Raúl, frutero: "Para elegir los mejores mangos de la frutería, no te fijes en el color de la piel, sino en estas variedades"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero conocido como 'Frutero tiktokero' en TikTok analiza distintas variedades de mango para ayudar a elegir la mejor opción según el gusto personal. Destaca el mango Irwin, cultivado en Málaga y Granada, con una nota de 9/10 por su gran jugosidad y por no tener hebras. Evalúa otras variedades como el Ataulfo, el gigante Osteen de hasta un kilo de peso, el Maya, el Sensación y el manguito mini. Aconseja fijarse en características como la ausencia de fibras, la textura o el nivel de dulzor en lugar de guiarse solo por el color de la piel.

El mango es una de las frutas tropicales más apreciadas por su dulzor y jugosidad, pero no todos los ejemplares ofrecen la misma experiencia. Elegir una variedad u otra puede cambiar por completo su textura y sabor.

Raúl, conocido en TikTok como Frutero tiktokero, ha compartido un vídeo en el que prueba diferentes tipos de mango y compara sus características. Su recorrido incluye variedades cultivadas en España y otras procedentes de distintos países.

Entre sus favoritas figura el Irwin, una variedad que se cultiva en Málaga y Granada. Según explica el frutero, destaca especialmente por carecer de hebras, esas fibras que pueden quedarse atrapadas entre los dientes al comer determinadas frutas.

"Caldo le sobra. Sabor, no le falta", comenta Raúl durante la degustación. Su valoración es de nueve sobre diez, una de las puntuaciones más altas del vídeo, gracias a su jugosidad y a la ausencia de fibras.

Otra de las variedades que prueba es el Ataulfo, originario de México. A diferencia del Irwin, puede presentar algo de hebra, aunque el frutero destaca su textura y, especialmente, su característica piel amarilla, que contrasta con la tonalidad rojiza de otros mangos.

Mangos predilectos

Raúl le concede un ocho sobre diez y reconoce que se encuentra entre sus preferidos. Su aspecto exterior permite distinguirlo de otras variedades, aunque el color no es el único rasgo que conviene tener en cuenta al escoger esta fruta.

En la degustación también aparece una variedad de mango que el frutero destaca por su intenso color naranja y su elevado dulzor. Según explica, es el tipo que más se exporta a España y puede resultar demasiado azucarado para quienes prefieren sabores menos intensos.

Sin embargo, Raúl disfruta especialmente de esta característica y considera que su sabor es maravilloso. Su valoración personal refleja una preferencia por los mangos muy dulces, aunque reconoce que esa intensidad no tiene por qué convencer a todos los consumidores.

El mango Osteen sobresale por su tamaño: algunos ejemplares pueden alcanzar un kilogramo de peso. "Con este mango come una familia entera", bromea el frutero, que también destaca su carne más prieta, su jugosidad y un sabor que califica de espectacular.

Pese a presentar algo de hebra, Raúl le otorga un ocho sobre diez. Su tamaño lo convierte en una alternativa llamativa para compartir, mientras que su consistencia y su abundante zumo completan las características que resalta durante la prueba.

El mango Maya despierta la curiosidad del creador porque asegura encontrarlo con poca frecuencia. Tras probarlo, destaca que tiene un dulzor moderado y un sabor reconocible, sin resultar excesivamente dulce. Su puntuación final es de siete sobre diez.

También prueba el Sensación, una variedad que madura de dentro hacia fuera y cuyo punto óptimo, según explica, resulta difícil de identificar. Raúl observa que presenta un color más pálido y menos jugo, además de algo de hebra, por lo que le concede un seis sobre diez.

La degustación termina con el manguito mini, un ejemplar pequeño que sorprende al frutero por su jugosidad y su dulzor. Su valoración es de siete sobre diez, una nota que confirma que el tamaño no determina necesariamente el disfrute.

La comparación demuestra que las preferencias personales influyen mucho al elegir un mango. Mientras algunas variedades destacan por no tener fibras, otras sobresalen por su dulzor, su textura o su tamaño. Conocer estas diferencias permite buscar la fruta que mejor encaje con cada gusto.