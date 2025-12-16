El otro 'milagro' del lince ibérico: así han conseguido crear por primera vez embriones de esta especie en un laboratorio

La técnica podría aplicarse a otras especies amenazadas, ayudando a preservar su patrimonio genético y mejorar su viabilidad a largo plazo.

Los embriones obtenidos se almacenan en un biobanco y podrían usarse en el futuro para reforzar programas de reproducción asistida y conservación.

Este avance busca aumentar la diversidad genética de la especie, que sigue siendo limitada pese al crecimiento de su población y las amenazas como los atropellos.

Científicos españoles han logrado crear por primera vez embriones de lince ibérico en laboratorio usando ovocitos de hembras fallecidas y espermatozoides criopreservados.

La población de lince ibérico alcanza los 2.047 ejemplares en España, según el último censo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Pese a este crecimiento, la carretera sigue siendo una gran amenaza para la especie.

En 2024, se registraron hasta 162 muertes de lince por atropello. Estos fallecimientos agravan la escasa diversidad genética que presenta actualmente, aunque una investigación española podría haber abierto la puerta a su recuperación.

En el estudio, liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han logrado crear los primeros embriones de lince ibérico en un laboratorio.

Precisamente han utilizado ovocitos rescatados de hembras fallecidas en accidentes, que han sido fecundados in vitro con espermatozoides que se encuentran criopreservados en el Banco de Germoplasma y Tejidos de Especies Silvestres del MNCN.

Aumentar la diversidad genética

La técnica se ha desarrollado en un momento en el que el lince ibérico ya no está en peligro de extinción, según la última actualización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El investigador del CSIC en el MNCN y codirector de esta investigación, Eduardo Roldán, entiende que es una "legítima pregunta" la de qué sentido tiene ahora. La respuesta es sencilla: "Es una ayuda muy importante para la reproducción", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Tanto los programas con trabajos en el campo (In-situ) como los de cría en cautividad (Ex-situ) han conseguido que la población pase de los 323 ejemplares de 2012 a los más de 2.000 del pasado año. El inconveniente es que no todos logran reproducirse.

Una de las principales causas de este fracaso reproductivo es la diversidad genética. Y es que una menor variabilidad favorece la consanguinidad, lo que provoca la aparición de enfermedades y, a su vez, una menor capacidad reproductiva.

Las técnicas de reproducción asistida podrían reducir la prevalencia de este problema. Por el momento no se ha transferido a una hembra receptora ninguno de los embriones, que permanecen almacenados en el biobanco para su uso "en un futuro próximo".

Pese a que "existe la metodología para llevarlo a cabo", los investigadores han de organizarse con los centros de cría en cautividad, y también deben sincronizarse con el ciclo reproductivo de la especie, pues sólo se reproduce en invierno.

Los ensayos de transferencia se pondrán en marcha "con cuidado, teniendo en cuenta lo valioso que es este material". Para el investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) José Antonio Godoy, que no ha participado en el trabajo, aún queda por ver qué impacto tendrá.

"Los propios investigadores aseguran que la eficiencia obtenida es baja, por lo que habrá que seguir trabajando para poder aplicarla como una técnica más en la conservación". A su juicio, la reproducción asistida en el caso del lince se encontraba "un poco retrasada".

Este nuevo avance "nos permitiría incluir más diversidad genética" de la que existe a día de hoy, aunque en el proceso de declive se ha perdido parte que "ya no es recuperable". También ayudará a planificar apareamientos de individuos que pertenezcan a poblaciones diferentes.

Roldán, por su parte, reconoce que no han desarrollado esta técnica para abandonarla hasta el día en el que surja la necesidad. Todo lo contrario: "Seguiremos tratando de mejorarla, aprovechando todo el material".

Los espermatozoides criopreservados de machos que nunca se han reproducido representan "un patrimonio genético muy importante que es necesario introducir en la población". Se trata de "un seguro genético para la especie de cara al futuro".

Ejemplo de otras especies

En el estudio también han detectado que los resultados fueron mejores cuando los ovarios se recuperaron durante el otoño y el invierno. Es probable que se deba a que coincide con la época del año en la que normalmente se reproducen.

Aun así, el éxito obtenido sigue siendo menor al que se logra con los gatos domésticos, la especie que se utiliza como modelo. La clave parece ser el tiempo que transcurre hasta que las hembras accidentadas son localizadas y se recuperan sus ovarios.

"Debemos acortarlo para que tengamos más posibilidades de éxito", apunta Roldán, quien incide en la importancia de esta técnica puesto que "no podemos considerar que el lince está totalmente recuperado".

Esta técnica se puede utilizar con otras especies amenazadas: "La experiencia nos dice que no hay gran diferencia entre los ejemplares que resultan de las técnicas de reproducción asistida y los que lo hacen por reproducción natural".

Por sus palabras se entiende que su intención pasa por centrarse en el lince, aunque ya la han utilizado anteriormente en una especie de gacela que estaba en peligro.

Adaptándola a las diferencias reproductivas que pueda haber en otras especies, puede ser extrapolable y mejorar la conservación de material genético de otras especies.