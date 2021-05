El tiempo en España para este sábado 22 de mayo: descenso de temperaturas en casi todo el país

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado temperaturas en descenso en casi todo el país, salvo en zonas del área mediterránea, donde permanecerán con pocos cambios, e incluso subirán en los litorales del sureste peninsular. El descenso será más acusado en las temperaturas diurnas, que bajarán de forma notable en buena parte del interior peninsular.



El cielo estará cubierto en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones en general débiles. Nublado o con intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular y poco nuboso aumentando a intervalos de nubes medias y altas en la mitad sur y Baleares. No se descarta algún chubasco o tormenta débil en el sur del sistema Ibérico y en el sistema Penibético.



En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, con probabilidad de alguna lluvia débil en las islas de mayor relieve y cielo poco nublado en el sur. La cota de nieve se situará en los 1.500 metros en el noroeste peninsular y en los 2.000 metros en los Pirineos.



El viento soplará flojo o moderado de direcciones oeste y noroeste en la mayor parte de la península excepto en el extremo oriental y Baleares, donde será del noreste. En Canarias, alisos de dirección noreste, moderados a fuertes.



PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:



-GALICIA: El cielo estará cubierto aunque disminuirá a intervalos nubosos o poco nuboso al final de la jornada; se esperan lluvias débiles generalizadas, pero más persistentes en la mitad norte; las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, menos acusado en el caso de las máximas; el viento soplará flojo procedente del suroeste rolando a oeste y noroeste a lo largo del día, y soplando con algo más de intensidad en el litoral.



-ASTURIAS: Cielo cubierto que tenderá a intervalos nubosos o poco nuboso al final del día, pero que dejará lluvias débiles y dispersas, más abundantes y generalizadas por la tarde; las temperaturas mínimas descenderán mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios excepto en la Cordillera y zona suroccidental, donde descenderán ligeramente; el viento soplará flojo de componente oeste, algo más intenso y del noroeste en el litoral.



-CANTABRIA: El cielo estará cubierto, con lluvias débiles y chubascos ocasionales que remitirán por la tarde y probabilidad de bancos de niebla en la Cordillera; las temperaturas mínimas descenderán mientras que las máximas lo harán también excepto en la mitad norte; no se descartan, además, algunas heladas débiles en zonas altas de montaña; el viento soplará procedente del oeste y noroeste en el litoral; en el interior, flojo variable tendiendo a norte y noroeste en las horas centrales del día.



-PAÍS VASCO: Cielo cubierto que dejará lluvias débiles y chubascos ocasionales que remitirán por la tarde y que serán menos probables en el tercio sur; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, aunque de manera más acusada en la mitad noroeste, mientras que las máximas experimentarán también un descenso que será ligero en el litoral y localmente notable en Álava; el viento soplará flojo de componente oeste en el litoral, más intenso en las horas centrales del día, y flojo de componente norte en el interior.



-CASTILLA Y LEÓN: En el norte montañoso, el cielo estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles que pueden ser en forma de nieve por encima de los 1.500 metros; en el resto, intervalos nubosos. Las temperaturas sufrirán un descenso que será ligero en las mínimas y más notable en las máximas. El viento soplará del oeste y del noroeste.



-NAVARRA: El cielo estará cubierto con probabilidad de lluvias débiles y chubascos ocasionales que remitirán por la tarde excepto en el tercio sur, donde no se espera precipitaciones; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, especialmente en el interior, mientras que las máximas experimentarán un descenso mas notable aunque menos acusado en la vertiente cantábrica; el viento soplará flojo de componente norte, más intenso por la tarde en el cuadrante sureste.



-LA RIOJA: Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad oeste por la tarde; las temperaturas máximas experimentarán un descenso que puede ser notable con viento que soplará procedente del noroeste.



-ARAGÓN: Intervalos de nubes medias y altas en todas las zonas, con nubosidad de evolución diurna en la Ibérica turolense y en Pirineos que dejará algún chubasco aislado por la tarde; las temperaturas sufrirán un descenso que será localmente notable en las máximas de la depresión del Ebro; el viento soplará del noroeste flojo en el valle del Ebro, con algunos intervalos moderados, y variable flojo en el resto de la región.



-CATALUÑA: En el Pirineo e interior de Gerona, el cielo se mantendrá cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos; las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas descenderán en Lérida y en el tercio norte; el viento soplará procedente del norte moderado en el Ampurdán, variable flojo y de componente este en el litoral y de componente sur en el interior.



-EXTREMADURA: Intervalos nubosos y descenso generalizado de las temperaturas, que será ligero en el caso de las mínimas y más notable en el de las máximas. El viento soplará del noroeste.



-COMUNIDAD DE MADRID: Cielo nublado o con intervalos de nubes medias y altas; las temperaturas mínimas descenderán únicamente en la sierra mientras que las máximas lo harán también, de manera más notable, en el resto de la región; el viento soplará flojo de componente norte, con intervalos más intensos en cotas altas de la sierra sin que se descarten puntualmente en el extremo sur de la comunidad autónoma durante la tarde.



-CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos de nubes medias y altas que serán más abundantes en Guadalajara, noroeste de Toledo y norte de Cuenca; las temperaturas mínimas descenderán en amplias zonas salvo en el sur de Albacete, donde aumentarán, mientras que las máximas sufrirán un descenso generalizado que será localmente notable en Guadalajara y noroeste de Toledo; el viento soplará flojo y de direcciones oeste y noroeste, más intenso por la tarde en la mitad oriental y virando al final del día a direcciones este y sureste en Albacete y mitad este de Cuenca.



-COMUNIDAD VALENCIANA: El cielo se mantendrá poco nuboso con intervalos de nubes altas en el interior que pueden dejar algún chubasco aislado en el interior del tercio norte por la tarde; las temperaturas mínimas ascenderán en Alicante y se mantendrán en el resto, mientras que las máximas experimentarán un descenso generalizado aunque localmente notable en la provincia de Valencia; el viento soplará de componente este, moderado en el litoral y flojo a moderado en el interior.



-MURCIA: El cielo estará poco nuboso aunque no se descartan algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde; las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas descenderán en el interior; el viento soplará flojo de componente este, aunque aumentando de intensidad a lo largo del día.



-BALEARES: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; las temperaturas ascenderán ligeramente, mientras que las diurnas descenderán en el norte de las islas con viento que soplará flojo del noreste, con brisas costeras en Mallorca.



-ANDALUCÍA: Intervalos de nubes medias y altas; las temperaturas ascenderán en la vertiente mediterránea y descenderán en el resto con viento que soplará del oeste o noroeste, virando a levante en el litoral mediterráneo oriental.



-CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve, se esperan intervalos nubosos tendiendo a cielo nublado por la tarde, cuando se esperan lluvias débiles; en el resto, cielo despejado con intervalos nubosos al final del día al norte de Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta, además, una ligera calima que remitirá a lo largo del día. Las temperaturas descenderán. El viento soplará procedente del noreste de moderado a fuerte con probabilidad de rachas más intensas en todas las islas, afectando a las vertientes sureste y noroeste y ocasionalmente a las cumbres, a las islas de mayor relieve y al interior y las costas sur en Lanzarote y Fuerteventura.