Del oso famélico a los huevos de jade vaginales: diez bulos científicos del año

2017, el año que nos ilustró en conceptos como la posverdad y las 'fake news', ha demostrado una vez más que las redes sociales son un instrumento privilegiado para la comunicación científica en cantidades y velocidades cada vez mayores. Pero también para todo lo contrario, la intoxicación por credulidad y malicia con informaciones que no se corresponden con la realidad.

Con el propósito de que 2018 nos traiga todavía mejores noticias científicas, este es un decálogo de los bulos más notorios difundidos durante el año.

1- Anonymous y el anuncio alienígena

El año ha sido fructífero en cuanto al rebrote de teorías pseudocientíficas. En 2017 los terraplanistas, que afirman sin rubor que nos han mentido sobre la forma redonda de nuestro planeta, se hicieron mainstream. Pero la más veterana de las teorías de la conspiración, la del presunto encubrimiento gubernativo de los alienígenas, también ha tenido pretextos para inquietarse.

Así, en pleno verano, Anonymous 'filtró' que la NASA estaba a punto de hacer un anuncio rompedor sobre los extraterrestres, que no se trató más que una frase pronunciada en público, sacada de contexto y regada de superchería. Hay realidades, sin embargo. Una es que los astrónomos convencidos de la existencia de vida alienígena creen que estamos cada vez más cerca de descubrirla. Que un equipo impulsado por Stephen Hawking ha investigado si el asteroide Oumuamua podía ser una nave espacial. Y que el Pentágono financió un programa OVNI.

2- Huevos de jade en la vagina

Parece que la actriz Gwyneth Paltrow no escarmentó tras la polémica de las lavativas vaginales con vapor, una práctica potencialmente peligrosa y sin beneficio sanitario alguno. Su magazine Goop promocionó huevos de jade para la vagina: las mujeres deberían llevarlos en su interior para fortalecer el suelo pélvico, mejorar el equilibrio hormonal, potenciar el orgasmo y llenar a la portadora de "energía femenina" fruto del "poder de las piedras preciosas".

La recomendación fue duramente denunciada como "biológicamente imposible" por una ginecóloga en un post que se hizo viral. Poco después, Goop recibió otra reprimenda, esta vez de parte de la propia NASA, por promocionar "pegatinas de bienestar". La moraleja a estas alturas debería ser: no pongan su salud en manos de Gwyneth Paltrow.

3- Leones a los que los turistas volvieron gays

Una magnífica fotografía de naturaleza tomada en el legendario parque natural de Masai Mara, Kenia, en la que se podía ver a un león macho montando a otro, tuvo un giro de guión hilarante cuando la política se metió de por medio. Ezekiel Mutua, jefe ejecutivo de la Junta de Clasificación Documental de Kenia, aseguró que los grandes felinos se habrían visto "influenciados por turistas gays que se comportaron mal" y "debían ser aislados, ya que el demonio que afecta a humanos les había poseído también".

Dejando de lado que la declaración sería mucho más divertida si no fuera una prueba de la represiva homofobia institucional que rige en el país, Mutua estaba obviamente equivocado, pero también los que saludaron a la pareja como 'icono gay'. Los machos de león pueden montarse uno a otro para reforzar una relación de coalición, es decir, cuando se han aliado para subsistir en la sabana y tratar de derrocar a otro macho dominante. Pero no es una relación sexual - el macho activo no eyacula - ni duradera, pues trataran de hacerse con el dominio de hembras y copular con ellas.

4- El 'monstruo marino' en Indonesia

Así fue como la prensa local calificó el descubrimiento de una gran masa de hueso y carne en descomposición en la isla de Seram la pasada primavera. La criatura parecía haber poseído grandes colmillos y habría medido más de quince metros en vida. El fétido olor que desprendía había obligado a las autoridades a acordonar el hallazgo.

Para los oceanólogos, sin embargo, las propias fotos resolvían el misterio: se trataba de una ballena, ya que el "cuerno" era en realidad el hueso de la mandíbula, todavía adherido al del paladar. El deterioro del cadáver impedía sin embargo determinar la especie. Y el mal olor correspondía a los gases que habrían hinchado el cuerpo producto de la descomposición, haciéndolo flotar hasta la playa. Un misterio similar, con un cadáver bastante más pequeño, intrigó a los ciudadanos de Texas tras el paso del huracán Harvey.

El monstruo marino que resultó ser una ballena.

5- La teoría de Trump sobre el ejercicio físico

La elucubración sobre el metabolismo que nos ha dejado el 45 presidente de los EEUU no ha sido su mayor agravio a la ciencia y al planeta en lo que va de año. Ese puesto para la infamia lo podría ocupar su retirada del Acuerdo de París o su reducción de las reservas naturales para permitir su explotación. Sin embargo, la excusa que ofreció Donald Trump para no hacer ejercicio pese a su avanzada edad - es el presidente más viejo de la historia - y su desmedido amor por la comida basura merece un puesto en la lista.

