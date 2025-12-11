El Patronato del CNIO encarga una auditoría independiente de sus cuentas y crea un puesto para garantizar la transparencia

Las claves nuevo Generado con IA El Patronato del CNIO ha aprobado una auditoría externa independiente sobre la contratación y gestión económica del centro para el periodo 2022-2024. Se creará un puesto permanente encargado de velar por el cumplimiento normativo, la transparencia y la gestión de denuncias en el CNIO. El Patronato aprobó el Plan de Actuación de 2026 y agradeció la labor del director gerente y la dirección científica en funciones. La ministra de Ciencia reafirmó el compromiso de actuar con contundencia si se confirman irregularidades y destacó el aumento de la inversión anual en el CNIO para 2025 hasta 26 millones de euros.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha aprobado este jueves la realización de una auditoría externa sobre la contratación y gestión económica de forma independiente a la que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas. Esta investigación abarcará el periodo comprendido entre 2022 y 2024.

La auditoría parte de la propuesta del gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, y ha sido aprobada durante una reunión ordinaria. También se ha decidido la creación de un puesto de carácter permanente que reportará directamente a los órganos de gobierno en materia de cumplimiento normativo, canal de denuncias y transparencia y buen gobierno.

La sesión también ha servido para aprobar por unanimidad el Plan de Actuación de 2026, diseñado para el cumplimiento de los nuevos objetivos estratégicos del centro tanto a nivel científico como administrativo, además de la política general de recursos humanos. El Patronato ha expresado su agradecimiento al director gerente y a la dirección científica en funciones por su profesionalidad.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró ayer miércoles que, si se contrastan las irregularidades que investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), se perseguirá "con toda la contundencia" a los responsables.

"Lo haremos por la ciudadanía que está aportando parte de su contribución en forma de impuestos a este centro y a la lucha contra el cáncer, lo haremos por los pacientes con cáncer y por sus familias, y también lo haremos por los trabajadores del CNIO", ha expresado Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados.

La titular de Ciencia ha destacado al CNIO como un "buque insignia" de la ciencia española y ha subrayado que la investigación del cáncer es una "prioridad" para el Gobierno de España. "Y en este sentido me duele especialmente que puedan existir dudas sobre cada euro destinado a la salud de la ciudadanía", ha comentado.

Según ha explicado, el Patronato del CNIO, que cuenta con representación del Ministerio de Ciencia, "nunca" ha recibido en sus reuniones, que se celebran dos veces al año, "ningún informe de ningún órgano oficial que señalara ningún tipo de irregularidad". Las informaciones al respecto empezaron a trascender, apunta, hace un año.

Tras el cese por unanimidad de la entonces directora científica del CNIO, María Blasco, y al gerente, Juan Arroyo, ha detallado que el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha recibido el encargo de "poner negro sobre blanco, abrir cajones, recabar toda la documentación existente, ordenar los procedimientos y aclarar" lo que pueda haber ocurrido en el centro en los últimos años.

"En este proceso, el gerente ha recabado información y la ha puesto en conocimiento del Patronato y de la Fiscalía Provincial de Madrid por si pudiera ser constitutiva de algún tipo de irregularidad", ha proseguido Morant. "Señorías, yo creo que comparto con todos ustedes que el dinero público no se toca, pero en este caso, el dinero de la investigación no se toca y mucho menos el dinero de la investigación contra el cáncer".

Además, la ministra ha apuntado que la Fiscalía aún no ha informado oficialmente al CNIO sobre ningún tipo de investigación ni ha requerido ningún tipo de información. Con todo, ha subrayado que el Patronato, cuando ha tenido informaciones, ha actuado "con rapidez en su competencia, con transparencia, con control y también con contundencia".

Para finalizar, Morant ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Ciencia por reforzar el CNIO, destinando una inversión anual en 2025 de 26 millones de euros, lo que supone un incremento de más de tres millones de euros respecto al año anterior. También ha destacado la incorporación de nuevos grupos de investigación y una estrategia ambiciosa en inteligencia artificial.

"El CNIO está batiendo su récord de obtención de fondos competitivos y quiero recordarles, señorías, que lo hace con todo el impulso y con todo el esfuerzo del Ministerio de Ciencia, porque es nuestra responsabilidad y nuestra ambición llevar la ciencia pionera al corazón de la salud pública, mejorar la vida de la ciudadanía, de los pacientes y de sus familiares", ha concluido.