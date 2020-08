El tiempo este miércoles 12 de agosto: notable bajada de temperaturas y lluvias abundantes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de Galicia y en el Cantábrico occidental, así como temperaturas altas en Mallorca.



El cielo estará nuboso o cubierto en el noroeste peninsular con chubascos y tormentas abundantes, que pueden ser intensas en el norte de la comunidad gallega y en el área cantábrica occidental.



En el resto del tercio norte peninsular y en los sistemas Central e Ibérico, nuboso con chubascos y tormentas que, al final del día, tenderán a remitir en el sur de Galicia y en la meseta norte, y se intensificarán en Pirineos, donde pueden ser intensas en las zonas más septentrionales.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 12 de agosto.



De forma dispersa y poco probable, no se descartan en otras zonas de la mitad norte, salvo en el litoral mediterráneo. En Melilla y en el área mediterránea oriental, habrá intervalos nubosos.



En la mitad sur peninsular y en el Estrecho, predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el resto.



Posibilidad de bancos de niebla matinales en el interior del extremo norte y, de forma aislada, en puntos del área mediterránea.



Temperaturas en descenso en general en la Península, notable en el noroeste peninsular. Los valores térmicos aumentarán en Valencia y en Baleares. Pocos cambios en Canarias. Aunque en Mallorca se alcanzarán valores altos, se recuperarán en general los valores normales.



Viento del norte que girará a oeste, con intervalos de fuerte, en el litoral cantábrico. Intervalos de alisio fuerte en Canarias y de poniente fuerte en el Estrecho. Viento del norte en Galicia, del sur en el litoral sureste peninsular, de poniente en Alborán, de componente este y variable en Baleares y el resto del litoral mediterráneo y de sur rolando a oeste en la vertiente atlántica.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: cielos nubosos o cubiertos abriéndose claros por la tarde en el oeste, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas que, a primeras horas de la mañana, pueden ser fuertes e incluso muy fuertes en zonas de La Coruña y Lugo, remitiendo durante la tarde. Las lluvias serán menos probables e intensas en el litoral de Pontevedra. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas en el interior. Vientos de componente norte, noroeste y temporalmente del sur en Lugo, flojos en el interior y más intensos en el litoral, sobre todo al sur de Fisterra. También puede haber rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormentas.



- ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, frecuentemente acompañados de tormentas, que en el oeste de la provincia pueden ser fuertes e incluso muy fuertes por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento del oeste, que será de moderado a fuerte por la tarde en el litoral.



- CANTABRIA: nuboso o cubierto de madrugada con chubascos ocasionalmente tormentosos con tendencia a abrirse claros y a cesar las precipitaciones por la mañana. Aumento gradual de la nubosidad durante la segunda mitad del día hasta quedar nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormentas puntualmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, más acusado cuanto más hacia el sur. Viento flojo variable con predominio de la componente sur aumentando al final del día en el litoral a componente oeste, con probables rachas muy fuertes en zonas especialmente expuestas.



- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto disminuyendo temporalmente la nubosidad por la mañana. Lluvias y chubascos, ocasionalmente tormentosos y eventualmente acompañados de granizo, más frecuentes e intensos de madrugada y durante la segunda mitad del día. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, puntualmente notable en Álava, salvo en el litoral, donde se mantendrán con cambios ligeros. Viento flojo variable con predominio de la componente sur tendiendo a componente oeste y aumentando de intensidad en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos o nuboso, aumentando por nubosidad de evolución. Chubascos y tormentas, más probables de madrugada en el noreste y luego por la tarde en toda la comunidad, y que en el norte y este pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas en el noroeste. Vientos del sur al oeste, con rachas fuertes en zonas de tormenta.