"El cuerpo es una pila que se desgasta", llegó a asegurar, vinculando el ejercicio con una muerte temprana. "En realidad el cuerpo es más bien como una dinamo, pero que además es capaz de ganar más capacidad y volverse más eficiente cada vez que se utiliza", explicaba entonces a EL ESPAÑOL Jorge García, profesor de la Universidad Internacional de la Rioja y especialista en preparación física.

6- El mito de los edulcorantes artificiales

2017 ha supuesto un duro golpe para los edulcorantes artificiales como método para atajar los estragos de la obesidad: no sólo no contribuirían eficazmente a la pérdida de peso, sino que provocarían problemas de salud. Los basados en la estevia o sucralosa tendrían un beneficio cercano a cero en personas con hipertensión arterial o diabetes, e incluso podrían elevar el riesgo de aumento de peso, diabetes tipo 2, hipertensión, accidente cerebrovascular y enfermedad cardiovascular.

Trabajos anteriores ya habían señalado que la flora intestinal de las personas obesas es diferente a la de las personas con un peso saludable, y que los bebés de madres que consumían edulcorantes artificiales eran más propensos a padecer sobrepeso al cumplir un año.

7- La fotografía de Amelia Earhart

Uno de los misterios más acuciantes de la Historia es el de la desaparición de la pionera de la aviación Amelia Earhart. El océano Pacífico se la tragó junto a su avión y su copiloto Fred Noonan cuando intentaba dar la vuelta al mundo. En verano, se emitió un documental que mostraba una fotografía encontrada en los Archivos Nacionales de EEUU y tomada en las islas Marshall. Demostraría que en realidad habían sido capturados por los japoneses y habrían vivido el resto de sus vidas como rehenes.

Precisamente un historiador militar japonés fue rápido en desacreditar la teoría al subir a las redes la fuente original de la fotografía. Pertenece a una guía de las islas publicada en Japón en 1935, por lo que la mujer de pelo corto y el hombre fotografiados en el puerto de Jabor no podían ser los aviadores desaparecidos. De hecho, uno de los barcos de la armada japonesa retratado en la foto participaría dos años después en las labores de búsqueda.

Amelia Earhart habría sido la mujer sentada de espaldas, según la teoría.

8- Cerveza contra el dolor de cabeza

Un titular recorrió los muros de Facebook de medio mundo la pasada primavera: "Dos cervezas curan mejor el dolor de cabeza que el paracetamol". Se trataba en realidad de un efecto de "teléfono estropeado" a partir de un estudio sobre los efectos analgésicos del alcohol: el investigador había ofrecido la comparativa entre "dos pintas de cerveza" y el medicamento para ilustrar cantidades, y el 'copia y pega' desde el tabloide The Sun hizo el resto.

En realidad el artículo científico Analgesic Effects of Alcohol: A systematic review and meta-analysis of controlled experimental studies in healthy participants, publicado en The Journal Of Pain, incidía en los peligros a los que se exponen las personas que utilizan el alcohol para calmar el dolor provocado por distintas patologías. Como explicaba el nutricionista Juan Revenga en EL ESPAÑOL, "jamás deberías usar cerveza en lugar de paracetamol para calmar el dolor".

9- Las inmobiliarias quemaron Doñana

Por influencia de otra catástrofe medioambiental, la sequía, la Península Ibérica ha sufrido en 2017 incendios masivos y devastadores, con trágicas consecuencias. También hemos comprobado que en esta época los bulos prenden y se expanden con la misma facilidad. En el caso concreto del fuego de Moguer, que afectó a parte del Entorno Natural de Doñana, se difundió con insistencia que se trataba de una maniobra inmobiliaria, merced a una cláusula sobre recalificaciones de la Ley de Montes que jamás ha sido aplicada.

"En estos dos años no hemos visto un solo caso de recalificación de suelo quemado" - explicaba Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, a EL ESPAÑOL. "Aunque se quemase el parque, las protecciones seguirían en vigor para la reforestación y la regeneración del espacio natural. Su valor ecológico no desaparece por el incendio". Desde Greenpeace lo confirmaban: "Mencionar el artículo 50 es desviar la atención sobre los problemas estructurales del monte y el origen del fuego".

10- El oso que representa el cambio climático

Dejamos para el final un debate ético: ¿Es legítimo faltar a la verdad por una causa justa? 'Este oso polar desnutrido muestra toda la crueldad del cambio climático' - rezaban los titulares a comienzos de mes. El animal, todo pellejo y huesos, había sido grabado por el conservacionista Paul Nicken buscando comida en la basura, poco antes de terminar muriendo por inanición. El Gobierno de Canadá enarboló la imagen para concienciar sobre la necesidad de combatir el calentamiento global.

Es cierto que el deshielo tiene efectos dramáticos sobre los osos polares, privándolos de sus hábitat y de su principal sustento, las focas. Y es cierto que el ejemplar del vídeo murió de hambre. Lo que alegan los expertos es que no es algo inusual y no se puede decir que fuera necesariamente por efecto del cambio climático. "Podría estar enfermo y ser incapaz de cazar" - explicaban en National Post. "Si fuera un reno debilitado, lo habrían cazado ya. Pero los osos polares no tienen depredadores. Cuando mueren, lo hacen de hambre".