La psicología confirma por qué te ríes en situaciones de tensión: es una respuesta involuntaria al estrés

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LO ESENCIAL Las claves La risa inoportuna ante situaciones de tensión, discusiones o malas noticias no es una burla, sino un mecanismo involuntario del cerebro para no desbordarse emocionalmente. El organismo libera tensión física canalizando el exceso de cortisol y adrenalina mediante las contracciones del diafragma y la risa nerviosa. Aunque socialmente se suele malinterpretar como falta de respeto o insensibilidad, la psicología la vincula con la gestión emocional y la regulación del sistema nervioso. Es una respuesta natural y frecuente que actúa como escudo protector ante la incomodidad, sin representar ningún tipo de trastorno.

Seguro que alguna vez te ha pasado o has presenciado una situación cuando en medio de un silencio incómodo, una discusión o al recibir malas noticias alguien suelta una risa inesperada o una carcajada incontrolable.

Si lo vives desde fuera, esta reacción suele interpretarse como una falta de respeto, desinterés o insensibilidad.

Sin embargo, la psicología y la neurociencia tienen una explicación muy diferente y liberadora: "Esta reacción no es una burla, sino un recurso de nuestro cerebro para no desbordarse emocionalmente".

La psicóloga Silvia Severino (@laconsultadesilvia) señala que este comportamiento está directamente relacionado con la manera en la que procesamos las emociones.

"Reírte en situaciones serias no es falta de respeto, es una señal de alta inteligencia emocional. No eres insensible, tu cerebro simplemente procesa las emociones diferente", confirma la psicóloga.

Mecanismo de regulación y defensa

Para comprender por qué reaccionamos de esta manera, debemos observar cómo responde nuestro sistema nervioso ante la presión y el estrés.

Ante una situación de alto estrés o amenaza, nuestro organismo entra en modo supervivencia, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Como no siempre podemos resolver el problema corriendo o peleando, esa energía acumulada necesita ser canalizada.

La risa nerviosa cumple esa función liberando tensión físicamente a través de las contracciones del diafragma y exhalaciones bruscas.

Desde la perspectiva de la neurociencia, cuando el cerebro procesa simultáneamente múltiples estímulos y emociones intensas, suele desencadenar conductas contradictorias para reducir rápidamente el nivel de activación del sistema nervioso.

En situaciones donde nos sentimos juzgados o expuestos, la risa actúa como un escudo protector inconsciente. Es un intento involuntario de restar gravedad al asunto o al fallo propio para intentar proyectar una imagen de control, según los expertos.

Este tipo de comportamiento es sumamente frecuente durante la infancia y la adolescencia, etapas de la vida en las que las herramientas de gestión emocional aún se encuentran en desarrollo, aunque acompaña a muchísimos adultos a lo largo de sus vidas.

¿Cuál es el problema de reírnos en situaciones serias?

El verdadero problema de la risa nerviosa no radica en el mecanismo en sí, que es completamente natural, sino en cómo lo perciben los demás.

Mientras que la persona que se ríe está sufriendo internamente por el pánico o la incomodidad, el entorno únicamente ve un gesto que asocia con la indiferencia o la burla.

Esta malinterpretación suele generar culpa y vergüenza, empeorando el estado de tensión emocional.

Por lo que debe de quedar claro que reír de forma ocasional ante situaciones estresantes o incómodas forma parte del ser humano y no representa ningún tipo de trastorno. La psicología nos invita a mirar esta risa con menos prejuicio.