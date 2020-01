El tiempo: pronóstico para el sábado 25 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado lluvias fuertes o persistentes en el tercio suroeste de Andalucía, especialmente en Málaga, y la cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.500 metros en la Península.



El cielo estará nuboso con precipitaciones en gran parte del territorio, sobre todo en el centro y sur, y serán menos probables y más débiles en los extremos noroeste y noreste peninsular, donde predominarán los intervalos nubosos.



También habrá intervalos de nubes sin precipitación en Baleares. En Canarias, puede darse algún chubasco en general débil en las islas de mayor relieve.



La Aemet señala que pueden aparecer nubes bajas y bancos de niebla en zonas montañosas, así como en áreas próximas del interior.



Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios, con heladas débiles en zonas de montaña y en áreas próximas del centro y norte peninsular, más intensas en Pirineos.



Vientos de componente sur en el litoral de Galicia, Cantábrico, Ampurdán e Ibiza, y flojos variables en general en el resto del país.



Predicción por comunidades:

- GALICIA: intervalos nubosos, más abundantes en las horas centrales del día y con probabilidad baja de lluvias débiles y algunos chubascos en el noroeste y en montañas de Lugo y Orense. Brumas matinales, acompañadas de bancos de niebla aislados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en las mínimas. Heladas débiles dispersas en Orense y en el este de Lugo. Viento flojo variable con predominio del oeste, hasta aumentar a suroeste más intenso en el litoral al norte de Fisterra por la tarde.



- ASTURIAS: intervalos nubosos, más abundantes y con nieblas en la cordillera, donde no se descartan precipitaciones débiles y algún chubasco en las horas centrales del día, que serían de nieve por encima de los 1.200 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en zonas altas. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente sur.



- CANTABRIA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas en el litoral y nuboso o con intervalos nubosos en el interior, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en la segunda mitad del día. Cota de nieve entre los 1.200 y 1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso, excepto en el litoral oeste, donde se mantendrán con pocos cambios, y máximas sin cambios. Heladas débiles en el suroeste. Viento flojo de sur y suroeste.



- PAÍS VASCO: en el norte, intervalos de nubes medias y altas hasta aumentar a nuboso o cubierto al final del día. En el resto, nuboso o cubierto con brumas y bancos de niebla matinales. En la segunda mitad del día, lluvias débiles y chubascos dispersos y ocasionales, más probables e intensos en el sur de Álava y poco probables en Vizcaya. Temperaturas mínimas sin cambios en el tercio oriental y en descenso en el resto, y máximas con pocos cambios en el norte y en descenso en el resto. Viento flojo de componente sur.



- CASTILLA Y LEÓN: nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, que empezarán de madrugada por el sur, donde serán más intensas y se extenderán al resto durante la mañana, y serán poco probables en el noroeste. Las lluvias tenderán a remitir al final del día. Cota de nieve en torno a los 1.200 y 1.400 metros. Probabilidad de brumas y nieblas matinales. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en zonas altas. Vientos variables flojos con predominio de la componente este, que tenderán al oeste al final de la jornada.



- NAVARRA: intervalos nubosos hasta aumentar a nuboso o cubierto, con probables brumas o bancos de niebla matinales en el suroeste. Lluvias débiles y chubascos ocasionales de sur a norte. Cota de nieve en torno a los 1.200 y 1.400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Heladas débiles en el Pirineo oriental. Viento flojo de sureste y sur.



- LA RIOJA: cielo de nuboso a cubierto con precipitaciones débiles, más frecuentes en la sierra y ocasionales en el valle. Cota de nieve entre los 1.200 y 1.300 metros. Probables brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el valle y sin cambios en la sierra. Heladas débiles en la Ibérica. Vientos del sur en la Ibérica y del este y sureste en el valle flojos, con tendencia al oeste al final al final del día.



- ARAGÓN: nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales especialmente en la segunda mitad del día. Cota de nieve entre los 1.300 y 1.500 metros. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos. Temperaturas con pocos cambios. Heladas en el Pirineo, débiles en la Ibérica. Viento variable flojo.



- CATALUÑA: nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales especialmente en la segunda mitad del día, menos probables en la mitad oriental. Cota de nieve entre los 1.400 y 1.600 metros. En el interior, brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos. Temperaturas con pocos cambios. Heladas en el Pirineo. Viento variable flojo.



- EXTREMADURA: cielo cubierto hasta disminuir a intervalos nubosos por la tarde. Precipitaciones débiles en general, más intensas y persistentes en el noreste de Cáceres. Posibilidad durante la tarde de chubascos o alguna tormenta dispersa. Cota de nieve entre los 1.300 y 1.500 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas sin cambios. Vientos del este y sur con tendencia al oeste flojos por la tarde.



- COMUNIDAD DE MADRID: muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas y, ocasionalmente, ir acompañadas de tormentas. Cota de nieve entre los 1.200 y 1.500 metros. No se descartan bancos de niebla en zonas altas y proximidades. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, si bien las máximas podrían ascender ligeramente en la zona de la sierra. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas y, ocasionalmente, ir acompañadas de tormentas. Cota de nieve entre los 1.200 y 1.500 metros. No se descartan bancos de niebla en zonas altas y proximidades. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos en general, aunque las mínimas descenderán en el extremo occidental de Toledo y las máximas ascenderán ligeramente en la serranía de Cuenca y en el extremo oriental de Guadalajara. Viento flojo variable.



- COMUNIDAD VALENCIANA: nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, especialmente en la segunda mitad del día. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en el interior. Temperaturas sin cambios importantes. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento variable flojo.



- MURCIA: cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el interior, en general débiles, menos probables en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso en el Altiplano, sin cambios en el resto, y máximas en ligero ascenso. Vientos variables flojos, que girarán a componente oeste y arreciarán en el litoral.



- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso hasta aumentar a partir de la mañana a nuboso o cubierto con baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional acompañada de barro. Brumas y bancos de niebla hasta primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Alguna helada débil en la sierra de Tramontana. Vientos flojos.



- ANDALUCÍA: cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en los litorales atlántico y mediterráneo occidental, y serán poco probables en el tercio oriental. Cota de nieve en torno a los 1.500 metros. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental, sin cambios en el resto, y máximas en descenso en el interior oriental, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas del interior oriental. Vientos de sur o sureste, que girarán durante el día a componente oeste.



- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, predominio de cielos poco nubosos con tendencia a intervalos nubosos en horas centrales del día. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos de nubosidad baja y en el resto de zonas, predominio de los cielos poco nubosos con tendencia a cielos nubosos en horas centrales del día, principalmente en el interior y en la vertiente oriental, donde no se descartan lluvias débiles ocasionales. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, que girará a noreste a últimas horas de la jornada, y brisas en costas.