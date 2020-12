Las 10 claves para contaminar lo mínimo estas fiestas y ahorrarte unos euros en las facturas

La turronera alicantina Turrones Picó ha presentado un listado de Diez posibles regalos que podemos hacerle al planeta como parte de su campaña navideña Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, con el objetivo de "disfrutar de unas fiestas más sostenibles" en España.

En el comunicado facilitado por esta compañía, se recuerda que estas Navidades "serán realmente especiales debido al contexto de pandemia que estamos viviendo, pero mientras tanto el medio ambiente continúa sufriendo".

Por ello, propone continuar con la creación de hábitos responsables con la naturaleza y con el compromiso de su protección. Éstas son sus diez sugerencias:

1: Adquirir un árbol de Navidad natural. La mejor opción es el árbol natural puesto que los artificiales "se fabrican de PVC, vienen de muy lejos por lo que su transporte ocasiona emisiones de CO2, no se descomponen de forma natural y, además, debemos llevarlos a un punto limpio".

Por el contrario, los árboles naturales son 100 % biodegradables y capturan CO2 durante su crecimiento, pueden comprarse en viveros de producción controlada y ser devueltos al servicio de recogida habilitado por la Administración para "replantar los que sigan vivos y hacer compost con el resto".

2: Reutilizar el Nacimiento. Lo recomendable es reutilizar el utilizado el año anterior en lugar de comprar uno nuevo, modificando su disposición y, si se pone por primera vez, procurando que esté fabricado con materiales reciclados. En este caso es necesario prestar "especial atención" al musgo, ya que se trata de una especie protegida y debe adquirirse en viveros autorizados. Otra opción es fabricar uno nosotros mismos con materiales reciclados y figuritas que tengamos en casa, por ejemplo de juegos.

3: Usar luces de Navidad de bajo consumo. Con el fin de reducir el gasto energético, es preferible utilizar bombillas de bajo consumo como las luces LED, que permiten un ahorro del 90% respecto a las tradicionales, y limitar el número de horas de encendido, si es posible reservándolas sólo para "momentos especiales". No obstante, la mejor opción siempre será no poner las luces.

4: Colocar adornos de materiales reciclados. La decoración navideña puede desplegarse empleando materiales reciclados "como papel, pintura, cartulinas, palomitas y algodón" para las guirnaldas y bolas o bien dotando de "nueva vida" a los antiguos adornos.

5: Pensar en regalos sostenibles. Además de advertir en la necesidad de "no abusar del embalaje" es importante "despertar laconciencia medioambiental entre los menores" y por ello propone regalar juguetes con baterías recargables en vez de pilas" además de "asegurarse de que no fomenten el sexismo y el belicismo".

Para los adultos, sugiere regalar productos de artesanía y gastronomía local, semillas de plantas melíferas que "son ornamentales y contribuyen a la alimentación de insectos polinizadores" u optar por "intangibles", como entradas para el cine y el teatro.

6: Preparar una mesa con menaje ecológico. Para las cenas como la de Nochebuena o Nochevieja y las comidas de Navidad y Año Nuevo, además de las del resto de estas fechas, hay que usar la vajilla y cubertería habituales o un menaje ecológico que sea desechable. A partir de 2021, el Parlamento Europeo prohibirá la venta de vasos, platos y cubiertos de un solo uso, para reducir los desechos plásticos.

También es aconsejable no abusar de alimentos de origen animal como la carne y el pescado de piscifactoría, ya que son los alimentos que generan más emisiones contaminantes.

7: Elaborar un menú contra el desperdicio alimentario. Reutilizar los alimentos sobrantes, comprar productos ecológicos y de proximidad o confeccionar una lista de la compra que incluya solo lo necesario son algunas de las fórmulas contra el desperdicio alimentario que plantea este decálogo.

8: Cocinar con ahorro de energía. Entre los trucos de ahorro energético que destaca el comunicado a la hora de emplearse en la cocina, apunta no abrir el horno mientras esté en funcionamiento, cocinar varios alimentos a la vez, aprovechar el calor residual y evitar escapes de calor con las tapas de los recipientes.

Esta empresa recomienda elegir "primero el microondas, después la olla a presión y por último el horno" para ahorrar "cerca de un 70 % de energía y tiempo", según sus cálculos.

9: Ahorrar energía y agua en electrodomésticos. Un aporte sencillo pero a veces olvidado pasa por "cerrar bien la nevera y no introducir en ella alimentos muy calientes, porque harán que el frigorífico consuma más para enfriarlos".

Antes de poner en marcha el lavavajillas, hay que cerciorarse de que está completo y emplear los programas ecológicos, "nuestros aliados a la hora de favorecer el ahorro".

10: Reciclar, reciclar y reciclar. Lo primero que hay que dejar claro: el mejor residuo es el que no existe. Partiendo de esta premisa, lo ideal para no generar más basura de la cuenta es utilizar envases reutilizables (cajas en lugar de papel para envolver, bolsas de tela en lugar de las de plástico, etc). Eso sí, lo que inebitablemente se junte en el cubo de la basura debe ir a su contenedor: cartón y papel, al azul; embalajes de plástico, al amarillo; botellas de vidrio, al verde; pilas gastadas, al de las pilas; sobrante de comida, al orgánico.