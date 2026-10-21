José María Sánchez, pescadero: "La mitad del pescado se vende en el súper y no es porque sea mejor, sino por otro motivo"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez señala que las ventas se han desplazado al supermercado no por la calidad del pescado, sino por la comodidad y los horarios. Un estudio en Maritime Studies confirma que las ventas en pescaderías tradicionales cayeron del 50% al 20% entre 1999 y 2023. El comercio tradicional destaca por el valor añadido del pescadero, quien ofrece asesoramiento personalizado, conocimiento del producto y preparación según la receta.

Hubo un tiempo en el que comprar pescado significaba acercarse al mercado, esperar turno y preguntarle al pescadero qué había llegado ese día. Hoy, la realidad es muy diferente.

Para muchas familias, la escena más cotidiana es distinta: basta con coger una bandeja del supermercado más cercano y meterla en el carrito junto a la leche y el detergente.

Este cambio es el que denuncia José María Sánchez, pescadero que reflexiona en un vídeo de Instagram sobre la pérdida de protagonismo del comercio tradicional: "Hace 30 años, más de la mitad del pescado que se vendía en España se vendía en sitios como este. Hoy ya no". Y no anda muy desencaminado.

La evidencia científica respalda las afirmaciones de José María. Según un estudio recientemente publicado en la revista Maritime Studies, la cuota de las pescaderías tradicionales en las compras de los hogares cayó del 50% al 20% entre 1999 y 2023.

Comprar pescado en el súper

Para Sánchez, la explicación no tiene tanto que ver con la calidad como con la facilidad de compra: "No es porque el pescado del súper sea mejor".

El pescadero lo resume con varios ejemplos cotidianos: los supermercados siguen abiertos cuando muchos trabajadores terminan su jornada, ofrecen el pescado limpio y envasado y permiten resolver toda la compra en un mismo establecimiento. La ciencia también ha estudiado este comportamiento.

En este sentido, un trabajo publicado en la revista Appetite analizó los hábitos de los consumidores de diferentes países europeos, incluyendo España, sugiriendo que percibir el pescado como un alimento incómodo de preparar se relacionaba con actitudes menos favorables hacia él y con un menor consumo.

En otras palabras, no siempre elegimos dónde comprar por la calidad del producto, sino por lo fácil que nos resulta incorporarlo a nuestra rutina.

Sin embargo, Sánchez considera que esta comodidad tiene una contrapartida: "Hay cosas que en una bandeja no vienen". Se refiere al conocimiento de quien trabaja cada día con el producto, aquel que puede recomendar una especie de temporada, explicar su procedencia o sugerir cómo cocinarla.

De hecho, toda esta información tiene mucha más importancia de lo que parece. Un estudio publicado en 2023 en el Journal of Agriculture and Food Research, centrado en pescaderías tradicionales de la Costa Brava, identificó la calidad y el sabor del pescado fresco como motivaciones relevantes de sus compradores.

Además, conocer las características del producto también puede ayudar a comprar mejor. En este aspecto, una revisión científica sobre la conservación del pescado sugirió que su calidad depende de factores como el tiempo transcurrido desde la captura, la temperatura de almacenamiento y las condiciones de manipulación.

Eso sí, conviene tener en cuenta una cosa: el pescado tradicional no es necesariamente más fresco que el del supermercado; la conservación correcta es fundamental en ambos establecimientos.

Hay otra ventaja que Sánchez considera especialmente valiosa: poder explicar qué receta tienes en mente y dejar que el profesional prepare el pescado en consecuencia: "Que tú digas cómo lo vas a hacer y él te lo prepare de la mejor manera para ti".

Y no es un detalle menor; en una investigación de 2025 publicada en Appetite se identificó la falta de familiaridad y las dudas sobre cómo preparar determinadas especies como obstáculos para diversificar el consumo de pescado.

Por eso, el mensaje de Sánchez no debería simplificarse al enfrentamiento entre pescaderías de antaño y modernos supermercados, sino más bien en reivindicar el valor del establecimiento.

Preguntar por su origen, su frescura o la mejor forma de prepararlo puede marcar la diferencia entre limitarse a comprar pescado y aprender a elegirlo, como él mismo reivindica: "la próxima vez que compres pescado, haz la prueba".