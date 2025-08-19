Una experta en neurología desvela el alimento olvidado para no perder la memoria: "Ayuda a regular el azúcar"

Los alimentos que podemos encontrar dentro de la dieta mediterránea española son admirados dentro y fuera de nuestro país precisamente por los beneficios que aportan cada uno de ellos a la salud, algo que ya apuntan numerosos estudios científicos. Una dieta que es capaz incluso de combatir y prevenir enfermedades graves y cardiovasculares, como ya demostró el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) en el que se estudió a más de 7.000 personas aleatorias con alto riesgo cardiovascular.

Legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescados ricos en omega-3, mariscos, carnes, huevos, lácteos, verduras... En este tipo de dieta no falta ninguno de estos alimentos esenciales para una buena salud. Sin embargo, a pesar de que todos los alimentos que componen estos grupos son beneficiosos, hay algunos que destacan por encima de otros en el caso de los beneficios cerebrales que aportan.

Este es el caso precisamente de los hongos o setas. La Dra. Schneider, neuróloga certificada y graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, explica que estos no faltan en su alimentación diaria: "Disfruto de su sabor y me encanta que tengan un alto contenido de proteína y fibra, que sean bajos en calorías y grasas y contengan propiedades antiinflamatorias o sean además, ricos en nutrientes", asegura en la web de Parade.

Además, Schneider añade que los betaglucanos son un tipo de fibra soluble relacionada con el apoyo de la salud inmunológica y estos se encuentran en las paredes de estos hongos. Esta es una de las razones principales por las que también "pueden ayudar a regular el azúcar, reducir el colesterol y disminuir el riesgo de cáncer", explica.

Beneficios que también ayudarían a la salud cerebral según las investigaciones: "Existe una gran cantidad de investigaciones sobre el impacto de los hongos en la salud cerebral y el consumo frecuente de este alimento no solo puede estimular el crecimiento nervioso, sino también mejorar la memoria", asegura.

El hongo más utilizado en la medicina china

En concreto, de todos los hongos y variedades de setas comestibles que podemos encontrarnos en la naturaleza, la doctora Schneider destaca uno que precisamente no es conocido en España pero que durante siglos ha sido utilizado en la medicina tradicional china para aliviar la depresión, la ansiedad y el estrés. Se trata del hongo conocido como la melena de león.

Este es un tipo de hongo blanco y esponjoso con largas espinas colgantes que recuerdan a la melena de un león, de ahí su particular nombre. Pero si destaca por algo es precisamente por sus propiedades medicinales en relación con la salud del cerebro y el sistema nervioso.

Hongo melena de león.

Contiene compuestos coactivos que han demostrado estimular la síntesis del factor de crecimiento nervioso y que ayudan a mantener las neuronas, previniendo enfermedades neurodegenerativas. También mejora la función cognitiva y la concentración, reduce la ansiedad y la depresión y se asocia a la prevención de enfermedades crónicas como cardíacas o incluso cáncer.

En cuanto al sabor de la melena de león, este es suave y hay quien lo describe como similar al marisco. Puede cocinarse tanto al horno, como incluso frito o salteado. Esta última es una de las alternativas favoritas de la experta.

De hecho, asegura que la mejor forma de cocinarlos en casa es saltearlos con aceite de oliva, vinagre balsámico y alguna especia como condimento que nos guste, de esta manera será mucho más fácil incluirlo en la alimentación diaria y disfrutar de sus beneficios.