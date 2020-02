El tiempo: pronóstico para el sábado 29 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado precipitaciones en el norte de la Península y un descenso de las temperaturas en el interior, así como intensas rachas de viento en diversas zonas del territorio.



Un frente atlántico penetrará durante la madrugada por Galicia y recorrerá a lo largo del día la mayor parte de la península de noroeste a sureste, pero perderá actividad bastante pronto. El cielo permanecerá cubierto en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con precipitaciones que se extenderán de forma débil y dispersa a la meseta y el noroeste de Andalucía.



En el Mediterráneo habrá intervalos de nubosidad alta y sin precipitaciones. En Canarias, el tiempo será seco con nubes bajas en el norte de las islas y altas en todo el archipiélago, y con tendencia a despejar.



Las temperaturas diurnas bajarán en el interior peninsular, de forma notable en la meseta, y ascenderán en el litoral mediterráneo. Las mínimas tenderán a subir, salvo en el norte y el noreste del país, con heladas débiles sólo en Pirineos y en puntos altos de la cordillera Cantábrica.

La cota de nieve bajará de los 1600 metros hasta los 1100 metros en la cordillera Cantábrica y de los 1800 metros hasta los 1300 metros en los Pirineos.



El viento soplará de componente oeste y sur en la Península y en Baleares, con rachas fuertes o intervalos intensos en Galicia, litoral cantábrico, meseta norte, Alborán y en zonas altas de la mitad norte peninsular. Habrá vientos alisios en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones generalizadas, más intensas en la mitad occidental, con baja probabilidad de que sean localmente fuertes y persistentes en Pontevedra y en el tercio occidental de La Coruña. No se descarta que las precipitaciones vayan acompañadas de alguna tormenta. La cota de nieve descenderá hasta los 1100/1200 metros. Las temperaturas mínimas aumentarán en Orense, sur de Lugo y de Pontevedra y se producirán ligeros cambios en el resto. Las máximas descenderán en toda la comunidad, excepto en el litoral atlántico, donde se mantendrán sin cambios. Viento de dirección suroeste y oeste, con rachas muy fuertes que afectarán a toda la comunidad, y serán menos probables en los valles de Orense y en el sur de Lugo.



- ASTURIAS: cielo nublado, temporalmente cubierto. Lluvias y chubascos en la cordillera y en el resto de la mitad occidental del principado durante la primera mitad del día, que cesarán a lo largo de la tarde. Las precipitaciones se extenderán de forma ocasional y dispersa al resto de la provincia. La cota de nieve se situará en torno a los 1400/1600 metros, con descenso al final del día hasta los 1000/1200 metros. Las temperaturas mínimas disminuirán en el interior suroccidental, aumentarán en la franja central y continuarán sin cambios ligeros en el resto del territorio. Las máximas también descenderán, de forma localmente notable en la cordillera. El viento soplará de dirección sur y suroeste con rachas muy fuertes en la mitad occidental y en la cordillera durante la primera mitad del sábado, y girará y disminuirá a dirección oeste y noroeste por la tarde, con algún intervalo fuerte en zonas expuestas del litoral.



- CANTABRIA: cielo nuboso y cubierto, con brumas matinales dispersas en zonas altas, que se abrirán en claros por el oeste al final de la jornada. Probabilidad de cielos turbios por calimas poco densas. Las precipitaciones se extenderán de oeste a este, débiles y dispersas al principio del día y más frecuentes e intensas al final de la mañana y por la tarde. Las precipitaciones serán menos probables hacia el sur. La cota de nieve se situará entre los 1500/1200 metros en la cordillera. Las temperaturas mínimas presentarán cambios ligeros al final del día, y las máximas descenderán. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de la cordillera. Viento de componente sur, que rolará a oeste en el litoral por la mañana, y flojo variable en el interior. Se producirán rachas muy fuertes de viento durante la mañana en el interior.



- PAÍS VASCO: cielo nuboso y cubierto, brumas matinales dispersas en zonas altas y probabilidad de cielos turbios por calimas poco densas. Las lluvias se extenderán de oeste a este, débiles y dispersas al principio de la jornada, y más frecuentes e intensas al final de la mañana y por la tarde. Las precipitaciones serán menos probables e intensas en el sur de Álava. Temperaturas mínimas con cambios ligeros al final del día y máximas en descenso. Viento de componente sur, que rolará a oeste en el litoral por la mañana y con tendencia a ser flojo variable en el interior. Rachas muy fuertes de viento durante la mañana, más probables en zonas altas.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso hasta aumentar a cubierto de oeste a este durante la mañana. Precipitaciones débiles en los extremos norte y oeste, que se extenderán al resto de forma dispersa, sobre todo a las sierras. La cota de nieve en el noroeste descenderá de los 1600 metros hasta los 1000, y en el resto de la comunidad bajará de los 1800 metros hasta los 1400. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, localmente notable en el oeste. Heladas débiles en zonas altas de montaña. Viento del suroeste al oeste con rachas muy fuertes, sobre todo en montañas del norte y este.



