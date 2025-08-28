El batallón de 'burros bomberos' que desbroza el monte, un arma eficaz contra los incendios en Doñana

El batallón de 'burros bomberos' de Doñana es un grupo de 18 animales cuya labor preventiva, el desbroce cortafuegos en el entorno del espacio natural, demuestra desde hace 12 años que es clave para evitar incendios. Así lo afirman desde la asociación 'El Burrito Feliz' (EBF), que planifica sus actividades.

Su cuartel general está en Hinojos (Huelva), a donde llegan en primavera y permanecen hasta entrado el otoño. Parten a diario a las zonas de cortafuegos seleccionadas por la asociación para realizar su labor, que comienza sobre las 7:00 horas, explica a EFE el presidente de EBF, Luis Manuel Bejarano.

Desbrozan durante siete horas de trabajo el cortafuegos, que son espacios cercados por vallas desmontables de unos 40 metros de largo por 20 de ancho en el interior de los bosques. El objetivo es acabar con todo el pasto, verde en primavera y seco en verano, y toda la maleza residual que haya.

En su labor, están vigilados por el colectivo ecologista femenino 'Mujeres por Doñana'. "Estas mujeres se desplazan físicamente junto a los burros y les acarrean el agua que necesitan para cada jornada, unos 15 o 20 litros por animal", explica Bejarano.

Para la selección de los cortafuegos, se realiza un trabajo previo de campo buscando la utilidad. "No se trata de donde haya mucho pasto, sino esas gargantillas, esos estrechamientos de bosque. Si conseguimos un buen cortafuego, en el caso de que haya un incendio, los equipos humanos tendrían tiempo de detenerlo", detalla.

Su tarea durante estos años se ha centrado en el preparque de Doñana, que está en el término municipal de Hinojos, principalmente en la zona de Arroyo Algarbe. "Es un importante territorio lincero y sus bosques son un tesoro que hemos logrado mantener libre de incendios desde hace 12 años", celebra Bejarano, "gracias a la labor de estos burros que ha sido reconocida por la Unidad Militar de Emergencia (UME)".

En ese éxito tiene mucho que ver el animal elegido: los burros de la raza de origen vasco denominada "de las encartaciones". Son "animales muy selectivos, que no hacen ningún daño al bosque porque no se comen los plantones".

Según Bejarano, la planificación es clave. "Si tú sueltas 10.000 cabras a su libre albedrío, pues habría miles de accidentes de tráfico porque no se queda donde tú quieres, ni cualquier otro animal. Eso se podía hacer antes, cuando no había carreteras".

Los animales deben estar confinados en sus cortafuegos, tener una un área en la que descansar tras su labor, y deben recibir un aporte de pienso y cepillado. Además de acompañarles, los cuidadores deben "tener un plan de fuga, por si hay alguna emergencia".

"Llevamos cinco años requiriendo ayuda a la Junta de Andalucía, solicitando que al menos nos proporcionen vallas y depósitos de agua, pero no les interesa ni les parece importante la prevención con burros bomberos", lamenta.

"Seguimos trabajando con ilusión, pero pagando todo de nuestros bolsillos". Una ilusión cargada de aspiraciones como, por ejemplo, la de que este batallón cuente con hasta 25 miembros para poder ampliar la importante labor que desarrollan.