- NAVARRA: nuboso o cubierto con chubascos tormentosos de madrugada disminuyendo temporalmente por la mañana a poco nuboso o con intervalos nubosos. Aumento por la tarde de la nubosidad de evolución hasta quedar nuboso, eventualmente cubierto, con chubascos tormentosos puntualmente fuertes y ocasionalmente acompañados de granizo, sobre todo en la mitad oriental. Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en la vertiente cantábrica y las máximas en la Ribera Baja donde se mantendrán con pocos cambios. Viento flojo del sureste, más intenso en el tercio norte durante la primera mitad del día, con tendencia a variable al final de la jornada.



- LA RIOJA: nuboso aumentando por nubosidad de evolución con chubascos y tormentas, más probables en las primeras horas de la madrugada y, por la tarde, localmente fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas. Vientos del sur en la sierra y variables fijándose al sureste en la Ribera, con rachas fuertes en zonas de tormenta.



- ARAGÓN: intervalos nubosos, abriéndose claros durante la mañana y volviendo a aumentar a nuboso a partir de mediodía. En la mitad occidental a primeras horas del día, chubascos y tormentas dispersos. Por la tarde, chubascos generalizados. En el tercio norte y zonas orientales de la Ribera del Ebro y Bajo Aragón, los chubascos se espera que vayan acompañados de tormenta y que sean localmente fuertes. Temperaturas en descenso. En la mitad norte, viento del sureste flojo y en el resto, variable flojo con predominio de componente sur.



- CATALUÑA: cielo nuboso, con chubascos y tormentas más probables a partir de mediodía y en la mitad occidental, aunque se puede extender a zonas interiores de Barcelona y Gerona. Se espera que los chubascos y tormentas sean localmente fuertes en Lérida y en el interior de Tarragona. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento variable flojo tendiendo durante la mañana a sureste y sur flojo, con intervalos de moderado en el litoral central.



- EXTREMADURA: intervalos nubosos con nubosidad de evolución y probabilidad de chubascos con tormenta en la mitad norte. Temperaturas en descenso, ligero en general. Vientos del suroeste al oeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos con nubes de evolución, más abundantes en la sierra, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Chubascos y tormentas en la sierra por la mañana, que por la tarde se pueden extender de forma dispersa al resto de la comunidad, siendo más frecuentes en el extremo suroeste. Temperaturas con cambios ligeros o con descensos locales. Vientos flojos variables, con predominio de dirección suroeste en las horas centrales.



- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos con nubes de evolución, más abundantes en las zonas de montaña de Guadalajara, disminuyendo a poco nuboso de sur a norte por la tarde. Chubascos y tormentas de madrugada en las zonas de montaña de Guadalajara y Cuenca, que no se descartan en el resto de la mitad norte durante las horas centrales, remitiendo después. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas de la mitad oriental. Vientos flojos del suroeste y oeste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos durante la jornada, con probabilidad de chubascos o tormentas desde primeras horas, que se esperan sean localmente fuertes en la mitad norte por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en ascenso en Valencia, descenso en Alicante y sin cambios importantes en Castellón. Viento variable flojo, con intervalos de sur moderado en Alicante.



- MURCIA: intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y barro. Las precipitaciones serán más probables a primeras horas en el litoral y por la tarde en las sierras del interior. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Vientos de componente sur.



- BALEARES: cielo nuboso con nubes medias y altas tendiendo durante la tarde a intervalos nubosos. Probabilidad de alguna precipitación ocasional y aislada que puede ir acompañada de tormenta y barro. Temperaturas con pocos cambios, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados en Mallorca y los 34 en Ibiza. Viento de componente este con intervalos de brisa en Mallorca, que girarán a partir de la tarde a componente sur.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental. En el extremo oriental, se esperan cielos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales durante la mañana, que pueden ir acompañados de tormentas y barro, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso. Vientos de componente oeste, más intensos en el litoral.



- CANARIAS: en el este de Fuerteventura y en el norte de las demás islas, nuboso con apertura de claros en horas centrales de la jornada. En el resto, poco nuboso o despejado. No se descartan lloviznas ocasionales de madrugada en medianías del norte de las islas de mayor relieve, algo más probables en La Palma. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.