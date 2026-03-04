Una ingeniera murciana de 21 años diseña prótesis 3D para que tortugas y pingüinos puedan volver a nadar

La joven Ana Zamora frente a uno de los diseños de las prótesis para tortugas y pingüinos. Universidad Politécnica de Cartagena

Cuando un animal acuático pierde una aleta —frecuentemente por enredos en redes de pesca, plásticos o ataques de depredadores— sufre graves consecuencias. En el caso de tortugas y pingüinos, perder una extremidad supone destrozar su hidrodinámica.

Estos animales ya no pueden nadar en línea recta ni sumergirse adecuadamente para evadir el peligro ni cazar su alimento. Por ello, una prótesis puede devolverles la capacidad de moverse de forma independiente.

Este es el objetivo con el que nació el Trabajo de Fin de Grado (TFG) con el que la joven murciana Ana Zamora iba a concluir su grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Con él pretendía combinar sus conocimientos en impresión 3D junto con su pasión por la biología marina, ya que iba a diseñar e imprimir en 3D extremidades para tortugas bobas y pingüinos africanos. Ha podido unir a su yo de 8 años con su yo de 21.

"De pequeña quería ser bióloga marina… hasta que descubrí la Ingeniería", relata la autora de este trabajo que ha sido galardonado por la Cátedra de Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena – Campus Mare Nostrum.

Zamora ya se ha puesto en contacto con los centros de conservación de tortugas bobas que hay en España con la intención de poner a su disposición las herramientas desarrolladas para la rehabilitación protésica de fauna marina.

En otros países ya se están utilizando prótesis con tortugas. El caso más destacado es el de Estados Unidos, donde ya hay centros que se dedican en exclusiva a la rehabilitación de vida marina.

El trabajo también es un ejemplo de cómo las generaciones anteriores pueden dar una oportunidad a sus predecesores. Y es que el TFG se realizó durante las prácticas de Zamora en la empresa de prótesis Limbium.

Esta startup fue creada en 2023 por el ingeniero egresado de la UPCT Alberto Martínez, quien ha tutorizado este trabajo junto al profesor de la misma universidad Óscar de Francisco Ortiz, que colabora con Limbium en un proyecto del Ministerio de Ciencia para desarrollar un brazo biónico.

Su objetivo, en realidad, no era crear una prótesis al 100%, sino ofrecer estabilidad y mejorar la calidad de vida de los animales. El proyecto nació de una coincidencia: tras conversar con una amiga sobre una película en la que un delfín recibía una aleta artificial.

Por ello, estos modelos preliminares imitan la anatomía natural de cada especie para ofrecer un soporte y un rango de movimiento esenciales, lo cual resulta vital para las tortugas que han perdido fragmentos de sus aletas

Pese a que las barreras logísticas le han impedido ensayar estas piezas en animales, según ha relatado a medios locales, la ya ingeniera confía en que su investigación siente las bases para que otras empresas tomen el relevo.