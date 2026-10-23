Roberto, frutero: "La mejor manzana de otoño, no tiene que ser enorme, sino de las más pequeñitas

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Roberto explica que la manzana Verde Doncella de mejor calidad en otoño no es la más grande, sino las piezas más pequeñas que se comen en cuatro bocados. Esta variedad destaca por ser muy dulce, tener una textura firme y crujiente, además de ser fácil de transportar para consumir como aperitivo o postre. Su pulpa translúcida al corte no indica congelación, sino una alta concentración natural de azúcares acumulados en la fruta. Aportan grandes beneficios para la salud al ser ricas en antioxidantes, fibra, vitamina C y potasio.

La llegada del otoño marca el inicio de la temporada para una de las joyas frutales más esperadas del año: la manzana Verde Doncella. Roberto, desde El Frutero, celebra la llegada de esta fruta y explica, a través de redes sociales, cuáles son realmente las mejores.

Lejos de los estándares que exigen frutas de grandes dimensiones, el experto defiende que lo bueno a veces viene a tamaño reducido o concentrado, prefiriendo las manzanas más pequeñitas que se pueden disfrutar en apenas cuatro bocados.

La Verde Doncella, a nivel organoléptico, destaca por ser una de las manzanas más dulces del mercado, y Roberto resalta que esta dulzura no compromete su consistencia, ya que ofrece una textura dura y un crujido marcado al morderla, cualidades sumamente valoradas por los amantes de la fruta fresca.

Esta combinación de firmeza y sabor intenso, la convierte en la opción ideal para quienes buscan una alternativa natural y sabrosa para sus postres o aperitivos. Además, ese pequeño tamaño que recomienda el experto es más que perfecto, porque se puede transportar fácil y comer rápidamente.

Una manzana muy buscada

Pero hay que tener en cuenta una de sus curiosidades físicas más llamativas: el interior de esta variedad tan buscada presenta a menudo, al cortarla, una pulpa translúcida.

Como bien aclara el frutero -para evitar malentendidos- este aspecto casi transparente no significa en absoluto que sea fruta congelada, es un fenómeno que ocurre debido a la alta concentración natural de azúcar acumulada en los tejidos de la propia pieza.

La propuesta del profesional no solamente busca deleitar el paladar con esta variedad tan interesante, sino también incentivar el consumo de productos de temporada, que es algo vital para disfrutar verdaderamente de los sabores de las frutas de la manera más natural posible.

Y es que al final es importante, porque la manzana Verde Doncella, en su caso, es como un pequeño escudo para la salud: está repleta de antioxidantes, tiene un montón de fibra y nos aporta vitamina C para reforzar las defensas, sumando además el potasio que ayuda a cuidar el corazón y mantener la presión a raya.

Es en definitiva una muy buena apuesta para el otoño y puede ser devorada, como bien indica el frutero, en tan solo cuatro bocados si se escoge la adecuada. Y nunca hay que preocuparse por esos tonos en su interior, puesto que son completamente normales y forman parte de su evolución.