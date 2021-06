El tiempo para el miércoles 16 de junio: chubascos y tormentas con granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles chubascos y tormentas acompañadas de granizo a partir de mediodía en el tercio noroeste, que serán localmente fuertes en el interior de Galicia, cordillera Cantábrica y norte de la meseta Norte.



En gran parte de la Península, los intervalos de nubes medias y altas darán paso a nubosidad de evolución que dejará precipitaciones a lo largo del día, con menor probabilidad y de forma más débil, dispersa y ocasional cuanto más hacia el sur y este peninsular, y localmente fuertes en algunos puntos de Aragón, Pirineos, este de la meseta sur y de Andalucía y en el interior del sureste peninsular.



En el suroeste peninsular predominará el cielo poco nuboso, aunque con algunas nubes bajas matinales en el oeste de Andalucía y con intervalos de nubes medias y bajas en el resto del área mediterránea; en Canarias, el cielo se mantendrá nuboso en el norte de las islas con probabilidad de lluvias débiles en las de mayor relieve.

La previsión del tiempo para el miércoles 16 de junio.



Las temperaturas diurnas ascenderán en el Cantábrico, de forma más notable en el litoral vasco, descenderán de forma generalizada en la vertiente atlántica y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país.



El viento soplará de componente norte en Canarias y litoral de Galicia, de poniente en el litoral de Alborán, del este en el resto del área mediterránea y procedente del sur en gran parte del interior peninsular.



PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:



- GALICIA: los intervalos nubosos y el aumento de nubosidad a lo largo del día darán lugar a chubascos generalizados y tormentas que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo en el interior por la tarde; no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en la costa. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, de manera más acusada en el oeste, mientras que las máximas experimentarán un descenso que será localmente notable en el oeste y sur; en el norte de Lugo, las temperaturas se mantendrán sin cambios. El viento soplará del nordeste entre Fisterra y Ortegal; en el resto, el viento soplará flojo de dirección variable aunque con predominio de la componente sur en las horas centrales y de componente norte al final del día; durante las tormentas se esperan rachas de viento muy fuerte.



- ASTURIAS: el aumento de nubosidad a lo largo de la jornada y la formación de nubes de evolución darán lugar a chubascos generalizados y tormentas que serán localmente fuertes y acompañadas de granizo por la tarde, especialmente en el interior; no se descarta la formación de brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas descenderán ligeramente. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente norte en el litoral y la componente sur en la Cordillera; durante las tormentas se esperan rachas muy fuertes.



- CANTABRIA: se prevén intervalos de nubes medias y altas y un aumento de la nubosidad en las horas centrales del día que dejarán chubascos y tormentas acompañados de granizo a partir del mediodía, más probables en el oeste de la comunidad; al final del día se espera una nubosidad baja que puede dar lugar a la formación de brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente mientras que las máximas lo harán en el norte y, de manera más acusada, en el nordeste. El viento soplará del sur flojo en el interior, tendiendo a variable por la tarde; flojo variable tendiendo a oeste en el litoral, donde se esperan algunos intervalos más intensos.



- PAÍS VASCO: la nubosidad aumentará en horas centrales del día y dejará chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en la mitad sur, mientras que las máximas descenderán en Álava y ascenderán en el resto de zonas, especialmente en el litoral. El viento soplará flojo de componente sur, tendiendo por la tarde a dirección variable en el interior y a componente oeste en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: se prevé que el cielo esté nuboso con nubosidad de evolución y chubascos y tormentas que serán más frecuentes por la tarde, más dispersos en el suroeste y con granizo en el noroeste. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente mientras que las máximas descenderán. El viento soplará del sur o de dirección variable, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes.



- NAVARRA: por la mañana habrá intervalos de nubes medias y altas, aunque la nubosidad aumentará en horas centrales del día dejando chubascos y tormentas, más probables en el oeste y en Pirineos. Las temperaturas mínimas ascenderán de manera generalizada y las máximas lo harán solo en el extremo norte. El viento soplará flojo variable aunque con tendencia a la componente sur y sureste en horas centrales del día; no se descartan algunos intervalos de viento intenso.



- LA RIOJA: la nubosidad de evolución dejará chubascos y tormentas que serán localmente fuertes y acompañadas de granizo. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente mientras que las máximas descenderán. El viento soplará procedente del sureste o variable, con probabilidad de rachas fuertes.



- ARAGÓN: los intervalos nubosos dejarán probables chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo y en las zonas más occidentales durante la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo o moderado procedente del sur y sureste.



- CATALUÑA: se prevén posibles brumas y bancos de niebla en el litoral norte y central; por la tarde, los intervalos nubosos dejarán chubascos con tormentas ocasionales en el Pirineo. Las temperaturas máximas descenderán en el litoral de Girona y Barcelona. El viento soplará de componente este y sur, flojo en general aunque con intervalos de moderado por la tarde.



- EXTREMADURA: se prevén intervalos nubosos con nubosidad de evolución que podría dejar algunos chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte. Las temperaturas mínimas máximas descenderán. El viento soplará procedente del sur o suroeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: el cielo estará nuboso intervalos de nubes de evolución a partir del mediodía, que podrían dejar algunos chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes y con granizo en el norte. Las temperaturas descenderán. El viento soplará flojo, de componente este por la mañana, del sur a mediodía y de componente oeste por la tarde; no se descartan intervalos de mayor intensidad en las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: se prevén intervalos de nubes medias y altas y un aumento de la nubosidad durante la segunda mitad del día; no se descartan algunos chubascos y tormentas por la tarde, que serán localmente fuertes en el sur de Albacete y con menos probabilidad en el norte de Guadalajara. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán. El viento soplará flojo con predominio de la componente sur; se esperan intervalos algo más intensos durante las horas centrales del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: a lo largo de la jornada habrá intervalos de nubes medias y altas y, en zonas altas del tercio sur, no se descarta la aparición de polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas descenderán. El viento soplará de componente este flojo, aunque con intervalos de moderado en el litoral de Alicante y en el noroeste de Castellón.



- MURCIA: se prevé, de forma generalizada, intervalos de nubes medias y altas, y formación de nubosidad de evolución en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de algunas tormentas al final del día. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios excepto en el caso de las máximas, que descenderán en el Altiplano. En el litoral, el viento soplará procedente del nordeste, del suroeste por la tarde; en el interior se espera viento de componente este flojo, aumentando su intensidad por la tarde en las sierras.



- ISLAS BALEARES: el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios mientras que las diurnas experimentarán un ligero descenso en el este de las islas y un ligero ascenso en el oeste. El viento soplará procedente del este y nordeste, flojo en general.



- ANDALUCÍA: en la mitad oriental, se prevén intervalos de nubes medias y altas y formación nubosidad de evolución que podrá dejar probables chubascos acompañados de tormentas en las sierras Béticas y en el noreste; en la mitad occidental, cielo poco nuboso con nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada mientras que las máximas lo harán en el interior y se mantendrán sin cambios en el litoral y en Almería. El viento soplará de componente oeste o suroeste flojo, más fuerte tarde y con intervalos de fuerte en el litoral mediterráneo a últimas horas del día.



- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas del día, más probables en medianías; en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con nubosidad de evolución durante las horas centrales; en el resto de zonas, el cielo se mantendrá poco nuboso aunque con algunos intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en general, excepto ligeros descensos en zonas altas. El viento soplará procedente del norte en la zona occidental, más intenso en vertientes este y noroeste y en cumbres expuestas; en la zona oriental, el viento soplará procedente del noroeste de flojo a moderado.