Los nutricionistas coinciden: las lentejas más fáciles y ricas no se hacen con patatas ni chorizo, sino con leche de coco y arroz

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LO ESENCIAL Las claves La dietista Sara Bassi propone una receta rápida de lentejas cocidas de bote combinadas con curry, tomate, leche de coco y arroz. Utilizar legumbres en conserva permite ahorrar tiempo de cocción sin perder prácticamente propiedades nutricionales en comparación con las secas. Expertos aclaran que los aditivos conservantes como el EDTA son totalmente seguros y que el alto valor calórico tradicional proviene de embutidos como el chorizo o la morcilla.

Las lentejas admiten muchas más preparaciones de las que recoge el recetario tradicional español. Una combinación de curry, tomate y leche de coco permite transformar esta legumbre en un plato diferente, rápido y acompañado de arroz.

La dietista italiana Sara Bassi, que vive en España, ha compartido en TikTok una receta que incorpora estos ingredientes y utiliza lentejas cocidas en conserva para reducir el tiempo de preparación. Una alternativa sencilla para comer legumbres durante la semana.

La propuesta forma parte de una serie en la que Bassi enseña algunas de las comidas que prepara habitualmente. "Hoy empezamos una nueva serie donde os voy a enseñar cinco comidas que preparo durante la semana como dietista italiana", explica al presentar la elaboración.

Para comenzar, la especialista cocina cebolla con aceite, sal y curry. Después, incorpora tomate concentrado y lentejas de bote, una elección que facilita la preparación sin necesidad de cocer previamente las legumbres secas.

El siguiente paso consiste en añadir leche de coco y dejar que la mezcla se cocine durante unos minutos. "Mezclamos bien y añadimos leche de coco y dejamos que haga chup chup unos minutos", señala Bassi en su vídeo.

Lentejas de bote

La receta se completa con una ración de arroz, que acompaña a las lentejas con la salsa cremosa. Así, la dietista consigue una comida que combina legumbres y cereales sin recurrir a los ingredientes más habituales de los guisos tradicionales.

Más allá de esta preparación, las conservas de legumbres siguen arrastrando una mala fama que no se corresponde con sus características nutricionales. Las lentejas, los garbanzos y las alubias cocidas pueden formar parte de una alimentación saludable, igual que sus versiones secas.

El ácido etilendiaminotetraacético, conocido como EDTA o E-385, es uno de los aditivos que más desconfianza generan. Se emplea para evitar la oxidación de los alimentos y prevenir procesos que pueden favorecer su contaminación.

Sin embargo, los aditivos autorizados se someten a evaluaciones de seguridad. La ingesta diaria admisible permite establecer límites para determinadas sustancias y se aplica cuando existen estudios que detectan problemas con dosis muy elevadas.

Habría que consumir más de 30 kilos de legumbres en bote al día» para que el EDTA pudiera provocar algún perjuicio para la salud. Además, las legumbres aportan fibra, proteínas y aminoácidos esenciales, tienen un contenido reducido en grasas y presentan un índice glucémico bajo. Son, por tanto, una opción interesante para incorporar nutrientes a las comidas cotidianas.

El informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud de la Fundación Española de la Nutrición y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición señala que las legumbres secas, una vez cocidas, y las conservas tienen "un valor nutricional muy similar". La principal diferencia puede estar en la cantidad de sal.

Tampoco son las legumbres las responsables de que algunos guisos resulten muy calóricos. El chorizo, la morcilla, las costillas, los refritos y el tamaño de las raciones pueden aumentar considerablemente su aporte energético.

Por eso, recurrir a ingredientes como el curry, el tomate y la leche de coco permite explorar otras formas de cocinar lentejas. La receta de Sara Bassi demuestra que preparar esta legumbre de manera diferente no tiene por qué complicar la organización de las comidas semanales.