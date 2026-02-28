Ya es oficial: los científicos en Madrid recibirán 630.000 euros en ayudas para investigar tratamientos contra el cáncer

Imagen de archivo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un Pleno Extraordinario. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid destinará 630.000 euros a ayudas para la investigación de tratamientos contra el cáncer, especialmente cáncer de páncreas. La iniciativa apoyará tanto a centros privados como públicos, sumándose a los más de tres millones en premios a la investigación durante el mandato de Martínez-Almeida. El grupo dirigido por Mariano Barbacid en el CNIO lidera una prometedora terapia contra el cáncer de páncreas, pero necesita más financiación para los ensayos clínicos. El cáncer de páncreas es uno de los más letales en España, con 8.392 muertes en 2024 y un aumento del 84,8% en las últimas dos décadas.

El investigador del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Mariano Barbacid ha hecho público, a lo largo de las últimas semanas, que necesita ayuda en forma de 30 millones para su prometedora terapia contra el cáncer de páncreas.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado crear una línea específica de apoyo municipal a la investigación biomédica, especialmente contra el cáncer de páncreas liderada por este oncólogo, y que se impulse una estrategia de mecenazgo científico.

Esta misma institución también ha decidido destinar 630.000 euros en apoyo a la investigación de centros privados y públicos, que se añadirán a los más de tres millones de euros en forma de premios destinados a investigadores científicos desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde.

El concejal del PSOE Enrique Rico ha trasladado el compromiso de su partido con la lucha contra el cáncer y ha mostrado todo su apoyo a la necesidad de recursos para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación.

Inversiones necesarias para resultados

También ha recordado que el Gobierno de España ha destinado 1.137 millones desde el año 2018 a proyectos de investigación e innovación para luchar contra el cáncer, para mejorar la prevención, para mejorar el diagnóstico temprano y para mejorar los tratamientos.

Este dato fue el mismo al que recurrió la ministra de Ciencia, Diana Morant, en un vídeo con motivo del Día Mundial del Cáncer, en el que respondía de manera indirecta a la polémica generada días atrás por la campaña de Barbacid para recaudar los 30 millones de euros.

Como ya explicó a EL ESPAÑOL Carmen Guerra, miembro del Grupo de Oncología Experimental del CNIO y coautora principal del trabajo, cuentan con financiación para abril de este año, pero para continuar con los resultados necesitan inversores.

Los 30 millones serían para los ensayos clínicos, puesto que los preclínicos ya los tienen financiados para los próximos tres años por la Fundación CRIS contra el Cáncer, la cual ha recaudado 3,5 millones de euros para impulsar esta investigación.

Los fondos recaudados permitirán reforzar el trabajo del grupo de Oncología Experimental del CNIO. El desarrollo de nuevos tratamientos es un proceso largo y exigente, pero cada avance experimental acerca a los investigadores a nuevas opciones terapéuticas.

El cáncer de páncreas es una enfermedad con altas tasas de mortalidad. En España, no es uno de los cánceres con mayor incidencia (cada año se diagnostican alrededor de 10.000 casos). Pero sí que es —y cada vez más— uno de los más letales.

En 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), fallecieron 8.392 personas por un tumor maligno del páncreas. Se trata de la cifra más alta de las últimas dos décadas. En este tiempo, las muertes por cáncer de páncreas han aumentado un 84,8%.

El incremento se ha producido de una forma gradual, y ni siquiera durante los años de la pandemia se ha registrado un descenso. Lo que también ha sucedido en este periodo es, como lamenta Guerra, que los tratamientos no han avanzado: "La terapia se hace como 20 años atrás".