Es oficial: el pan sin gluten cambia su calidad alimentaria en 2026 y puede tener la consideración legal de pan común en España

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LO ESENCIAL Las claves A partir del 1 de marzo de 2026, el Real Decreto 142/2026 permite que el pan sin gluten tenga legalmente la consideración de 'pan común' en España. La normativa se adapta al mercado e incluye en esta categoría a productos que sustituyen la harina tradicional por ingredientes como almidones o fibras vegetales. Los productos elaborados sin gluten también podrán clasificarse como 'pan especial' según su formulación y proceso de elaboración, siempre que cumplan los requisitos de calidad. El cambio legislativo responde a una demanda del colectivo celíaco para reconocer jurídicamente la función nutricional y culinaria de estos alimentos en su dieta.

El pan sin gluten ha cambiado de encaje legal en España. Desde el 1 de marzo de 2026, determinados productos elaborados sin gluten pueden tener oficialmente la consideración de “pan común”, una categoría que hasta ahora no los incluía de forma expresa pese a que forman parte habitual de la alimentación de las personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten.

La modificación procede del Real Decreto 142/2026, de 25 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de febrero. La norma reforma el Real Decreto 308/2019, que regula la calidad del pan en España, y amplía su ámbito para incluir expresamente productos exentos de gluten o con un contenido reducido mediante tratamientos específicos.

Hasta ahora, la definición de pan común estaba construida alrededor de productos elaborados con harina o harina integral de cereales. Esto generaba un problema para muchas formulaciones sin gluten, porque para conseguir una textura similar a la del pan tradicional necesitan utilizar ingredientes como almidones, fibras vegetales u otras materias primas que sustituyen funcionalmente a la harina convencional.

El propio Gobierno reconoce en el preámbulo del real decreto que la norma anterior no contemplaba adecuadamente estos productos, ni cuando se obtenían mediante una reducción del gluten de ingredientes originalmente presentes ni cuando la harina se sustituía por otros ingredientes naturalmente libres de gluten.

El pan sin gluten ya puede ser “pan común”

La nueva redacción establece que también tendrá consideración de pan común aquel que cumpla la definición general de esta categoría y se elabore con harina exenta de gluten, ya sea de manera natural o porque haya recibido un tratamiento destinado a reducir su contenido.

La norma va incluso más allá: permite que la harina sea sustituida por otros ingredientes naturalmente libres de gluten necesarios para aportar al producto sus características propias, aunque esos ingredientes sean mayoritarios en la composición.

Esto tiene especial importancia porque muchos panes sin gluten no pueden reproducir la estructura que proporciona el gluten utilizando únicamente harinas alternativas. Para conseguir volumen, elasticidad y una miga adecuada suelen recurrirse a combinaciones de almidones, fibras y otros ingredientes tecnológicos.

Precisamente por eso, el real decreto modifica también la lista de ingredientes permitidos en el pan común. Desde marzo de 2026 pueden utilizarse expresamente, en los panes definidos como sin gluten, ingredientes empleados en sustitución de la harina y necesarios para proporcionar sus atributos intrínsecos, como almidones o fibras vegetales.

El cambio no se limita al pan común. La regulación amplía también la categoría de pan especial para que pueda incluir productos elaborados con harina exenta de gluten, harina tratada para reducirlo o ingredientes naturalmente libres de gluten utilizados como sustitutos.

Esto significa que un producto sin gluten podrá clasificarse como pan común o como pan especial dependiendo de su formulación y proceso de elaboración, exactamente igual que ocurre con otros panes regulados por la normativa.

La modificación tampoco significa que cualquier producto sin gluten pueda llamarse automáticamente pan. Tiene que cumplir las definiciones y requisitos establecidos por la norma de calidad, además de respetar la regulación europea específica sobre el uso de declaraciones como “sin gluten” o “muy bajo en gluten”.

La importancia práctica está en que estos productos dejan de quedar en una especie de zona normativa menos clara. El Gobierno señala expresamente que el objetivo es permitir que puedan utilizar la denominación “pan” y adaptar la legislación española a una realidad del mercado que ya estaba plenamente consolidada.

La reforma tiene además una dimensión especialmente relevante para las personas con celiaquía. El propio real decreto justifica el cambio por la importancia que estos alimentos tienen para quienes presentan intolerancia al gluten y por la demanda del colectivo para que estos productos pudieran quedar plenamente reconocidos dentro de la norma de calidad del pan.

Hasta ahora, el hecho de que muchos panes sin gluten necesitasen una formulación distinta a la de un pan tradicional podía impedir que encajasen cómodamente en la categoría de pan común. Con la nueva regulación, el legislador asume que sustituir la harina convencional por otros ingredientes no impide que el producto siga desempeñando una función nutricional y culinariamente la función de un pan.

Eso tampoco significa que el cambio convierta automáticamente al pan sin gluten en nutricionalmente equivalente al pan con gluten. La composición puede variar mucho entre marcas: algunos productos utilizan gran cantidad de almidones refinados y poca fibra, mientras que otros incorporan cereales integrales sin gluten, semillas o fibras añadidas.

El cambio de 2026 es, por tanto, fundamentalmente legal y de calidad alimentaria, no una declaración sobre qué pan es más saludable

Desde el 1 de marzo de 2026, la situación queda mucho más clara: un pan elaborado sin gluten puede ser reconocido oficialmente como pan común siempre que cumpla los requisitos establecidos, incluso cuando la harina haya sido sustituida mayoritariamente por ingredientes como almidones o fibras vegetales.

La reforma adapta así una norma pensada originalmente para panes convencionales a un mercado en el que los productos sin gluten son ya habituales. Y, por primera vez, reconoce de forma expresa que no llevar gluten no impide que un alimento pueda ser, legalmente, pan común.