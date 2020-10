El tiempo para este lunes: la semana arranca con un frente atlántico que traerá lluvia y vientos fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el noroeste peninsular y viento fuerte con intervalos de fuerte en el oeste de Galicia, extremo oriental del Cantábrico, Estrecho y áreas montañosas del noroeste peninsular.



De acuerdo con la predicción de la Aemet, la semana comenzará con la llegada de un frente atlántico bastante activo, asociado a una borrasca atlántica que se profundiza al suroeste de Irlanda, afectará al oeste y noroeste peninsular.

Así, se espera un aumento de la nubosidad en la mitad oeste de la Península, con precipitaciones en la segunda mitad del día en su tercio occidental. En el sur de Galicia, extremo oeste de Castilla y León y noroeste de Extremadura serán persistentes y localmente fuertes, e irán ocasionalmente acompañadas por tormentas.



En Canarias, cielos nubosos en las islas occidentales, con precipitaciones en La Palma, mientras que en el área mediterránea habrá intervalos de nubes bajas en zonas dispersas, principalmente a primeras horas. El resto del este peninsular estará poco nuboso, con algunas nubes altas, y habrá posibilidad de calima al final en Melilla.



Las temperaturas subirán en todo el país salvo en el extremo oeste peninsular, donde las máximas bajan ligeramente. El viento soplará de levante en el entorno de Alborán, con intervalos de fuerte en el Estrecho, y en el resto del país predominará el viento de componente sur, que será fuerte o con intervalos de fuerte en el oeste de Galicia, extremo oriental del Cantábrico y áreas montañosas del noroeste peninsular.

El Tiempo en El Español para este lunes, 19 de octubre EL ESPAÑOL

GALICIA: Intervalos de nubes medias y altas, aumentando a lo largo de la mañana a muy nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, y que serán más probables e intensos cuanto más al suroeste de la Comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oriental y sin cambios significativos en el resto; máximas en descenso, excepto en el extremo norte de Lugo, donde permanecerán sin cambios. Viento del sureste al principio, rolando a sur en las horas centrales, y a suroeste al final, más intenso en el litoral atlántico y en zonas altas, donde habrá rachas muy fuertes.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: Poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando a muy nuboso o cubierto de oeste a este, con probables lluvias y chubascos débiles, ocasionalmente con tormenta, en el tercio occidental y en la Cordillera por la tarde; serán menos probables en el resto de la mitad oeste. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en la Cordillera, donde el ascenso podría llegar a ser notable localmente; máximas en ligero ascenso en el litoral y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento, en general flojo, del este en el litoral y de componente sur en el interior, arreciando a lo largo del día, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el tercio occidental y zonas altas de la Cordillera.



CANTABRIA: Intervalos de nubes medias y altas aumentando por la tarde a nuboso y cubierto. Precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este durante la tarde y serán más probables e intensas en la Cordillera. Temperaturas mínimas en aumento, que puede ser localmente notable en el interior de la mitad norte. Temperaturas máximas en aumento en el litoral y en Campoo y con pocos cambios en el interior. Vientos de componente sur, con rachas muy fuertes durante la tarde en zonas altas del interior.



PAÍS VASCO: Intervalos de nubes altas aumentando por la tarde a nuboso y cubierto. Temperaturas mínimas en aumento, que puede ser localmente notable en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa. Temperaturas máximas en aumento en el litoral y con pocos cambios en el interior. Vientos de componente sur, con rachas muy fuertes durante la tarde en zonas altas del interior.



CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto, con precipitaciones en la segunda mitad del día, que se irán extendiendo desde el oeste hacia el resto, con poca probabilidad de que lleguen al extremo este. Pueden ser localmente fuertes y persistentes en el oeste y sur. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso en el oeste y en ascenso en el resto. Vientos del sur y suroeste y arreciando por la tarde, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas y en zonas de la meseta en el oeste.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Intervalos de nubes altas aumentando por la tarde a nuboso y cubierto. Temperaturas en aumento que puede ser localmente notable en las mínimas. Vientos de sur y sureste, con rachas muy fuertes durante la tarde en el Pirineo y en las sierras de Aralar, Urbasa y Andía y en la vertiente cantábrica.