- NAVARRA: cielo nuboso y cubierto, con brumas matinales dispersas en zonas altas y posibilidad de cielos turbios por calimas poco densas. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este, débiles y dispersas por la mañana y más frecuentes e intensas por la tarde. Las precipitaciones serán menos probables en la zona sur y no se esperan en la Ribera del Ebro. Cota de nieve en descenso de 1600 metros hasta los 1300 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, menos acusado en la mitad sur. Heladas débiles y dispersas en cotas altas del Pirineo. Viento de dirección sureste y sur, que virará a dirección noroeste y norte. Rachas muy fuertes de viento en zonas altas de la mitad norte, con mayor probabilidad durante la mañana.



- LA RIOJA: intervalos nubosos hasta aumentar a cielo nublado o cubierto con probables precipitaciones débiles, principalmente en la Demanda. Cota de nieve sobre los 1600 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso en el valle y en descenso en la sierra. Heladas débiles dispersas en zonas altas de la Ibérica. Viento de dirección sur y suroeste, con tendencia al oeste, y con rachas muy fuertes en la sierra.



- ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto en el tercio norte, con precipitaciones débiles en el Pirineo y menos dispersas a partir del mediodía. En el resto, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en la Ibérica de forma aislada y ocasional por la tarde. La cota de nieve descenderá de los 1800 hasta los 1200/1400 metros. Temperaturas con pocos cambios, excepto un ascenso de las mínimas en la Ibérica. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento moderado de dirección sur y suroeste con intervalos fuertes en cotas altas durante la mañana, que rolará moderado a dirección oeste y noroeste por la tarde.



- CATALUÑA: predominio de cielo nuboso, con precipitaciones en el Pirineo occidental en la segunda mitad del día, débiles en general, y sin descartarlas de forma aislada y ocasional en otros puntos del tercio norte. La cota de nieve bajará hasta los 1200/1400 metros. Temperaturas sin cambios, excepto las máximas en ascenso en el litoral y prelitoral. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento moderado de componente oeste y sur, con intervalos fuertes a primeras horas en cotas altas del Pirineo. En el Valle de Arán, rolará en el Ampurdán de componente norte moderado a fuerte por la tarde.



- EXTREMADURA: intervalos de nubes altas, con aumento a nuboso o cubierto con precipitaciones débiles por la mañana, sobre todo en el norte, donde podrían ser más intensas. La cota de nieve bajará de los 2000 hasta los 1500 metros. Temperaturas mínimas sin cambios en zonas altas y en ascenso en el resto, y máximas en descenso. Heladas débiles en Gredos. Viento del suroeste al oeste, con rachas muy fuertes en el Sistema Central en las horas centrales del día.



- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos al principio de la jornada hasta aumentar a nublado. No se descartan precipitaciones débiles dispersas, más probables por la tarde y en la sierra. Cota de nieve situada en torno a los 1800 metros, que disminuirá hasta los 1400. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en la sierra, y máximas en descenso, que podría ser localmente notable en el oeste. Viento de dirección suroeste, más intenso en horas centrales del día, y con probables rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra a partir de la mañana.



- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos de madrugada en el tercio noroeste y poco nuboso en el resto hasta aumentar a nuboso. No se descartan precipitaciones débiles dispersas, más probables por la tarde en el noreste y en la mitad oeste, y serán poco probables en el sureste. Temperaturas mínimas en ascenso, excepto en zonas altas de la mitad oeste y del sureste donde se mantendrán con pocos cambios. Máximas en descenso, que será localmente notable, salvo en el sureste. Viento de dirección suroeste y oeste, más intenso en horas centrales del día, y con probables rachas muy fuertes en zonas altas de la mitad oriental por la tarde.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la mañana, y con tendencia a nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en los litorales. Viento moderado de componente oeste, con algún intervalo fuerte en zonas elevadas del interior de Valencia.



- MURCIA: intervalos nubosos, con predominio de nubes de tipo alto, y tendencia a cielos nubosos a últimas horas del sábado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ascenso. Vientos de componente oeste en aumento, con intervalos fuertes en zonas altas.



- ISLAS BALEARES: predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas por la mañana. Brumas y probabilidad de bancos de niebla de madrugada y primeras horas de la mañana. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ligero descenso, y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo del sur y suroeste, que aumentará a moderado con algún intervalo fuerte al mediodía.



- ANDALUCÍA: aumento de la nubosidad hasta quedar los cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de precipitaciones ocasionales a partir de la tarde, que podrían ser de barro, y más probables en la mitad noroeste de la comunidad. En la vertiente mediterránea, se esperan intervalos de nubes altas sin precipitaciones. Brumas matinales en el interior y litoral atlántico, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto de la comunidad. Viento de componente oeste en aumento, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo, área del Estrecho y en zonas altas orientales.



- CANARIAS: predominio de cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas en general e intervalos de bajas durante la madrugada y a primeras horas del día en el norte de las islas. Temperaturas en ligero ascenso en todo el archipiélago. Viento moderado de dirección noreste.