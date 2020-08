Este es el tiempo que tarda en desaparecer una mascarilla abandonada en la naturaleza

El Gobierno ha puesto en marcha una campaña institucional para concienciar a los ciudadanos del impacto del abandono de residuos higiénico-sanitarios, como las mascarillas higiénicas, en los entornos naturales y sensibilizar sobre su correcto reciclaje. Si se abandonan en la naturaleza, las mascarillas pueden tardar hasta cuatro siglos en desaparecer. Mientras tanto, puede acabar en el mar, uniéndose a los más de ocho millones de toneladas de residuos plásticos que se vierten anualmente a los océanos.

La campaña La mascarilla es para ti, no para la naturaleza, impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Ministerio de Consumo, promueve además el uso de mascarillas protectoras contra el Covid-19, especialmente las de especificación UNE0065 o reutilizables.

"Una mascarilla higiénica común abandonada en la naturaleza puede tardar en degradarse entre 300 y 400 años, varios cientos de años en los que nos afecta a nosotros, al agua, al suelo, flora y fauna", ha advertido Teresa Ribera, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

😷 Es momento de cuidarnos, de cuidar de los demás y de la naturaleza.

🌄 Si vas al campo, a la playa o la montaña protégete y no abandones residuos. Una mascarilla puede tardar en degradarse hasta 400 años.

✋No queremos ese tipo de #RecuerdosInolvidables. pic.twitter.com/TCf2Y2afgL — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) July 30, 2020

"En un momento en el que todos debemos actuar con responsabilidad, protegiéndonos y protegiendo a nuestros conciudadanos con el uso de mascarillas, es importante ampliar esa protección a los entornos naturales, que nos proveen servicios básicos como el aire limpio, agua y alimento, evitando abandonar mascarillas o cualquier otro residuo", ha añadido Ribera.

Consumo responsable

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual de los ciudadanos, clave en las tres fases de la mascarilla: compra, uso y deshecho".

En la primera ha apelado al "consumo responsable" y ha recordado que, frente a las mascarillas higiénicas y quirúrgicas de un solo uso, el Gobierno recomienda adquirir cuando sea posible las reutilizables (de especificación UNE 0065), que permiten reducir la cantidad de residuos generados.

Garzón ha insistido también en que ese "consumo responsable" debe ir ligado a un correcto uso para evitar la propagación del Covid-19.

La mascarilla es necesaria para ti... pero no para la naturaleza. Un mascarilla o unos guantes mal reciclados tardan más de tres siglos en degradarse.



Protégete contra la COVID-19, pero protege también al planeta.#RecuerdosInolvidables pic.twitter.com/nnFuqcRjMc — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 30, 2020

Sobre la fase de deshecho: "La sociedad ha ido tomando conciencia en las últimas décadas de la importancia tanto del reciclaje como de no abandonar envases en entornos naturales y urbanos fuera de sus contenedores. Nuevos residuos como los millones de mascarillas, guantes o envases de gel generados debido a la pandemia no pueden ser una excepción; el consumo responsable va desde la compra hasta el deshecho de los productos o envases", ha añadido el ministro.



Con carácter general, los residuos asociados a la protección frente al Covid-19 y, especialmente, las mascarillas, guantes y otros equipos de protección personal, deberán depositarse en la fracción resto domiciliaria (el contenedor gris de residuos no separables) y en ningún caso podrán ser abandonados en la vía pública o en un entorno natural.



Por otro lado, y con el objetivo de evitar el consumo de productos de un solo uso, la campaña fomenta el uso de mascarillas higiénicas reutilizables (Especificación UNE 0065) para su uso por parte de la población y recomienda la utilización de guantes de un solo uso únicamente en circunstancias concretas, siendo en general preferible no emplearlos y ser rigurosos con las medidas de higiene, como lavarse frecuentemente las manos y evitar tocarse la cara.