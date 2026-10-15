La psicología sugiere que los adultos que exigen demasiado a su pareja no mejoran la relación y pierden intimidad

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LO ESENCIAL Las claves La psicología define como 'perfeccionismo orientado a la pareja' el patrón de exigir que el compañero actúe de forma ideal, lo cual genera presión y empeora la convivencia. Diversos estudios y metaanálisis asocian estas expectativas desmedidas con una menor satisfacción y compromiso, especialmente en parejas con hijos. Transformar las conversaciones en correcciones constantes destruye la intimidad, haciendo que la otra persona tienda a ocultarse por sentir que nunca es suficiente. Los expertos aclaran que la solución no es tolerarlo todo, sino diferenciar entre establecer límites saludables y exigir una versión impecable del otro.

Esperar respeto, compromiso o colaboración de una pareja no es perjudicial. El problema aparece cuando esas expectativas se transforman en una lista imposible de cumplir y cada error se interpreta como la prueba de que la otra persona no se esfuerza lo suficiente. La psicología denomina a este patrón perfeccionismo orientado a la pareja.

Quien lo presenta no se limita a desear que la relación funcione bien. Tiende a exigir que su compañero actúe, piense o responda de una manera considerada ideal, mientras vigila con atención cualquier desviación. La intención puede ser mejorar la convivencia, pero el efecto observado suele caminar en la dirección contraria.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2024 reunió investigaciones sobre perfeccionismo y resultados matrimoniales. Sus conclusiones relacionan las formas interpersonales de perfeccionismo con menor satisfacción, peor ajuste y más dificultades dentro de la pareja. No se trata simplemente de tener estándares altos, sino de convertirlos en una evaluación constante del otro.

Un estudio con 58 parejas analizó dos caras de este fenómeno. La primera era exigir perfección al compañero; la segunda, sentir que el compañero esperaba de uno un comportamiento perfecto. Ambas formas estaban relacionadas con una peor percepción de la calidad de la relación, especialmente en satisfacción y compromiso a largo plazo.

Los investigadores observaron además un efecto circular. Las exigencias de una persona podían hacer que la otra se sintiera sometida a expectativas perfeccionistas. Así, una crítica concebida como estímulo para cambiar terminaba generando presión, distancia y la sensación de no ser nunca suficiente.

Cuando corregir sustituye a conectar

La intimidad necesita un espacio donde sea posible mostrarse vulnerable, reconocer errores y expresar necesidades sin esperar un examen. Cuando cada conversación se convierte en una corrección, la pareja puede empezar a ocultar dudas, evitar determinados asuntos o medir cuidadosamente sus palabras para no provocar una nueva crítica.

Otra investigación realizada con 382 adultos casados o que convivían en pareja encontró que tanto exigir perfección al compañero como percibir esas exigencias se asociaban con menor satisfacción. La relación negativa era todavía más intensa para quienes criaban hijos, un contexto donde el cansancio, el reparto de tareas y la falta de tiempo pueden aumentar la presión cotidiana.

El perfeccionismo también afecta a la interpretación de los conflictos. En un trabajo con 137 participantes, las expectativas perfeccionistas hacia la pareja predijeron una mayor tendencia a atribuir sus comportamientos negativos a motivos internos y estables. En lugar de pensar que olvidó una tarea por cansancio, resulta más fácil concluir que es egoísta o que nunca cambiará.

Estas explicaciones alimentan el resentimiento y dificultan el perdón. Si cada fallo se entiende como una característica permanente del otro, desaparece el margen para el contexto, la reparación y el aprendizaje. La discusión deja entonces de centrarse en una conducta concreta y pasa a cuestionar el valor o la personalidad de la pareja.

Eso no significa que la solución consista en tolerarlo todo o renunciar a las necesidades propias. Los límites protegen frente al maltrato, la desatención o los comportamientos repetidos que dañan la relación. La diferencia está entre pedir un cambio concreto y exigir una versión impecable de la persona.

Los estándares elevados admiten negociación y errores; el perfeccionismo rígido presenta su ideal como la única respuesta aceptable.

Los estudios disponibles son principalmente correlacionales, por lo que no demuestran que exigir demasiado sea la causa única de perder intimidad. Una relación deteriorada también puede aumentar las críticas y la sensación de que la pareja falla constantemente. Además, varias muestras estaban formadas por adultos jóvenes o parejas heterosexuales, lo que limita la generalización.

Aun con esas cautelas, el patrón se repite: presionar no garantiza una relación mejor. Resulta más útil describir la conducta que molesta, explicar cómo afecta y acordar un cambio realista. La intimidad no crece cuando una persona consigue que la otra sea perfecta, sino cuando ambas pueden mejorar sin sentir que el cariño depende de aprobar continuamente.