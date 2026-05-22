BIOPARC: Un compromiso global por la vida en el Día Internacional de la Diversidad Biológica

La cría de rinoceronte Kairu y una cebra en la sabana de BIOPARC Valencia.

Salvaguardando el futuro del planeta a través de la conservación, la educación y la protección de las especies más amenazadas.

Las claves

Las claves Generado con IA BIOPARC Valencia, Fuengirola y Acuario de Gijón celebran el Día Internacional de la Diversidad Biológica destacando su papel en la conservación de especies. Los parques albergan miles de animales de cientos de especies, con nacimientos recientes de chimpancés, rinocerontes, elefantes, gorilas y aves protegidas. BIOPARC impulsa proyectos internacionales y nacionales de conservación, apoyando hábitats en África y Asia, y reintroduciendo especies autóctonas en España. Las actividades educativas y de concienciación transforman la visita en una experiencia de aprendizaje, sensibilizando al público sobre la importancia de la biodiversidad.

Este 22 de mayo el mundo celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha establecida por la ONU para recordarnos que nuestra salud, economía y bienestar dependen de la salud de nuestros ecosistemas.

En 2026, bajo el lema "Acción local para un impacto global", BIOPARC Valencia, BIOPARC Fuengirola y BIOPARC Acuario de Gijón se consolidan como actores fundamentales en la protección del patrimonio natural, transformando el ocio en una herramienta de conservación activa.

Un viaje por los ecosistemas del mundo

La experiencia BIOPARC permite recorrer los hábitats más fascinantes de la Tierra sin salir de la ciudad, albergando una asombrosa variedad de vida:

BIOPARC Valencia: Un "oasis de naturaleza" en pleno corazón de la ciudad con más de 6.000 animales de 150 especies . Destacan los hipopótamos en la única visión subacuática de España y familias de gorilas conviviendo con mangabeys.

Un "oasis de naturaleza" en pleno corazón de la ciudad con más de . Destacan los hipopótamos en la única visión subacuática de España y familias de gorilas conviviendo con mangabeys. BIOPARC Fuengirola: Un viaje por las selvas tropicales de África, Madagascar, Sudeste Asiático e Indo-Pacífico, donde habitan el tigre de Sumatra y el imponente dragón de Komodo.

Un viaje por las selvas tropicales de África, Madagascar, Sudeste Asiático e Indo-Pacífico, donde habitan el tigre de Sumatra y el imponente dragón de Komodo. BIOPARC Acuario de Gijón: Más de 460 especies y 5.200 ejemplares. Su recorrido abarca desde los ríos asturianos hasta los arrecifes del Cantábrico y los océanos Índico y Pacífico.

Alimentación en el Gran Oceanario en Bioparc Acuario de Gijón.

Esperanza de vida: Los últimos nacimientos

La primavera y el éxito de los programas internacionales de conservación (EEP) han traído una explosión de vida que simboliza la esperanza para las especies amenazadas:

En Valencia: Las crías de chimpancé Ekon y Cala , el rinoceronte Kairu , y los pequeños elefantes Malik y Makena .

Las crías de chimpancé , el rinoceronte , y los pequeños elefantes . En Fuengirola: recientes hitos como el nacimiento de Ernie, un gorila de llanura ; Nusa, la cría de orangután de Borneo nacida hace unas semanas y un perezoso refuerzan los programas internacionales de preservación.

recientes hitos como el nacimiento de Ernie, un ; Nusa, la cría de y un refuerzan los programas internacionales de preservación. Aves nocturnas: En 2026, el proyecto de conservación de la lechuza común celebra nuevos nacimientos, fundamentales para la recuperación de esta especie en nuestro territorio.

Conservación Integral: La labor de la Fundación BIOPARC

El compromiso del grupo se divide en dos líneas estratégicas: la conservación ex situ (en los parques) y la in situ (en los hábitats de origen).

Proyectos Internacionales:

Gran Amboseli: Protección de la fauna en la sabana africana.

Protección de la fauna en la sabana africana. Parque Nacional Nouabalé-Ndoki (Congo): En colaboración con la WCS, BIOPARC apoya este refugio esencial para el gorila occidental de llanura , chimpancés y elefantes de bosque, luchando contra la caza furtiva.

En colaboración con la WCS, BIOPARC apoya este refugio esencial para el , chimpancés y elefantes de bosque, luchando contra la caza furtiva. Orangutanes (Borneo Nature Foundation): Un proyecto integral que permite hablar de conservación ex situ e in situ. Estas alianzas ayudan a financiar investigaciones, restaurar bosques tropicales y promover estrategias de convivencia sostenible con las comunidades locales. Al mismo tiempo, los visitantes pueden comprender de manera cercana los desafíos que enfrenta esta especie emblemática y la importancia de actuar frente a la crisis ambiental.

Flamencos de África ecuatorial en Bioparc Fuengirola.

Compromiso Nacional:

CRAMA (Gijón): Centro de recuperación de fauna marina, integrado en el acuario, que atiende a ejemplares heridos de tortugas marinas y focas para su posterior reintroducción.

Centro de recuperación de fauna marina, integrado en el acuario, que atiende a ejemplares heridos de para su posterior reintroducción. Reintroducción del gallipato: En Valencia, continúa activo el programa de naturalización para recuperar este anfibio autóctono.

En Valencia, continúa activo el programa de naturalización para recuperar este anfibio autóctono. Ibis Eremita: Un proyecto pionero para salvar a esta ave extinguida en Europa desde el siglo XVII, mediante la cría controlada y la restauración de rutas migratorias guiadas por ultraligeros.

En los BIOPARC de Valencia y Fuengirola se puede caminar entre lemures.

"Ocio con Causa": Concienciación y Educación

BIOPARC no es solo contemplación; es aprendizaje. Los parques ofrecen agendas de actividades gratuitas para todos los públicos:

Exhibiciones educativas: Como "El ciclo de la vida" ofrecen una experiencia educativa y divulgativa que acerca al público a las capacidades y comportamientos naturales de aves y mamíferos. Estas propuestas contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de la conservación y el conocimiento de la fauna en un entorno participativo y didáctico.

Como "El ciclo de la vida" ofrecen una experiencia educativa y divulgativa que acerca al público a las capacidades y comportamientos naturales de aves y mamíferos. Estas propuestas contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de la conservación y el conocimiento de la fauna en un entorno participativo y didáctico. Encuentros con cuidadores: Charlas diseñadas para conocer en profundidad cada especie y las amenazas que enfrentan.

Charlas diseñadas para conocer en profundidad cada especie y las amenazas que enfrentan. Tecnología y biodiversidad local: Desde la realidad virtual en Valencia sobre las profundidades marinas , hasta la exposición Microclimas en Gijón o las actividades de protección del camaleón común en Fuengirola.

Sala del Descubrimiento en homenaje a navegantes españoles en Bioparc Fuengirola.

Este 22 de mayo, BIOPARC invita a la sociedad a unirse a este esfuerzo colectivo. Porque proteger la biodiversidad no es solo salvar especies; es asegurar nuestro propio futuro.