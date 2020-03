La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes precipitaciones en el extremo norte de la Península, un descenso generalizado de las temperaturas diurnas en todo el país y viento intenso en diversas zonas del territorio.



El cielo estará nuboso con precipitaciones en el extremo norte peninsular, sobre todo en el Cantábrico y en el Pirineo occidental, donde pueden ser localmente persistentes y con tormentas ocasionales.



Las lluvias pueden afectar, de forma más débil y dispersa, a otras zonas del tercio norte y al entorno de los sistemas Central e Ibérico. También se esperan probables chubascos ocasionales y alguna tormenta en el extremo noreste de Cataluña y en el este de Baleares.

El tiempo: pronóstico para el viernes 6 de marzo

Habrá intervalos nubosos, con tendencia a poco nuboso, en el resto de la Península. En Canarias, cielo nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles.



La cota de nieve se situará en torno a los 700/1.000 metros en el extremo norte peninsular, con tendencia a subir a lo largo del día en el oeste y a bajar en Pirineos hasta los 500/800 metros.



Las temperaturas bajarán de forma generalizada en todo el país. El descenso térmico puede llegar a ser notable para las diurnas en el área mediterránea y en el resto del tercio noreste.



Alisios en Canarias y vientos del noroeste en la Península y Baleares, fuertes y con rachas muy fuertes en el extremo norte y en la mitad oriental peninsular, sistema Central, Baleares y Canarias, especialmente en el área cantábrica, valle del Ebro y Pirineos.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: cielo cubierto hasta disminuir a nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas. Lluvias débiles y chubascos que remitirán de oeste a este durante la segunda mitad del día. La cota de nieve se situará entre los 900/1.000 metros y subirá hasta los 1.200/1.400 metros. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas de montaña del este. Vientos del noroeste, ocasionalmente fuertes en el litoral, que disminuirán de intensidad por la tarde. Rachas muy fuertes en el litoral cantábrico y en zonas altas de montaña de la mitad este.



- ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos frecuentes, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta al principio de la jornada en el litoral oriental. Las precipitaciones irán remitiendo de oeste a este en la mitad occidental y serán persistentes en la oriental. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas de la cordillera. La cota de nieve se situará en torno a los 800/900 y subirá hasta los 1.400 metros en el oeste y hasta los 1.200 en el este. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y más acusado en las máximas, que puede ser localmente notable en el este. Heladas débiles en cotas altas de la cordillera. Vientos del oeste y noroeste, fuertes en el litoral, y con rachas muy fuertes en todas las zonas hasta disminuir en intensidad por la tarde.



- CANTABRIA: de nuboso a cubierto con lluvias y chubascos generalizados y con probables tormentas. Serán menos frecuentes en Cantabria del Ebro. La cota de nieve oscilará en torno a los 700/800 metros y subirá a más de 900 metros al final de la jornada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en notable descenso. Heladas débiles en cotas altas. Viento del oeste y noroeste, fuerte en el litoral, y con rachas muy fuertes, que se extenderán también al interior.



- PAÍS VASCO: de nuboso a cubierto con lluvias y chubascos generalizados, más intensos y persistentes cuanto más hacia el litoral. Probables tormentas. La cota de nieve se situará en torno a los 700/900 metros, y estará temporalmente algo más baja. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en notable descenso. Viento del oeste y noroeste, fuerte en el litoral y con rachas muy fuertes que se extenderán también al interior.



- CASTILLA Y LEÓN: nuboso o cubierto hasta disminuir a poco nuboso durante la tarde, excepto en el extremo norte y en el noreste donde se mantendrá la nubosidad. Precipitaciones en el tercio norte y este, débiles en general, más intensas y frecuentes en la cordillera Cantábrica, sin descartarlas en el resto de la comunidad, sobre todo en Gredos. La cota de nieve alcanzará los 800/1.000 metros, puntualmente más baja. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas del extremo norte y noreste. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del oeste y suroeste, que girarán al noroeste al mediodía, con rachas muy fuertes en el noreste y en zonas montañosas.



- NAVARRA: intervalos nubosos al principio de la jornada hasta aumentar a cielo cubierto con lluvias y chubascos, persistentes en la vertiente cantábrica y menos frecuentes e intensos cuanto más al sur. La cota de nieve oscilará en torno a los 700/900 metros, y se situará temporalmente algo más baja durante la mañana. Temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios, y máximas en notable descenso. Heladas débiles en cotas altas. Viento del noroeste con rachas muy fuertes.



- LA RIOJA: intervalos nubosos hasta aumentar a cielo cubierto con precipitaciones, que serán débiles en la Ribera Media y Baja. Cota de nieve entre los 800/1.000 metros, puntualmente más baja. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso notable. Heladas débiles en la Ibérica. Vientos del suroeste que girarán de madrugada al oeste y noroeste, con rachas muy fuertes.



