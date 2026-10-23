Los nutricionistas recomiendan: los huevos revueltos no son para el desayuno, sino para la cena con champiñones y espárragos

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LO ESENCIAL Las claves La crononutrición aconseja cenar huevos revueltos en lugar de desayunarlos para aprovechar mejor sus propiedades metabólicas y favorecer el descanso. Su alto contenido en triptófano ayuda a la producción de serotonina y melatonina, facilitando la relajación del sistema nervioso durante la noche. Los nutricionistas recomiendan acompañarlos con champiñones y espárragos, aportando fibra, potasio y minerales sin añadir carbohidratos pesados ni calorías extra. Esta combinación facilita una digestión ligera, previene el reflujo y evita picos de insulina y antojos nocturnos.

Si bien es cierto que, de manera tradicional, los huevos revueltos se han considerado desde siempre como un clásico matutino, la ciencia de la crononutrición revela que sus propiedades se aprovechan mejor durante la tarde o la noche.

Este cambio de perspectiva busca optimizar el funcionamiento metabólico y mejorar la calidad del descanso nocturno a través de los alimentos. El principal motivo de esta recomendación es, principalmente, por el alto contenido proteico presente en el huevo y por el triptófano, un aminoácido esencial que actúa como precursor de la serotonina y la melatonina.

Al consumirlos por la noche, se facilita la relajación del sistema nervioso y se promueve un descanso más profundo, y por el contrario si se opta por un desayuno denso en proteínas y grasas se puede llegar a ralentizar la digestión inicial, restando la energía rápida que el cuerpo necesita al despertar.

Huevos revueltos por la noche

Y lo mejor es que esos huevos revueltos nocturnos se pueden complementar con un par de añadidos que convierten el plato en una receta perfecta y saludable, ideal para quienes estén realizando programas intensivos de deporte y gimnasio: hay que añadir champiñones y espárragos.

La suma de ambos complementos no es casual y responde a una estrategia, para los expertos en nutrición, de bajo impacto calórico. Los espárragos aportan una gran cantidad de fibra y potasio, lo que estimula la función renal y ayuda a combatir la retención de líquidos acumulada durante el día.

Por su parte, los champiñones enriquecen el plato con vitaminas y minerales esenciales, saciando el apetito sin aportar carbohidratos pesados que puedan interrumpir los procesos de reparación celular que ocurren mientras dormimos.

Es un plato que realmente destaca por ser una opción ligera y de fácil digestión, clave fundamental para evitar el reflujo y las digestiones pesadas antes de ir a la cama, garantizando así un mejor descanso.

Y es que realmente es una cena que lo tiene todo y es prácticamente perfecta. Al cocinar los huevos revueltos con un mínimo de grasa y acompañarlos de vegetales salteados, se obtiene una cena de alta densidad nutricional que estabiliza los niveles de glucosa.

De este modo, además, se previenen los picos de insulina nocturnos y los famosos antojos de madrugada, con asaltos a la nevera que acaban rompiendo las dietas y poniendo fin a procesos saludables. Con esto, se consolida una mejor rutina y un hábito que marca la diferencia.