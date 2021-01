El tiempo en España para mañana sábado 23 de enero: lluvias y viento muy fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado la llegada de un sistema frontal que recorrerá la Península y Baleares, dejando a su paso cielo nuboso y precipitaciones que se irán extendiendo de noroeste a sureste a lo largo del día. En el oeste de Galicia, las precipitaciones podrán ser persistentes o localmente fuertes en las horas centrales de la jornada.



El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, fuerte o con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas del norte y este de la Península, Baleares y entorno de Alborán.



El cielo estará poco nublado con intervalos de nubes medias y altas en el área mediterránea, aunque con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas al final del día en Baleares. En Canarias, cielo nublado o con intervalos nubosos, con alisios poco intensos.



La cota de nieve se situará en los Pirineos en 800 metros subiendo a 1.400 metros; en la cordillera Cantábrica se situará en 1.000 metros al principio de la jornada y ascenderá a 1.800 metros; y en los sistemas Central e Ibérico, ascenderá de los 1.000 metros a los 2.000 metros en las horas centrales del día y descenderá a los 1.500 metros al final del día.



Las temperaturas ascenderán en el cuadrante noroeste peninsular, descenderán en el área mediterránea y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Habrá heladas sólo en zonas de montaña.

Predicción por comunidades autónomas:

-GALICIA: Cielo nuboso con lluvias y chubascos generalizados y persistentes, con probabilidad de que sean localmente fuertes y acompañados de tormentas en el extremo oeste. Cota de nieve entorno a 1.100/1.300 metros de madrugada, subiendo durante el día. Brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ascenso ligero a moderado. Heladas débiles en zonas altas de las montañas del sureste. Viento del suroeste con intervalos fuertes en los litorales y con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar y a virar a dirección oeste y noroeste al final de la tarde.



-ASTURIAS: Cielo nublado con lluvias y chubascos, que irán extendiéndose a todo el Principado durante la mañana. Cota de nieve entre 1.000/1.200 metros de madrugada, que ascenderá hasta más de 1.600 metros durante el día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento del suroeste, con rachas muy fuertes en la mitad occidental, en la Cordillera y en los litorales donde por la tarde virará a componente oeste con rachas de componente norte.



-CANTABRIA: Nublado o con intervalos nubosos de madrugada, sobre todo de nubes medias y altas, aumentando a cielo cubierto a lo largo de la mañana. Lluvias y chubascos, en general débiles, más frecuentes e intensos por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.000 metros de madrugada, subiendo por encima de los 1.600 metros durante las horas centrales del día. Temperaturas sin cambios significativos, salvo en el litoral oriental donde descenderán. Heladas débiles en Alto Campoo y Picos de Europa. Viento del sur y suroeste virando por la tarde a noroeste. Probables rachas muy fuertes en zonas altas del interior, primero de componente sur y al final del día de componente norte.



-PAÍS VASCO: Nublado o con intervalos nubosos, sobre todo de nubes medias y altas, aumentando gradualmente a partir del mediodía a cielo cubierto con lluvias y chubascos durante la segunda mitad del día, en general débiles. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas por la noche en el este de Guipúzcoa. Cota de nieve sobre los 1.000 metros al principio y al final de la jornada, subiendo durante las horas centrales por encima de los 1.600 metros. Temperaturas mínimas en aumento en Álava e interior de Vizcaya y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso, salvo en el sur de Álava donde se mantendrán con pocos cambios. Viento del sur y suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, virando al final del día a dirección noroeste.



-CASTILLA Y LEÓN: Cielo cubierto con precipitaciones, débiles en general en la meseta, que serán más intensas y frecuentes en zonas de montaña, y que pueden ser localmente persistentes en los extremos noroeste y suroeste y en el sistema Ibérico. Cota de nieve sobre 1.000 ó 1.200 metros, subiendo a 1.600/1.800 metros, para descender de nuevo al final del día en el norte a 1.000 ó 1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso sólo en el oeste. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del suroeste, con intervalos fuertes y con rachas muy fuertes.



-NAVARRA: Cielo nublado o con intervalos nubosos, sobre todo de nubes medias y altas, aumentando por la tarde a cielo cubierto con lluvias y chubascos, en general débiles, más ocasionales y dispersos en La Ribera y más frecuentes e intensos en el noroeste. Cota de nieve en torno a 1.000 metros al principio y al final del día, subiendo durante las horas centrales por encima de 1.500 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en el extremo suroeste donde aumentarán, y máximas en descenso en la mitad norte y con pocos cambios en la mitad sur. Heladas débiles en el cuadrante noreste, sin descartarlas puntualmente en La Ribera. Viento de componente sur con probables rachas muy fuertes en zonas elevadas del tercio norte por la tarde, virando por la noche a dirección noroeste.



