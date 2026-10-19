Una persona lidiando con sus pensamientos. E. E.

La psiquiatría dice que los adultos con una voz interior negativa tienen que cambiar de actividad cuando aparece

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LO ESENCIAL Las claves El psiquiatra Enrique Rojas advierte que la voz interior negativa o "semivoz" actúa como un susurro que boicotea la conducta, sobre todo en momentos de calma o inactividad. Esta voz interna suele traer al presente errores pasados, situaciones embarazosas o preocupaciones futuras que generan malestar innecesario. Para contrarrestarla, Rojas recomienda identificar su aparición y aplicar "mensajería cognitiva positiva" con frases breves de ánimo y enfoque constructivo. Como tercera estrategia, aconseja cambiar de actividad y realizar acciones concretas que distraigan la mente, como leer, llamar por teléfono o salir a pasear.

En los momentos de tranquilidad, la mente puede convertirse en una fuente inesperada de malestar. Un recuerdo desagradable, un error antiguo o una preocupación futura pueden interrumpir el descanso y alterar nuestro estado de ánimo.

El psiquiatra Enrique Rojas advierte sobre este fenómeno, conocido como voz interior negativa, un pensamiento recurrente que recupera experiencias dolorosas y anticipa posibles problemas. Su aparición puede dificultar que disfrutemos de los momentos de calma.

Según explica el especialista en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, este diálogo interno puede actuar como un mecanismo de autosabotaje. Por eso, considera importante aprender a identificarlo y desarrollar estrategias para contrarrestarlo.

Rojas describe este fenómeno a partir de las investigaciones de un grupo de neurobiólogos estadounidenses. Según relata, estos científicos han identificado lo que denominan voz interior negativa o "semivoz", una especie de susurro mental.

"Más que una voz es un susurro que boicotea nuestra conducta", señala el psiquiatra. Su función consiste en traer al presente aspectos negativos del pasado o inquietudes relacionadas con aquello que podría suceder en el futuro.

Cómo salir de ahí

Este diálogo interior puede recuperar situaciones embarazosas, fracasos académicos o equivocaciones que otras personas presenciaron. De esta manera, experiencias que ya quedaron atrás vuelven a ocupar nuestra atención y pueden generar un malestar innecesario.

El especialista señala que estos pensamientos suelen aparecer durante los momentos de relajación o inactividad, cuando no estamos concentrados en una tarea concreta. Es entonces cuando pueden introducirse en nuestra vida cotidiana e influir en cómo nos sentimos.

Para afrontar esta situación, Rojas propone aprender a reconocer cuándo aparece esa voz interior y poner en marcha estrategias que permitan reducir su influencia. El primer paso consiste, precisamente, en identificar el momento en que comienza.

La segunda recomendación pasa por contrarrestar esos mensajes con lo que el psiquiatra denomina "mensajería cognitiva positiva". Esta técnica consiste en recurrir a frases breves que ayuden a cambiar el enfoque de nuestros pensamientos y a recuperar una perspectiva más constructiva.

Entre los ejemplos que menciona figuran expresiones como "ánimo", "adelante" o "vas bien". También propone recordar que "la vida es un aprendizaje", una manera de afrontar los errores como experiencias de las que podemos extraer enseñanzas.

El objetivo de estas frases es ofrecer una respuesta consciente a los mensajes negativos que aparecen de forma recurrente. En lugar de dejar que esos pensamientos dominen nuestra atención, podemos intentar introducir una valoración más equilibrada de lo ocurrido.

La tercera estrategia que plantea el psiquiatra consiste en tener preparadas actividades concretas para esos momentos. La idea es recurrir a acciones que permitan desviar la atención cuando el pensamiento negativo comienza a repetirse.

Rojas propone alternativas cotidianas como llamar por teléfono, poner una serie, leer el periódico, coger un libro o salir a la calle. Cada persona puede elegir aquellas opciones que mejor le funcionen en su día a día.

"Actividades que distraen esa voz", resume el especialista, que considera perjudicial dejar que estos mensajes se instalen en nuestra mente. Disponer de recursos personales puede ayudar a interrumpir ese diálogo interno y recuperar la atención sobre el presente.