con tormenta, más probables en el norte, donde ocasionalmente pueden ser fuertes. Temperaturas en descenso. Vientos del suroeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con nubes de evolución. Chubascos y tormentas, que puedan ser localmente fuertes y acompañadas de granizo, que remitirán de sur a norte a partir de mediodía. Temperaturas en descenso, notable en las máximas de la mitad oriental. Vientos flojos variables con tendencia a sureste por la mañana, con intervalos más intensos y posibilidad de rachas muy fuertes acompañando a las tormentas.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso con nubes de evolución. Posibilidad de brumas y bancos de niebla por nubosidad de retención en zonas altas de la mitad oriental. Chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo, más probables en la mitad oriental y que, por la tarde, irán remitiendo de sur a norte. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Vientos flojos de componente sur girando a componente oeste, con intervalos más intensos y rachas muy fuertes acompañando a las tormentas.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso o cubierto al principio del día, con chubascos generalizados acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes y con granizo en la mitad norte e irán remitiendo a partir de mediodía con apertura de claros, aunque serán aún probables por la tarde en el tercio norte y de forma aislada en otras zonas del interior. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el litoral de Valencia y sur de Alicante, donde no variarán. Viento variable flojo, con tendencia a componente sur moderado en los litorales de Castellón y de Alicante, y a componente oeste flojo en el resto.



- MURCIA: cielos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes en el interior hasta quedar los cielos poco nubosos y sin precipitación durante la tarde. Temperaturas en descenso. Vientos de componente oeste.



- BALEARES: cielo nuboso a cubierto con alguna precipitación débil acompañada de barro que, ocasionalmente, puede ir acompañada de tormenta, con tendencia durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso, excepto las diurnas en el norte de Mallorca que no experimentarán cambios. Viento del este y sureste con tendencia a suroeste a partir de mediodía.



- ANDALUCÍA: cielos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en el tercio oriental por la mañana, donde no se descarta que sean localmente fuertes, y menos intensos en el resto, con tendencia a quedar los cielos poco nubosos y sin precipitación por la tarde en el tercio oriental. Temperaturas en descenso, salvo las máximas del litoral atlántico que se mantendrán. Vientos de componente oeste arreciando por la tarde, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense. Poniente en el Estrecho.



- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas de la jornada, cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios, en general, salvo ligeros descensos en las islas occidentales. Viento del norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve. Brisas en costas sur.