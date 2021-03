Del frío de puro invierno al calor seco: el 'loco' tiempo que nos espera para esta primavera

La festividad de San José y la entrada de la primavera vendrán acompañadas de temperaturas de "pleno invierno", heladas generalizadas, viento intenso, nieve en cotas bajas en las montañas del norte y un ambiente frío y seco que no se suavizará hasta el próximo domingo.



"No estamos ante una 'Filomena 2' ni muchísimo menos. Se trata de un episodio de frío y temperaturas bajas para el mes de marzo, con algunas nevadas pero nada especial", ha afirmado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Ha puntualizado que en los próximos tres días, que coinciden con el puente festivo de San José en algunas comunidades autónomas, "tendremos episodios de frío invernal, pero quizá no tato como se preveía días atrás".



El origen de este desplome de los termómetros es la formación de una borrasca mediterránea y la llegada de una masa de aire frío procedente del ártico que se va a dejar sentir a partir de hoy jueves y continuará mañana viernes y a lo largo del fin de semana con una bajada fuerte sobre todo de los valores mínimos.



De este modo, la Aemet ha activado para viernes la alerta naranja (riesgo importante) en el Pirineo leridano donde se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas y en cualquier cota, mientras que en 8 comunidades autónomas (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco, Rioja y Valencia) hay aviso amarillo (riesgo) sobre todo por nevadas pero también por viento y mala mar, en el caso de la costa gallega.



El sábado la alerta naranja la tendrán las comunidades de Murcia y Valencia, ambas por viento y olas de hasta 8 metros, y aunque 6 comunidades más estarán en alerta amarilla (Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia y Melilla) ninguna lo será por nevadas sino por vientos fuertes y mal estado de la mar.



En cuanto a las temperaturas, el portavoz de la Aemet ha indicado que hasta el domingo "bajarán cada día respecto a la jornada anterior", lo que dará lugar a noches muy frías a lo largo del fin de semana, con heladas generalizadas en la Meseta norte, este de la Meseta sur, nordeste y áreas de montaña que pueden llegar a ser fuertes en zonas de los Pirineos.



Según Del Campo, se trataría de heladas "de hasta 8 o 10 grados bajo cero" que serán algo menos intensas pero también significativas para estar ya en primavera en páramos del centro y en el Sistema Ibérico, donde las máximas podrían bajar de los 5 grados. El sábado el ambiente será en general frío, sobre todo en la mitad norte, donde es posible que las temperaturas diurnas no rebasen de día los 5 grados, todo ello acompañado de viento intenso.

Buen tiempo para Semana Santa

A falta de poco más de quince días para que comience la Semana Santa, el inicio se prevé templado con temperaturas por encima de la media, sobre todo en el sur peninsular, y con baja probabilidad de precipitaciones en amplias zonas del país, según Aemet.



Del Campo ha avanzado que los primeros días vacacionales (entre el 27 marzo y 1 de abril) las tendencias a medio y corto plazo apuntan a unas jornadas festivas con temperaturas por encima de la media. La Semana Santa, de momento, "apunta bien", aunque todavía habrá que ir afinando la predicción los próximos días.



Así en ciudades como Bilbao, a partir del 26 de este mes, las máximas y las mínimas estarán por encima de la media para esta época del año y con "escasa significación de lluvias", casi idéntica situación meteorológica a la que se prevé para la ciudad de Madrid en las mismas fechas, ha resaltado. En el sur peninsular, ciudades como Sevilla muestran una clara probabilidad de temperaturas "muy por encima" de lo normal, sobre todo durante el día.



Primavera cálida y seca

La nueva estación se prevé más calurosa de lo normal en todo el país, sobre todo en el este y en las Islas Baleares, y más seca en puntos del noroeste peninsular, tras un invierno de grandes extremos.



El escenario más probable durante la primavera apunta a que "la temperatura media durante abril, mayo y junio se sitúe, al menos, 0,5 grados por encima de lo normal" en la península y las Baleares, ha avanzado Beatriz Hervella, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Respecto al invierno, Hervella ha explicado que se ha tratado del sexto invierno más cálido y también del sexto invierno más lluvioso del siglo XXI, y ha hecho hincapié en las "8 borrascas de gran impacto que se desarrollaron a lo largo de diciembre, enero y febrero", además de nevadas intensas, tormentas inusuales y de numerosos días con polvo en suspensión.



Durante el acto, la portavoz ha explicado que se ha tratado de un invierno "con grandes cambios de tiempo", pasando de jornadas gélidas a jornadas donde se batieron récords de calor.