-LA RIOJA: Cielo nuboso a cubierto con precipitaciones, en general débiles, preferentemente de madrugada y por la noche, más frecuentes e intensas en la Ibérica occidental. Cota de la nieve sobre 1.000 metros subiendo a 1.800 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Heladas débiles en la Ibérica. Viento del suroeste y oeste, con rachas muy fuertes en la Ibérica.



-ARAGÓN: Intervalos nubosos aumentando a cielo cubierto. En el Pirineo se espera precipitaciones persistentes desde la mañana. En el resto de la comunidad autónoma, las lluvias aparecerán de forma más dispersa desde mediodía. Cota de nieve subiendo de 800/900 metros a 1.000/1.200 metros en el tercio norte y a 1.600/1.800 metros en la Ibérica. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo y, de forma más débil, en la Ibérica. Viento flojo a moderado del sur en el Pirineo con rachas fuertes por la tarde, y de componente oeste moderado a fuerte en el resto, con rachas muy fuertes de dirección suroeste en la Ibérica por la tarde.



-CATALUÑA: Intervalos nubosos por la mañana tendiendo a cielo nuboso con precipitaciones en el Pirineo occidental desde mediodía y en el resto por la tarde, más probables en la mitad oeste pero que se pueden extender a Barcelona y Gerona al final del día. Cota de nieve subiendo de 800/1.000 metros a 1.200/1.400 metros en el tercio norte. Temperaturas en descenso. Heladas en el Pirineo. Viento flojo de componente sur en el Pirineo, del suroeste moderado en los litorales y del oeste flojo a moderado en el interior. Rachas fuertes a primera hora del día en el interior de Tarragona.



-EXTREMADURA. Cielo nublado con precipitaciones, que se extenderán de norte a sur a lo largo del día, y que pueden ser localmente persistentes en el norte. Cota de la nieve en torno a 1.200 metros subiendo a 2.000 metros. Temperaturas sin cambios. Vientos del suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de sierras del norte y este.



-COMUNIDAD DE MADRID. Cielo cubierto, con precipitaciones débiles por la mañana en la sierra y por la tarde lluvias débiles y chubascos en toda la región. Cota de nieve en torno a 1.000/1.200 metros, subiendo progresivamente hasta por encima de 2.000 metros aunque bajará a 1.500 metros al final del día. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en cotas altas. En la sierra, viento del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes por la tarde; en el resto, viento flojo del suroeste arreciando durante la mañana.



CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos nubosos tendiendo cielo cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, algo más intensos en el extremo occidental de Toledo y zonas altas de la Ibérica, y que no llegarán al centro y este de Albacete. Cota de nieve en el noreste, en torno a 1.000/1.200 metros subiendo progresivamente a 1.800/2.000 metros aunque bajará al final del día a unos 1.400/1.600 metros en el sistema Central. Probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en zonas altas del este. Viento del oeste y suroeste, más intenso en Albacete. Rachas muy fuertes durante todo el día en Alcaraz y Segura, y por la tarde en zonas altas del noreste y en todo Albacete.



-COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, en el tercio norte y litoral de Valencia por la tarde. Temperaturas en descenso. Viento moderado a fuerte de componente oeste con rachas muy fuertes en el interior, tendiendo a componente sur en los litorales por la tarde.



-MURCIA: Cielo nuboso predominando las nubes medias y altas. Temperaturas en descenso. Viento de componente oeste, con rachas muy fuertes en el Noroeste y Altiplano a partir de la tarde.



-BALEARES: Intervalos nubosos predominando las nubes medias y altas, y por la noche probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en descenso. Viento de direcciones oeste y noroeste con intervalos fuertes y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora.



-ANDALUCÍA: Intervalos nubosos, aumentando durante el día a cielo nublado. Se espera precipitaciones en general débiles a partir de la tarde, más probables e intensas en las sierras Béticas, menos probables en el litoral y en el extremo oriental. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas por la mañana en las comarcas occidentales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en descenso en el extremo oriental y sin cambios el resto. Heladas débiles en zonas altas del interior oriental. Viento de componente oeste, aumentando a fuerte en el mediterráneo oriental y cotas altas orientales, con rachas muy fuertes.



-CANARIAS: En Lanzarote, Fuerteventura, y norte y este de las islas de mayor relieve, habrá intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nuboso al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, predominando las brisas en las vertientes suroeste de las islas montañosas.