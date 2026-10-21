Santiago Abascal, 50 años, sobre su rutina: "Adelgacé 11 kilos con un ayuno de 40 horas. Como verduras, aguacate y frutos rojos"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal ha perdido 11 kilos tras cambiar su alimentación y recurrir a restricciones calóricas y ayunos prolongados. El líder de Vox ha llegado a realizar ayunos de más de 40 horas y ha reducido drásticamente los hidratos de carbono de su dieta. Prioriza el consumo de proteínas, verduras permitidas, frutos rojos y aguacates, aunque admite que apenas practica ejercicio por falta de tiempo. Los expertos advierten que los ayunos tan prolongados no garantizan mejores resultados frente a dietas convencionales y pueden entrañar riesgos sin supervisión.

Las jornadas interminables, los desplazamientos continuos y los compromisos políticos no siempre dejan espacio para cuidar la alimentación. Sin embargo, Santiago Abascal parece haber encontrado la "fórmula" para lograrlo: el presidente de Vox ha perdido 11 kilos en los últimos meses gracias a una rutina que combina restricciones alimentarias, ayunos prolongados y, sobre todo, perseverancia.

Así lo ha desvelado el político en una reciente entrevista concedida a Ok Diario, donde habló de algunas de las claves de su transformación física. Según explica, su filosofía es sencilla: "Siendo un poco más espartano. Comiendo menos y ayunando. Procuro comer sano y variado y no comer aquello de lo que se puede prescindir".

"Como más proteínas. Las verduras adecuadas. Algunas frutas que no tengan azúcar, por ejemplo, el aguacate. Los frutos rojos. E hidratos de carbono fuera. Eso cuanto menos, mejor", señaló el político en una entrevista a principios de 2026.

Si bien es una estrategia que le ha proporcionado resultados visibles, plantea algunas dudas desde el punto de vista nutricional.

Ayuno extremo para perder peso

Uno de los datos más llamativos de la rutina del político es la duración extrema de sus ayunos. Según indica el mismo Abascal, reconoce que, en determinadas ocasiones, ha llegado a superar las 40 horas sin ingerir alimentos, limitándose al consumo de agua y café. Este método se relacionaría con el conocido ayuno intermitente, una estrategia que alterna periodos de ingesta energética con otros de abstinencia. Sin embargo, los ayunos descritos por el político son considerablemente más largos que las típicas ventanas de ayuno de 12 o 16 horas.

Como sucede en otras facetas de la vida, más no es mejor, y pasar más tiempo sin comer no implicaría necesariamente más beneficios. En este aspecto, una revisión científica publicada en el The BMJ en 2025, donde se analizaron 99 ensayos clínicos con 6.582 participantes, llegó a la conclusión de que distintas modalidades de ayuno pueden favorecer la pérdida de peso, aunque las ventajas frente a la restricción calórica convencional serían pequeñas. Por tanto, estar 40 horas sin comer no sería sinónimo de mejores resultados. Incluso podría ser peligroso sin una adecuada supervisión médica.

Además, el tipo de alimentación también desempeña un papel protagonista. Abascal asegura que prioriza el consumo de proteínas, determinadas verduras y frutas como el aguacate o los frutos rojos. Pero, a su vez, procura reducir drásticamente los hidratos de carbono. Se trataría de una aproximación a los patrones alimentarios bajos en carbohidratos o dietas 'low carb', aunque el líder político no ha dado suficientes datos como para clasificar su dieta como cetogénica, donde los carbohidratos apenas representan el 5% de las calorías totales consumidas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este lunes en la sede del partido. Guillermo Sánchez

Lo interesante es que la pérdida de peso tampoco dependería exclusivamente de eliminar un nutriente en especial. En este aspecto, un conocido ensayo clínico publicado en The New England Journal of Medicine encontró que restringir las horas de la comida no aportaba ventajas frente a reducir calorías en las comidas durante el paso de doce meses. Esto nos recuerda que la cantidad total de alimentos, su calidad nutricional y la capacidad de mantener hábitos importa. Además, no es lo mismo consumir carbohidratos procedentes de legumbres, frutas o verduras que consumirlos a partir de alimentos ultraprocesados.

Aunque el cambio físico es evidente, Abascal admite que el ejercicio no ocupa un lugar destacado en su día a día. Entre campañas electorales, responsabilidades políticas y vida familiar, reconoce que apenas tiene tiempo para entrenar. Y precisamente en este punto existe un fallo a tener en cuenta, dado que la actividad física es clave para perder peso y mejorar la condición física a medio y largo plazo.

La misma Organización Mundial de la Salud recomienda realizar, como mínimo, entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa), además de un mínimo de dos sesiones semanales de fortalecimiento muscular. Ambas actividades son necesarias y complementarias, y ambas colaboran en mejorar la salud cardiovascular, preservar la masa muscular y mantener la funcionalidad del organismo con el paso de los años; se trata de beneficios que no pueden obtenerse únicamente mediante la pérdida de peso.

Para Abascal, sin embargo, la palabra clave que definiría su transformación es "la perseverancia". Si bien su experiencia demuestraría hasta qué punto la constancia puede influir en los hábitos personales, también debe dejarnos una enseñanza: conseguir resultados no convierte necesariamente un método exigente en una opción saludable para todo el mundo. De hecho, sigue sin existir un método estandarizado que funcione igual en cualquier persona y circunstancia, y es algo que debemos tener en cuenta antes de imitar a otros en la búsqueda de la pérdida de peso.