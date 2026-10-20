Mario Picazo, meteorólogo: "Llegan más precipitaciones a España tras el paso de la DANA Adam por levante"

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LO ESENCIAL Las claves La DANA Adam pierde fuerza en el Mediterráneo tras dejar lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. El tiempo se estabilizará en el centro y sur de la Península con la recuperación del anticiclón y un ambiente más suave. El meteorólogo Mario Picazo advierte de la llegada de hasta tres frentes atlánticos que dejarán precipitaciones en el norte peninsular.

El tiempo en España afronta un cambio de tendencia después de varios días marcados por las lluvias torrenciales en el Mediterráneo. La DANA Adam pierde protagonismo, pero el norte peninsular podría recibir nuevos episodios de precipitaciones.

Mario Picazo, meteorólogo de Eltiempo.es, advierte de que la semana estará marcada por dos escenarios diferentes: la retirada progresiva de la inestabilidad en el este y la posible llegada de varios frentes atlánticos.

"Esta semana llega marcada por dos situaciones meteorológicas muy diferentes en España", explica el experto. Mientras el temporal mediterráneo comienza a remitir, la circulación atlántica podría favorecer la llegada de hasta tres sistemas frontales al extremo norte peninsular.

El inicio de la semana ha estado condicionado por la DANA Adam, que ha dejado lluvias intensas y persistentes, especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. La combinación de aire frío en altura y vientos húmedos ha favorecido el desarrollo de tormentas.

El episodio más complicado se ha concentrado en las comunidades mediterráneas, donde las precipitaciones han alcanzado intensidades extraordinarias. El litoral sur de Valencia y el norte de Alicante figuraban entre las zonas con mayor riesgo de acumulaciones excepcionales de agua.

Clima más estable

Sin embargo, la influencia de la DANA Adam irá disminuyendo a medida que avance la semana. El anticiclón recuperará terreno y favorecerá una progresiva estabilización del tiempo en buena parte de la Península, especialmente en el centro y el sur.

El panorama será diferente en las comunidades septentrionales, donde la circulación del oeste podría facilitar la aproximación de varios frentes. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco figuran entre las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones.

El primero podría acercarse al noroeste durante la primera mitad de la semana, mientras que un segundo sistema frontal podría llegar entre el jueves y el viernes. Un tercero se aproximaría durante el fin de semana, aunque su trayectoria todavía presenta incertidumbre.

Estos episodios podrían mantener los cielos nubosos y las lluvias en el extremo norte, con precipitaciones más irregulares en Navarra y los Pirineos. Su evolución dependerá de la posición del anticiclón y de su capacidad para frenar los frentes.

Picazo señala así una semana de contrastes meteorológicos, con un Mediterráneo progresivamente más tranquilo y un norte expuesto a nuevas lluvias. En el centro y el sur predominarían los claros y unas temperaturas diurnas relativamente suaves.

En Canarias, los vientos alisios favorecerán las nubes en las vertientes septentrionales de las islas montañosas, donde podrían producirse algunas precipitaciones débiles. En las zonas meridionales, por el contrario, se esperan cielos más despejados.