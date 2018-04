Doñana en Emergencia por un derrame de crudo que afecta al Parque Natural

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha confirmado este miércoles que el derrame de unos 50 litros de crudo, llamado 'nordic', provenientes de una incidencia producida este martes por la noche en la monoboya a unas 12 millas de la costa de la refinería de Cepsa con un buque que se encontraba descargando, ha llegado sobre las 17.00 horas del miércoles a la playa en el Parque Natural de Doñana, aunque ha afectado a "una franja pequeña entre 150 y 200 metros".

En declaraciones a los periodistas en el puesto avanzado situado en la playa del Asperillo, en el término municipal de Almonte, el consejero ha precisado que puede visualizarse "unas galletas de hidrocarburo muy dispersas". "Estoy aquí para quedarme tranquilo porque, aunque no hay que menospreciar ningún incidente, estamos hablando de poca cosa", ha señalado.

En este punto, ha dejado claro que la gestión y coordinación de este suceso en el mar es competencia del Ministerio de Fomento pero al llegar a la costa ya es de la Junta. No obstante ha lamentado que "no haya habido comunicación oficial por parte del Gobierno al delegado de la Junta en Huelva o a algún representante de la administración andaluza, lo que a mí me hubiese gustado, y que hubiera sido fluida".

"Es verdad que ha habido comunicación en el ámbito técnico", ha precisado Fiscal, pero ha reconocido que "debería haber habido una comunicación sobre la activación del Plan Interior Marítimo en nivel 1 o de las actuaciones por parte del Gobierno, lo que nos hemos enterado por la prensa".

En este sentido, ha precisado que ha recibido una llamada por parte de la secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, "pero 22 horas después del vertido y me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera".

Cabe recordar que el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, ha activado, preventivamente, a las 13.00 horas de este miércoles la situación 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral en la provincia (Pecla) debido a este derrame.

Las "galletas de hidrocarburo" avistadas en la ría de Huelva.

El objeto fundamental del Pecla es el establecimiento de la estructura organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia en las que se origine contaminación del litoral en la comunidad autónoma y asegurar así una mayor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles.

"Está bastante controlado"

En declaraciones a los periodistas, Romero ha señalado que el contacto es "permanente" con la empresa, que es "la responsable de limpiar el vertido". No obstante, ha detallado que "todo lo que va llegando son pequeñas galletas y todo se está retirando".

"La situación está bastante controlada en sí porque no fue un vertido muy cuantioso aunque tenemos que abrir un expediente para saber los motivos y, una vez conocidos, ver las consecuencias de afectación al medio marino y a la costa", ha señalado el delegado.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, la socialista Rocío Espinosa, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque el vertido "no ha sido de una dimensión excesivamente grande y todos los medios están actuando de manera eficaz".

Para la alcaldesa, "un incidente de estas características no es agradable para nadie y menos para un municipio costero con tanta sensibilidad como Almonte", y en este sentido ha pedido la máxima precaución para evitar este tipo de incidentes "que afectan a lo medioambiental pero también a la imagen turística de la localidad, que tiene los valores importantes por estar en pleno corazón de Doñana".

Pantanales de CEPSA en el Puerto de Huelva. EP

Por su parte, el director del 112 en Huelva, Paco Huelva, ha señalado que "ahora mismo estamos en el límite de la pleamar, hay zonas de playa que no podemos transitar y la bajamar nos va a pillar de noche", por tanto ha detallado que "hasta por la mañana, que se realice una nueva batida, desde Mazagón hasta Malandar, no se podrá comprobar si hay más o no".

Desconexión de la manguera

En concreto, según ha informado la compañía en una nota, el derrame se ha producido tras la activación de la válvula de seguridad, que garantiza la desconexión de la manguera de descarga en una situación de sobreesfuerzo, en una cantidad que se corresponde con el volumen del interior de la misma.

Por su parte, técnicos de Cepsa controlaron en la tarde de este martes "este pequeño derrame de crudo" y han asegurado desde la compañía que nada más producirse los hechos se activó el Plan Interior Marítimo en nivel 1, y en la mañana de este miércoles el Plan Marítimo Nacional, de forma preventiva, estando Cepsa en contacto permanente con las administraciones locales y autonómicas responsables, así como con el 112.

Parte del producto fue recogido de inmediato por medios físicos absorbentes y se continúa trabajando en la eliminación del resto, han remarcado desde la compañía en un comunicado, agradeciendo desde la misma a las administraciones públicas implicadas su rápida actuación y colaboración en este incidente, y han informado, a su vez, desde la empresa de que los técnicos de Cepsa han abierto ya una investigación para determinar las posibles causas del incidente.