El cielo estará el jueves despejado en casi toda España, salvo alguna nubosidad en el oeste y norte de la Península y norte de Canarias, donde hay posibilidad de alguna precipitación débil, y descenso de las temperaturas en la mitad sur del área mediterránea, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Se prevé asimismo intervalos nubosos en el oeste de Galicia, Pirineo catalán y norte de las islas Canarias, con posibilidad de alguna precipitación débil.



En otras zonas del extremo norte peninsular y en la zona de Levante, se producirá algún intervalo nuboso al principio del día, tendiendo después a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado.

El tiempo: pronóstico para el jueves 26 de septiembre



Las temperaturas descenderán en la mitad sur del área mediterránea, y ascenderán en el resto de la Península, y con pocos cambios en Baleares y Canarias.



El viento soplará del suroeste en el litoral de Galicia, y del noreste en los litorales del sureste peninsular y Canarias. Flojo variable en el resto.

Predicción por comunidades autónomas





- GALICIA: cielo poco nuboso en el sureste y nuboso en el resto, donde tiende al mediodía a poco nuboso o despejado salvo en el oeste de A Coruña y noroeste de Pontevedra, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el sur y oeste. Temperaturas mínimas en descenso en el suroeste de Ourense y sin cambios en el resto; máximas sin cambios en el tercio oeste y en ascenso en el resto. Viento del sur y suroeste flojo, más intenso en el tercio note, rolando temporalmente a oeste en el sur.



- ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el nordeste y en ascenso en el resto. Viento flojo variable con predominio del sur y suroeste en el interior y del oeste y suroeste en el litoral occidental, donde se esperan intervalos más intensos.



- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo en la Cantabria del Ebro y Alto Campoo donde aumentan las máximas. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.



- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas a primeras horas en puntos del interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en aumento que podría ser notable en La Llanada Alavesa y menor cuanto más al norte, en el litoral apenas varía. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas, de madrugada, en áreas de montaña del norte. No se pueden descartar brumas matinales dispersas, sobre todo en el extremo norte y noreste. Temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso, y máximas en ascenso. Viento variable flojo.



- NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas de forma local, a últimas horas del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento que, podría ser notable en puntos del norte. Viento flojo variable.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, sin descartar brumas matinales dispersas. Temperaturas mínimas en descenso ligero, y máximas en ascenso. Viento variable flojo.



- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento variable flojo.



- CATALUÑA: en el Pirineo y nordeste, cielo con intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil por la mañana, tendiendo a poco nuboso o despejado. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en el Pirineo, ligero o sin cambios en el resto. Viento variable flojo con brisas en el litoral.



- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso, y máximas en ascenso. Viento variable flojo.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en la Sierra que ascenderán ligeramente; y máximas en ascenso. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, excepto algún intervalo de nubes bajas en el sudeste al principio, donde no se descartan algunas brumas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en Cuenca y Albacete donde descenderán ligeramente; y máximas en ascenso. Viento flojo variable.



- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el interior de Valencia. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. Viento variable flojo, tendiendo a sur en el litoral.



- MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos y brumas a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Viento de componente este flojos.



- BALEARES: cielo con intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna sin descartar alguna precipitación débil ocasional en Mallorca, tendiendo a lo largo de la tarde a poco nuboso. Temperaturas nocturnas en descenso, y diurnas en descenso en el sur de las islas y en ligero ascenso en el norte. Viento flojo con brisa débil.



- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos y brumas en el litoral mediterráneo a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto. Viento de levante en el litoral mediterráneo y el Estrecho, y variable flojo en el resto.



- CANARIAS: en el norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve, predominio de cielo nuboso tendiendo por la tarde a abrirse amplios claros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras horas al norte de las islas de mayor relieve, serán más probables en La Palma. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, algo más intenso a primeras horas en medianías y extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve. En cumbres, flojo variable girando por la tarde a suroeste moderado.