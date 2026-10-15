Los nutricionistas coinciden: la última comida del día no debería ser un yogur, sino estos huevos al horno con zanahoria

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Ugarte propone una cena saludable y rápida utilizando solo zanahoria, huevos, sal, pimienta, aceite de oliva y limón. La preparación consiste en formar nidos con tiras de zanahoria aliñadas, horneartlos 15 minutos a 170 grados y cocinar 5 minutos más tras añadir un huevo en el centro. El huevo aporta proteínas de alta calidad, aminoácidos esenciales, colina, minerales y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina. Esta receta fácil permite combinar verduras y proteínas en un solo plato equilibrado, ideal para quienes buscan variar sus cenas en poco tiempo.

Resolver una cena saludable no exige pasar demasiado tiempo en la cocina ni recurrir siempre a los mismos platos. Con una zanahoria, unos huevos y unos pocos ingredientes básicos es posible preparar una receta sencilla y apetecible.

La propuesta es de Alberto Ugarte, experto en comida saludable, que comparte en su canal de Tik Tok una elaboración con zanahoria y huevos al horno. Una alternativa para quienes buscan variar sus cenas sin complicarse demasiado entre fogones.

"Si te aburre cenar siempre lo mismo, guárdate esta idea saludable", recomienda Ugarte al presentar la receta. Su preparación tampoco requiere grandes conocimientos culinarios, por lo que puede encajar en las rutinas de quienes disponen de poco tiempo.

El primer paso consiste en coger una zanahoria y utilizar un pelador para cortarla en tiras finas. Después, hay que aliñarlas con sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva y el zumo de medio limón.

Una vez mezclados los ingredientes, llega el momento de dar forma a la preparación. Ugarte propone crear tres pequeños nidos con las tiras de zanahoria, dejando un hueco central en cada uno para colocar posteriormente los huevos.

Una cena rápida

Los nidos deben introducirse en el horno o en la freidora de aire durante 15 minutos a 170 grados. Cuando haya transcurrido ese tiempo, se añade un huevo en el centro de cada uno y se cocinan cinco minutos más.

"¡Y listo!", resume el experto, que plantea una receta con pocos ingredientes y una elaboración fácil de seguir. El resultado permite incorporar verduras y proteínas a una misma cena, sin necesidad de preparar platos distintos.

Más allá de su versatilidad en la cocina, el huevo destaca por su calidad proteica. Según el Instituto Español de Estudios del Huevo, sus proteínas presentan una composición especialmente adecuada para las necesidades del organismo humano.

Estos nutrientes participan en el mantenimiento de los tejidos, incluidos los músculos y los huesos. Por ello, resultan importantes durante diferentes etapas de la vida, desde el crecimiento en la infancia y la adolescencia hasta la conservación de la masa muscular en la edad adulta.

El huevo también aporta aminoácidos esenciales, que el organismo necesita obtener a través de los alimentos, además de colina, un nutriente necesario para diversas funciones corporales. Su composición incluye asimismo vitaminas, salvo la C, y minerales como el fósforo y el potasio.

Entre sus componentes destacan también la luteína y la zeaxantina, dos sustancias con acción antioxidante que se acumulan en el ojo y contribuyen a protegerlo. Además, contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada presente también en el aceite de oliva.

Por tanto, esta receta reúne ingredientes que pueden formar parte de una alimentación variada y equilibrada. El huevo ofrece proteínas de calidad y la zanahoria aporta el componente vegetal, en una combinación sencilla para quienes desean ampliar sus opciones a la hora de cenar.