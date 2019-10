Así ha afectado el deshielo al icónico Mont Blanc: la impactante comparación de dos fotografías

Comparativa de glaciar Mer du Glace entre 1919 y 2019. Walter Mittelholzer, ETH-Bibliothek Zürich & Dr Kieran Baxter University of Dundee

Una comparativa de fotografías aéreas tomadas con un intervalo de cien años han puesto de manifiesto el deshielo a gran escala al que están sometidos los glaciares del Mont Blanc.

En 1919, el piloto y fotógrafo suizo Walter Mittelholzer voló sobre el Mont Blanc en un biplano fotografiando el paisaje alpino. Exactamente 100 años después, investigadores de la Universidad de Dundee en Escocia recrearon sus fotografías para mostrar el impacto que el cambio climático ha tenido en los glaciares de la montaña.

En agosto de 2019, un siglo después del vuelo en biplano, Kieran Baxter y Alice Watterson del 3DVisLab en Duncan of Jordanstone College of Art and Design, parte de la Universidad de Dundee, volaron sobre el macizo del Mont Blanc para repetir tres de las fotografías de Mittelholzer de los glaciares.

Al usar un proceso llamado monoplotting para triangular la posición original de la cámara en el espacio aéreo, la pareja usó los picos y agujas del paisaje alpino como puntos de anclaje para encontrar la geolocalización de dónde se tomaron las tomas históricas. Las fotografías resultantes de los glaciares Argentiere, Mont Blanc Bossons y Mer de Glace muestran la gran escala de pérdida de hielo en la región.

Baxter, equipado con puntos de referencia del análisis digital y múltiples dispositivos GPS, colgaba del costado del helicóptero mientras flotaba a una altura de alrededor de 4.700 metros, justo debajo de la cumbre del Mont Blanc, para capturar las fotografías.

"La escala de la pérdida de hielo se hizo evidente de inmediato cuando alcanzamos la altitud, pero fue solo comparando las imágenes de lado a lado que los últimos 100 años de cambio se hicieron visibles. Fue una experiencia impresionante y desgarradora, particularmente sabiendo que el derretimiento se ha acelerado masivamente en las últimas décadas".

"Mittelholzer jugó un papel clave en la popularización de los viajes aéreos comerciales en Suiza, una industria que irónicamente contribuyó al calentamiento del clima y al detrimento de los paisajes alpinos que el piloto pionero conocía y amaba", explicó en un comunicado.

"Cuando se trabaja en estas alturas, actualmente no hay una alternativa viable libre de emisiones, por lo que el tiempo de uso se mantiene lo más breve posible y se planifica cuidadosamente para aprovechar al máximo un vuelo fotográfico como este. Afortunadamente, el clima despejado permitió que estas fotografías aéreas se repitieran tomarse en el centenario de los originales. A menos que reduzcamos drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, habrá poco hielo para fotografiar en otros cien años ".