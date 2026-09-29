Los médicos lo confirman: no debes incluir los yogures en tu dieta, sino que debes sustituirlos por este alimento

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Las claves Generado con IA La mayoría de yogures comerciales contienen azúcares añadidos y edulcorantes artificiales que afectan negativamente la salud metabólica. Yogures desnatados o "0%" suelen perder la grasa natural de la leche, reduciendo la saciedad y favoreciendo el consumo excesivo. Los yogures "con frutas" suelen incluir mermeladas industriales, no fruta fresca, aportando menos fibra y vitaminas. Nutricionistas recomiendan sustituir estos productos por yogur natural, kéfir, queso fresco batido y fruta fresca con frutos secos.

Durante décadas, el yogur ha sido considerado un pilar imprescindible dentro de una alimentación equilibrada. Es una de las compras que más se repiten dentro de nuestro día a día.

Sin embargo, médicos y endocrinos han comenzado a matizar esta recomendación en los últimos años. La razón no reside en el yogur artesanal de toda la vida, sino en la amplia oferta de productos comerciales que inundan los supermercados y que se alejan notablemente del concepto de alimento fresco y nutritivo.

Salvo en sus versiones 100% naturales y sin edulcorar, la mayoría de los yogures saboreados, desnatados "0%" o "con frutas" se enmarcan dentro de la categoría de ultraprocesados. Existen cuatro motivos principales por los que los especialistas aconsejan reducir o eliminar su consumo habitual.

Mujer comiendo yogur con fruta mientras habla por teléfono. iStock

En primer lugar, destaca el exceso de azúcares añadidos e invisibles. Un solo yogur de sabores comercial puede contener entre 12 y 18 gramos de azúcar, el equivalente a tres o cuatro terrones. Este aporte encubierto favorece picos de glucosa en sangre, resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad.

En segundo lugar, la presencia de edulcorantes artificiales dañinos resulta preocupante. Para ofertar versiones "Zero" o "0% materia grasa", la industria sustituye el azúcar por aditivos como la sucralosa o el acesulfamo K. Diversos estudios han demostrado que estos edulcorantes alteran la microbiota intestinal y modifican la respuesta metabólica del cuerpo.

A esto se suma la pérdida de la matriz láctea y la saciedad. En las versiones desnatadas o con aditivos gelificantes, la grasa natural de la leche —que ayuda a ralentizar la digestión y aporta saciedad— es eliminada. Esto genera un efecto rebote que incrementa el apetito a las pocas horas de su ingesta.

Por último, existe una falsa percepción de consumo de fruta. Los yogures "con trozos" contienen en realidad mermeladas industriales ricas en jarabes de fructosa, aromatizantes y colorantes. El aporte de fibra y vitaminas de estos preparados es prácticamente nulo comparado con el de una pieza de fruta fresca.

Alternativas saludables

Para quienes buscan cuidar su salud digestiva, mantener unos niveles idóneos de calcio y obtener proteínas de alta calidad sin recurrir a productos ultraprocesados, los nutricionistas sugieren sustituir estos lácteos azucarados por opciones reales.

Una gran elección es el yogur natural entero o el yogur griego natural. Deben contener únicamente dos ingredientes en su etiquetado: leche y fermentos lácticos. La presencia de su grasa natural ayuda a absorber vitaminas liposolubles y brinda mayor saciedad.

Otra excelente opción es el kéfir natural. Se trata de un fermentado lácteo que aporta una variedad aún mayor de bacterias beneficiosas para la flora intestinal, con un contenido en azúcares prácticamente nulo.

También se puede recurrir al queso fresco batido o requesón. Son alternativas ricas en proteínas de alto valor biológico y muy bajas en aditivos, ideales para combinar en casa.

Finalmente, la fruta fresca entera con frutos secos permite conseguir el toque dulce deseado. La mejor vía es añadir una pieza de fruta cortada como plátano, fresas o arándanos y un puñado de nueces o almendras naturales, lo que aporta fibra, grasas saludables y antioxidantes sin alterar el metabolismo.

De este modo, sustituir estos ultraprocesados por ingredientes sencillos permite proteger la salud metabólica de forma natural. Apostar por alimentos reales evita los picos de azúcar y el desgaste de la flora intestinal, pero también educa al paladar para no depender más del dulzor artificial de la industria.