La primera mano biónica con IA incorporada permite recuperar el tacto y los movimientos naturales a personas amputadas

El sistema combina el control del usuario con la IA, facilitando tareas cotidianas y mejorando la precisión, el agarre y reduciendo la carga mental de los usuarios.

La prótesis integra sensores de presión y proximidad que recopilan datos sobre las posiciones de agarre, alimentando una red neuronal artificial para movimientos más precisos y naturales.

Investigadores de la Universidad de Utah han desarrollado una mano biónica con inteligencia artificial que devuelve el sentido del tacto y movimientos naturales a personas amputadas.

La capacidad humana para manipular objetos se basa en la propiocepción, el sentido inconsciente que posee nuestro propio cuerpo sobre la posición de nuestras extremidades. En el caso de las personas que han sufrido amputaciones y manejan prótesis, sin embargo, este sentido se pierde, y se ven obligados a calcular laboriosamente la operación de abrir los dedos y asir su objetivo.

Investigadores de la Universidad de Utah han recurrido a la Inteligencia Artificial para resolver este problema y devolver a los amputados tanto el sentido del tacto como la naturalidad de los movimientos. Para ello han integrado sensores de presión y proximidad en una mano biónica. Esto les ha permitido recoger datos sobre posiciones de agarre que han alimentado una red neural artificial.

Esto ha permitido reproducir una serie de movimientos autónomos similares a la manera natural e intuitiva en la que el ser humano usa las manos. Los participantes en el estudio que publica la revista Nature Communications demostraron una mayor firmeza en el agarre, más precisión y una menor carga mental. Fueron capaces de realizar tareas como recoger objetos o manejar una taza sin dificultades ni entrenamiento.

"Los miembros biónicos se parecen cada vez más a los naturales, pero controlarlos no se ha vuelto ni más sencillo ni más intuitivo", explica Marshall Trout, investigador del proyecto. "Cerca de la mitad de los usuarios dejará de usar sus prótesis debido a la dificultad para controlarla y el desgaste cognitivo".

Según Trout, la tecnología no puede reemplazar completamente la destreza mediante sensores de tacto, porque este se basa en la retroalimentación inconsciente que vincula al cerebro con los miembros mediante el sistema nervioso. Esto nos permite anticipar de forma innata la interacción, por ejemplo, entre mano y objeto de forma automática y sin esfuerzo mental.

Para replicar esto, una 'mano inteligente' debería ser capaz de aprender y registrar estos movimientos automatizados. En primer lugar, los investigadores insertaron sensores ópticos de proximidad en las yemas de los dedos de una mano biónica. La precisión era tal que podían registrar el tacto de objetos sin peso, como una bola de algodón que cayera sobre ellos.

Cada sensor dactilar recogió información sobre los movimientos necesarios para manipular distintos objetos, moviendo cada dedo independientemente a la distancia necesaria para conseguir un agarre perfecto. Sin embargo, para reproducir el tacto perfecto, los investigadores debían permitir también lo contrario: que el usuario soltase el objeto con la misma facilidad.

Para permitirlo, apostaron por un enfoque inspirado en la biología, consistente en compartir el control entre el ser humano y la IA. El éxito reside, explican, en encontrar el término medio. "No queremos que el usuario tenga que arrebatar el control a la máquina. Al contrario, la máquina mejora la precisión del usuario y le facilita las tareas. En esencia, aumenta su capacidad de control natural".

Esto ha devuelto a las personas amputadas la capacidad de realizar gestos y tareas sin pensar específicamente en ello. Los investigadores también trabajaron con cuatro participantes que habían sufrido amputaciones entre el codo y la muñeca. Además de las operaciones estandarizadas, se observó una mejora en las actividades que requieren de control motor fino.

"Una tarea tan sencilla como beber de un vaso de plástico puede ser increíblemente difícil para un amputado: si aprieta demasiado, lo romperá, pero si el agarre es demasiado flojo, se le caerá", ilustran. "La IA nos ha permitido descargar esta capacidad en la propia prótesis, con un resultado final mucho más intuitivo y diestro que permite facilitar la tarea de nuevo".