LA RIOJA: Intervalos de nubes altas aumentando en la segunda mitad del día a nuboso o cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones débiles al final del día en la Rioja Alta. Temperaturas en ascenso. Vientos del sureste y sur, con intervalos de fuertes y rachas fuertes o muy fuertes en la Sierra a últimas horas del día.



ARAGÓN: Predominio de cielo poco nuboso. Por la mañana, intervalos de nubes bajas en la depresión del Ebro. Por la tarde, intervalos de nubes altas en la mitad norte. Temperaturas en ascenso. Viento de componentes sur y este, flojo en general, tendiendo a sureste moderado por la tarde en la depresión del Ebro.



CATALUÑA: En Barcelona y Tarragona, intervalos nubosos. En Girona y Lleida, predominio de cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos por la mañana en el este de Girona. Brumas matinales. Temperaturas en ascenso. Viento variable flojo tendiendo a componente sur flojo a moderado. En el valle de Arán y divisoria del Pirineo, viento del sur con rachas fuertes por la tarde.



EXTREMADURA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas aumentando a cubierto, y con precipitaciones que en la segunda mitad del día se irán extendiendo de oeste a este. Localmente pueden ser fuertes y persistentes en la vertiente sur del Sistema Central. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso en el tercio sur y en ascenso en el resto. Vientos del sureste, tendiendo al sur y arreciando por la tarde, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en el Sistema Central.



COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso o despejado aumentando a partir del mediodía a intervalos de nubes altas y a cubierto al final de la tarde. No se descartan lluvias débiles y chubascos en la Sierra al final del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros en la Sierra y en ascenso en el resto; máximas en ascenso, ligero en extremo norte y localmente notable en el extremo sur. Viento flojo del este y nordeste rolando por la mañana a componente sur y aumentando de intensidad en la Sierra por la tarde, con rachas muy fuertes.



CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso o despejado, aumentando a partir del mediodía a intervalos de nubes altas de oeste a este y a cubierto al final en la mitad occidental. No se descartan lluvias débiles y chubascos en el extremo noroccidental de la Comunidad al final del día. Temperaturas sin cambios en el extremo sureste y en ascenso en el resto que, en el caso de las mínimas, será notable localmente en zonas del este y sur y, en el caso de las máximas, en zonas de Toledo. Viento flojo del este y sureste rolando a sur por la mañana y aumentando de intensidad.



COMUNIDAD VALENCIANA: Predominio de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, tendiendo a aumentar la nubosidad al final del día en la mitad norte. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a viento de componentes sur y este, flojo en general, con intervalos de moderado en el litoral central y en el interior norte de Castellón.



REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios, salvo las mínimas del litoral, que ascenderán. Vientos variables flojos, con brisas.



ILLES BALEARS: Predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del sureste flojo aumentando por la noche.



ANDALUCÍA: Cielos con intervalos de nubes altas, aumentando a nubosos o cubiertos en el extremo occidental al final del día, donde son probables chubascos. Intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho. No se descartan calimas. Temperaturas en ascenso. Vientos con predominio de la componente este, tendiendo a componente sur y arreciando durante la tarde en el tercio occidental, ocasionalmente fuertes en el interior de la provincia de Málaga y Sierra Sur de Sevilla. Levante fuerte en el Estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes.



CANARIAS: Intervalos nubosos en las islas occidentales sin descartar lluvias débiles ocasionales, siendo probables en la isla de La Palma, en especial en la vertiente oeste. Poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas en ascenso. Viento de componente sur, más intenso en el extremo occidental del archipiélago y en vertientes este y noroeste de las islas montañosas durante las horas centrales; en las islas más orientales será flojo en general. En cumbres, componente oeste ocasionalmente fuerte en la provincia occidental y aumentando a muy fuerte en zonas altas de La Palma y de Tenerife, donde se podrán registrar rachas huracanadas al final del día.