- ARAGÓN: en el tercio norte y cuadrante noroeste, nuboso o cubierto con precipitaciones, más abundantes en el Pirineo occidental y en la divisoria. En la Ibérica, nuboso con precipitaciones ocasionales y en el resto intervalos nubosos con probables precipitaciones, también ocasionales. Cota de nieve entre los 600/800 metros. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas, que bajarán de forma notable. Heladas débiles en el Pirineo y en puntos de la Ibérica turolense. Viento del oeste que rolará a noroeste moderado fuerte, con rachas muy fuertes por la tarde.



- CATALUÑA: en el Pirineo, nuboso o cubierto con precipitaciones, más abundantes en la vertiente norte. En el noreste, cielo nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos a mediodía. La cota de nieve bajará de los 700/900 metros hasta los 600/700 metros. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas, que bajarán de forma notable. Heladas débiles en el entorno del Pirineo. En la mitad sur, en cotas altas del Pirineo y en el norte del Ampurdán, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes. En el resto, de componente oeste o variable flojo.



- EXTREMADURA: de poco nuboso a intervalos nubosos, más abundantes en el norte y noroeste. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa, sobre todo en el entorno de Gredos, que será de nieve por encima de unos 1.200 metros. Temperaturas en descenso, ligero en general. Heladas débiles en Gredos. Vientos del oeste al noroeste, con rachas muy fuertes en Gredos al mediodía.



- MADRID: nuboso o cubierto en la sierra, donde se esperan precipitaciones débiles, que serán en forma de nieve por encima de 1.000 metros al principio del día, y bajará la cota durante la mañana hasta los 700/800 metros. En el resto intervalos nubosos, más abundantes durante las horas centrales del día, con tendencia a despejar al final de la jornada. Descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo el de las máximas, con heladas débiles en zonas altas. El viento será flojo del suroeste al principio del día hasta aumentar a noroeste por la mañana, con probables rachas muy fuertes en la sierra durante gran parte del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso o cubierto en las serranías de Guadalajara, Cuenca y Albacete, donde se esperan precipitaciones débiles que serán en forma de nieve por encima de los 1.000 metros al principio de la jornada y bajará la cota durante la mañana hasta 700/800 metros. En el resto, nuboso durante la mañana, con predominio de nubosidad de tipo medio durante las horas centrales del día, con tendencia a despejar por la tarde. Descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo el de las máximas, con heladas débiles en zonas altas. El viento será flojo del oeste al principio del día, rolará pronto y arreciará a noroeste especialmente en la mitad oriental, con rachas muy fuertes tanto en zonas altas de Albacete, Cuenca y Guadalajara como en La Mancha albaceteña.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con intervalos nubosos durante las horas centrales del día cuando se esperan precipitaciones débiles y ocasionales en el interior norte de Castellón y, de forma poco probable, en otras zonas del interior. La cota de nieve se situará entre los 600/800 metros. Temperaturas en descenso, sobre todo el de las máximas, que bajarán de forma notable. Viento del oeste, que rolará a noroeste moderado fuerte, con rachas muy fuertes por la tarde.



- MURCIA: cielos poco nubosos, con tendencia a nubosos por la mañana, hasta quedar de nuevo poco nubosos al final del día. Temperaturas en descenso, notable en las máximas del interior. Las mínimas del litoral experimentarán pocos cambios. Vientos del noroeste, con intervalos fuertes hasta disminuir a partir de la tarde, y rachas de viento muy fuertes en la mitad norte durante la primera mitad del día.



- BALEARES: cielo poco nuboso hasta aumentar por la mañana a intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional, en general débil, que por la noche en Menorca puede ir acompañada de tormenta y granizo. Temperaturas en descenso. Viento del noroeste con intervalos de fuerte y rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en general y los 110 kilómetros por hora en cumbres y cabos.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados en el litoral mediterráneo. En el resto, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras del noreste, de nieve por encima de 1.200 metros hasta quedar, en general, los cielos poco nubosos a lo largo de la tarde. No se descartan bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas del interior oriental, donde se esperan heladas débiles. Vientos de componente oeste, que disminuirán a partir de la tarde, rachas de viento muy fuertes en Melilla y, en menor medida, en costas y zonas altas del tercio oriental. Intervalos de poniente fuerte en el Estrecho.



- CANARIAS: En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso hasta disminuir a poco nuboso por la tarde. En el norte y noreste de las islas de mayor relieve, nuboso con tendencia a intervalos nubosos a últimas horas del día. Durante la primera mitad del día, se esperan lluvias en general débiles, sin descartar que sean persistentes de madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, más acusado en zonas del interior, que afectará principalmente a las máximas. Viento del noreste de moderado a fuerte, más intenso en medianías, con rachas por encima de los 75 kilómetros por hora en las vertientes sureste y noroeste, así como localmente en zonas altas de las islas de mayor relieve. No se descartan rachas que puntualmente alcancen los 70 kilómetros por hora en Lanzarote y Fuerteventura.