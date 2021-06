El tiempo en España para el martes 15 de junio: fuertes tormentas y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes chubascos y tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo en el interior del extremo norte de la península y en zonas próximas al sistema Ibérico, así como temperaturas significativamente altas en las depresiones de Aragón y de Cataluña.



Este martes surgirán intervalos nubosos en el norte de Canarias y, por la mañana, en el norte de Galicia, Asturias y en el litoral gaditano, con posibilidad de nieblas costeras en puntos del litoral cantábrico.



El cielo estará poco nuboso al principio del día, o con algunas nubes altas, en el resto de la península, aunque se irá formando nubosidad de evolución diurna en el interior, que podría originar chubascos y tormentas, principalmente por la tarde, en buena parte de la mitad norte.

El tiempo en España para el martes 15 de junio.





Las tormentas serán más probables e intensas en el interior del extremo norte peninsular y en zonas próximas al sistema Ibérico, donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. En cambio, estará menos nuboso en Andalucía, área mediterránea y en el resto de Canarias.



Temperaturas diurnas en descenso en el interior del tercio oriental del país y en el litoral cantábrico, y con pocos cambios el resto. Serán superiores a lo habitual para estas fechas en Galicia, noreste peninsular y en Baleares, sobrepasándose los 35 grados en las depresiones del noreste y del suroeste.



Viento del norte en Canarias, del noreste en Galicia y en el litoral sur del Levante y del sureste en el interior sureste peninsular, predominando el viento flojo en el resto del país.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras horas del día, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales, y poco nuboso o despejado en el resto hasta aumentar los intervalos de nubes altas y nubes evolución a partir de mediodía con chubascos y tormentas en el interior, más intensos en el interior de Pontevedra y en zonas de montaña de Orense y Lugo, donde es probable que sean localmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en aumento y máximas en descenso en el extremo norte y en aumento en el resto. En La Coruña, viento del noreste que será algo menos intenso en el interior con probables intervalos fuertes en el litoral. En el resto, viento flojo con predominio del este y noreste. No se descartan rachas muy fuertes bajo tormenta.



- ASTURIAS: poco nuboso o con intervalos de nubes bajas a primeras horas del día sin descartar brumas y bancos de niebla matinales hasta aumentar los intervalos de nubes altas y de nubes de evolución a partir de mediodía con chubascos y tormentas que serán más probables, intensos y frecuentes en la cordillera, donde pueden ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero aumento de las mínimas en el suroeste. Viento flojo variable con predominio del noreste en las horas centrales del día. No se descartan rachas muy fuertes bajo tormenta.



- CANTABRIA: poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas y posibles nieblas de madrugada con intervalos de nubes altas después hasta aumentar la nubosidad de evolución a partir de mediodía en el interior, con chubascos y tormentas, más probables, intensas y frecuentes en zonas de montaña donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso las mínimas y ligero ascenso las máximas. Vientos flojos variables predominando el noreste.



- PAÍS VASCO: poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas y posibles nieblas de madrugada, con intervalos de nubes altas después hasta aumentar la nubosidad de evolución a partir de mediodía en el interior, con chubascos y tormentas, más probables, intensas y frecuentes en Álava, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte en horas centrales del día.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con nubes medias y altas e intervalos de nubosidad de evolución. Chubascos dispersos con tormenta, más generalizados en el norte y este, que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas sin cambios en el este y en ascenso en el resto. Vientos del noreste al este, con rachas fuertes en zonas de tormenta.



- NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubosidad media y alta acompañada, a partir de mediodía, de nubes de evolución, con probables chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo, no esperándose en la vertiente cantábrica. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros, predominando un descenso ligero de las máximas. Vientos flojos predominando el noroeste.



- LA RIOJA: poco nuboso con nubosidad de evolución. Chubascos acompañados de tormentas, que localmente pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas sin cambios. Vientos variables o del noroeste.



- ARAGÓN: poco nuboso o despejado por la mañana con tendencia por la tarde a intervalos nubosos de evolución diurna. Por la tarde, probables chubascos y tormentas en el tercio norte, Teruel e Ibérica de Zaragoza, que pueden ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento. Temperaturas nocturnas sin apenas cambios y ligeros descensos en las diurnas, que seguirán siendo significativamente altas. Viento flojo variable.



- CATALUÑA: predominio de cielo poco nuboso o despejado hasta aumentar la nubosidad por la tarde con intervalos de evolución diurna en el interior del tercio norte. Por la tarde, chubascos y tormentas, probables en el Pirineo y menos probables en el Prepirineo, que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas sin apenas cambios respecto del día anterior; las diurnas significativamente altas. En el Ampurdán, viento de flojo a moderado del norte con tendencia a este flojo y después a sur; en el resto, viento flojo con predominio de la componente sur.



- EXTREMADURA: poco nuboso con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del sur y sureste, con probables rachas fuertes asociadas a las tormentas.



- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. Probables chubascos y tormentas dispersos en la sierra que podrían extenderse de forma ocasional a algún punto del resto de la comunidad. Temperaturas sin cambios o en aumento en general ligero. Viento del noreste flojo que girará por la mañana a este y sureste y arreciará a mediodía a sur y sureste algo más intenso.



- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes medias y altas acompañadas de nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en el tercio norte de Guadalajara, que no se descartan en el resto de las zonas altas de esa provincia y que podrían extenderse localmente y de forma ocasional a Toledo y a puntos altos de la Serranía de Cuenca. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento, más acusado en el cuadrante sureste y en el resto de La Mancha. Máximas en descenso en Albacete, en ascenso en el oeste de Toledo y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente este girando a mediodía a sur y sureste con intervalos de mayor intensidad.



- COMUNIDAD VALENCIANA: en la mitad norte, poco nuboso o despejado por la mañana con tendencia a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. En el sur, intervalos nubosos. Posible calima en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en descenso en Valencia y norte de Alicante y con pocos cambios en el resto. En Alicante, viento de flojo a moderado del este y noreste; en el resto, viento flojo variable con tendencia por la tarde a componentes sur en Castellón y este en Valencia.



- MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral; máximas en descenso. Vientos de componente este.



- BALEARES: cielo poco nuboso hasta aumentar durante la mañana a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero descenso en el norte de las islas y en ligero ascenso en el sur. Viento flojo de componente norte con brisas costeras débiles.



- ANDALUCÍA: cielos con intervalos de nubes medias y altas, e intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el litoral atlántico y Bajo Guadalquivir; nubosidad de evolución en el interior oriental, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente sin cambios; máximas sin cambios, salvo descenso en el interior occidental y sierras del noreste. Vientos variables con tendencia a componente sur o suroeste en la mitad occidental y a componente este en el tercio oriental.



- CANARIAS: en el norte, predominio de cielos nubosos con tendencia a intervalos por la tarde; no se descartan lluvias débiles dispersas en medianías, más probables a últimas horas del día en las islas occidentales. En el resto, poco nuboso con intervalos de altas. Temperaturas en descenso en zonas altas y vertientes sur y oeste, en especial en medianías de las islas de mayor relieve, y con pocos cambios en el resto de zonas. El viento será de componente norte, predominando las brisas en costas orientadas al sur de las islas montañosas; en cumbres centrales de Tenerife, suroeste con intervalos de fuerte.