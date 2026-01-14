Comienza la reestructuración del CNIO: cerrará tres unidades para potenciar la IA aplicada a la investigación del cáncer

Las claves nuevo Generado con IA El CNIO inicia una reestructuración que incluye el cierre de tres unidades para priorizar la inteligencia artificial y la investigación computacional en cáncer. Se crearán dos nuevos programas científicos enfocados en biología de sistemas y genómica del cáncer, con metodologías computacionales avanzadas. El nuevo plan refuerza la investigación clínica y fomenta las alianzas con hospitales españoles y europeos para acelerar la llegada de avances a los pacientes. La modernización del CNIO también apuesta por la transparencia, digitalización, y uso eficiente de recursos, consolidando su papel como referente internacional en genómica del cáncer.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha iniciado la puesta en marcha de su nuevo Plan de Actuación, que contempla la creación de dos nuevos programas científicos basados en el uso de inteligencia artificial (IA) y metodologías computacionales para acelerar el conocimiento sobre el cáncer y avanzar en su prevención, diagnóstico y tratamiento.

De este modo, el Plan de Actuación 2026, que el Patronato del CNIO aprobó el pasado diciembre a propuesta de la dirección del centro y que se publicará al completo en su web, recoge la creación de los programas en Biología de Sistemas y Computacional del Cáncer y en Genómica del Cáncer de Precisión y de Poblaciones, con enfoques computacionales y genómicos avanzados.

El CNIO contará con 11 plataformas de innovación científico-tecnológica que darán soporte a los grupos de investigación en tecnologías clave como el biobanco, la genómica y la proteómica, potenciando su uso y la colaboración con otros centros españoles y a escala global, y captando financiación externa.

Asimismo, el nuevo plan refuerza la investigación clínica y su integración con la investigación básica, con el objetivo de que los avances científicos lleguen antes a los pacientes y se puedan ampliar los estudios a nuevos tipos tumorales. Para ello, el documento apunta a la importancia de extender las alianzas con hospitales españoles y europeos.

El CNIO cuenta con cinco grupos de investigación clínica, cuatro de ellos en colaboración con hospitales del área de Madrid (Hospital 12 de Octubre y Hospital La Paz) y Barcelona (Hospital del Mar). El nuevo plan impulsará el desarrollo de fármacos y terapias celulares como el diseño de nuevas estrategias de inmunoterapia, así como la búsqueda de nuevos biomarcadores y el estudio de los mecanismos de resistencia y de la evasión inmune del cáncer.

Con todo ello, la institución pretende dar respuesta a los profundos cambios que ha experimentado la ciencia del cáncer en los últimos años, seguir siendo un centro de referencia internacional y consolidarse como modelo en genómica del cáncer, en conexión con grandes iniciativas internacionales en las que ya desempeña un papel destacado.

El Plan también contempla la adaptación del modelo organizativo del Centro a la evolución del entorno científico y sanitario, lo que implica que algunas actividades dejen de desarrollarse como unidades independientes. Asimismo, recoge que el impacto científico y el retorno institucional de los recursos del Programa de Terapias Experimentales será mayor si se dedica a áreas prioritarias, como la genómica avanzada, la biología computacional o las plataformas tecnológicas compartidas.

El diario El País publica que las unidades suprimidas serían tres: Cáncer Familiar, Diagnóstico Molecular y Terapias Experimentales. Según ha señalado el CNIO, estas decisiones responden a criterios de priorización estratégica, alineación con la misión investigadora del centro y uso eficiente y sostenible de los recursos públicos.

Además, el plan incluye una modernización de la estructura de gestión con foco en las personas, la captación de recursos, la digitalización, la transparencia y el buen gobierno. Con esta modernización de la estructura, el CNIO reafirma su compromiso con la excelencia científica, el uso responsable de los recursos públicos y la generación de conocimiento con impacto real en la lucha contra el cáncer.